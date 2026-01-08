BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh
GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1. Thông qua câu chuyện từ những nhân vật, nữ BTV VTV nhận thấy đây là cuộc thi có ý nghĩa tích cực về sức khỏe với cộng đồng.
Là MC của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4, Thụy Vân nghĩ sao về tầm quan trọng của các cuộc thi sức khỏe và sắc vóc?
- Tôi cho rằng những cuộc thi như "Tôi khỏe đẹp hơn" có ý nghĩa rất tích cực, bởi nó không chỉ tôn vinh vẻ đẹp bên ngoài mà còn lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống chủ động và yêu thương bản thân đúng cách. Là một người của công chúng, theo tôi, việc truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh, cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần là điều vô cùng cần thiết và đáng trân trọng. Tôi vẫn đang cố gắng làm tốt nhất vai trò này. Điều đó được thể hiện bằng việc mỗi khi xuất hiện trước khán giả, tôi có tinh thần vui vẻ, một gương mặt tràn năng lượng và khỏe khoắn nhất.
Là một phụ nữ hiện đại, năng động, Thụy Vân đánh giá thế nào về vai trò của sắc đẹp và sức khỏe trong hành trình sự nghiệp?
- Với tôi, sức khỏe luôn là nền tảng quan trọng nhất. Khi có sức khỏe tốt, mình mới có đủ năng lượng, tinh thần và sự bền bỉ để theo đuổi công việc lâu dài. Sắc đẹp cũng vậy, nhưng đó là vẻ đẹp đến từ sự khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc, chứ không phải áp lực phải hoàn hảo.
Là một BTV truyền hình và là mẹ hai con, Thụy Vân sắp xếp việc chăm sóc bản thân ra sao?
- Tôi học cách quản lý thời gian khoa học hơn, tận dụng những khoảng thời gian ngắn trong ngày để nghỉ ngơi, tập luyện nhẹ hoặc chăm sóc da. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể, không quá ép mình và giữ tinh thần thoải mái, vì tinh thần tốt thì mọi thứ sẽ tốt theo.
Theo Thụy Vân, dinh dưỡng quan trọng thế nào trong việc giữ gìn sức khỏe và sắc vóc?
- Dinh dưỡng đóng vai trò then chốt. Dù có dùng mỹ phẩm hay tập luyện thế nào, nếu ăn uống không khoa học thì rất khó duy trì sức khỏe lâu dài. Vân ưu tiên chế độ ăn cân bằng, đủ chất, hạn chế đồ dầu mỡ, ngọt và chú trọng thực phẩm tươi, sạch.
Vậy một bữa ăn hàng ngày của Thụy Vân thường gồm những gì?
- Tôi cố gắng đảm bảo đủ nhóm chất: Đạm, rau xanh, tinh bột tốt và chất béo lành mạnh. Ngoài ra, tôi uống đủ nước, bổ sung trái cây và hạn chế ăn muộn để cơ thể luôn nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng cho công việc và gia đình.
Mới đây, Thụy Vân tiết lộ đã sinh con gái, trong quá trình này, bạn áp dụng phương pháp nào để "về dáng" nhanh?
- Tôi trộm vía về dáng nhanh là nhờ kết hợp ăn uống và vận động. Như tôi chia sẻ việc ăn uống cực kỳ quan trọng, mỗi bữa ăn đều phải cân nhắc lượng calo chúng ta nạp vào như thế nào để cơ thể đủ mà không bị thừa. Tôi ưu tiên rau xanh và những chất béo lành mạnh, ăn vừa đủ để cơ thể khỏe mạnh nhưng cũng không để dư thừa gây ra tình trạng tích mỡ thừa cân.
Ngoài ra, tôi còn dành thời gian cho việc tập luyện ở nhà hoặc đi đánh pickle ball khi rảnh rỗi. Chủ yếu tôi vẫn dành thời gian cho con cái, chính công việc ở cơ quan và chăm sóc cho gia đình đã giúp tôi "về dáng" nhanh. Bên cạnh đó, tôi cũng đi spa với những liệu trình massage vừa thư giãn vừa giúp giảm mỡ những vùng có dấu hiệu bị dư thừa.
Vậy còn việc chăm sóc da mặt sau sinh, nhiều phụ nữ ám ảnh nỗi lo xuống sắc nhưng gặp Thụy Vân, khán giả không thấy thay đổi gì, bạn có thể chia sẻ bí quyết cho khán giả được không?
- Trộm vía tôi sau sinh không gặp quá nhiều về vấn đề này, theo tôi đây là một sự may mắn mà không phải người phụ nữ nào cũng có. Tuy nhiên, ngoài do cơ địa mình trộm vía như vậy thì cũng một phần nhờ tôi kỷ luật trong ăn uống và dưỡng da.
Thụy Vân dành sự quan tâm cho ăn uống với mỗi bữa ăn phải đủ hàm lượng vitamin. Nhờ vậy, cơ thể mới khỏe đẹp và nuôi dưỡng làn da của mình tốt hơn. Bên cạnh đó, việc dưỡng da cũng cực kỳ quan trọng. Theo tôi không phải cứ mỹ phẩm đắt tiền là tốt mà phải nghiên cứu lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với làn da. Khi chọn được mỹ phẩm dưỡng da phù hợp rồi thì làn da của chị em sẽ tốt và đẹp hơn mỗi ngày. Thêm vào đó, nếu có điều kiện thì chúng ta có thể đi spa để sử dụng những liệu trình chăm sóc da phù hợp lứa tuổi. Kết hợp cả ăn uống, chăm sóc da và tập luyện một cách nhuần nhuyễn thì tôi nghĩ chị em sẽ không phải lo lắng vì làn da sau sinh của mình.
Ai cũng biết làm báo truyền hình rất vất vả, lại thêm con mọn, vậy gia đình Thụy Vân có giúp đỡ hay hỗ trợ bạn như thế nào?
- Tất nhiên là có rồi. Tôi may mắn có ông bà 2 bên nội ngoại hỗ trợ nên tôi mới có thời gian cho công việc và cho bản thân. Có ông bà 2 bên nên tôi cũng yên tâm và làm tốt công việc của mình khi trở lại công việc sau thời gian thai sản. Ông bà cũng có kinh nghiệm và chu đáo nên mọi việc trong nhà tôi luôn diễn ra một cách suôn sẻ. Đó cũng là một phần nguyên nhân giúp tôi có được năng lượng như hiện tại.
Cảm ơn Thụy Vân về cuộc trò chuyện này!
Ảnh: NVCC
Ông Phi rối bời khi con gái nữ đồng nghiệp cũ gọi mình là bốXem - nghe - đọc - 8 phút trước
GĐXH - Gia đình bắt đầu ổn định sau sóng gió thì tin "sét đánh" lại sắp rơi xuống mái ấm của nhà ông Phi khi xuất hiện đứa trẻ mồ côi bỗng gọi ông Phi là bố.
Bách bị tai nạn, 'trai đểu' Hiếu kiên trì theo đuổi TúXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Hiếu thể hiện sự quyết tâm theo đuổi Tú, tìm mọi cách để lấy lòng cô nàng.
Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh ThiGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh hiếm hoi hồi Tết năm 1989 khi cô tròn 8 tuổi...
Nữ MC quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Lê Ngọc Như Quỳnh đến từ Thanh Hóa đang gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc và mơ ước trở thành BTV tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam.
Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 'Ngọc hoàng' NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Sự thật ra sao?
‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - "Khoảng 4 năm nay, tôi đã quen với nhịp điệu cuối năm cùng các anh chị em thức đêm thức hôm để tập luyện Táo. Năm nay chương trình tạm dừng, tự dưng cảm giác cuối năm lại nhàn nhã đến hụt hẫng", diễn viên Thái Dương chia sẻ.
Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa?Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Chính thức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.
H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt NamGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có nhiều thay đổi ngoạn mục. Người đẹp đã kết hôn, sinh con và đang có một gia đình hạnh phúc.
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.
Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thúXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.
Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhGiải trí
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.