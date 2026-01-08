BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh

Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39 GĐXH - Sau nửa năm sinh con gái, Á hậu Thụy Vân khoe sắc vóc sau sinh và hé lộ chuyện mang bầu vẫn dẫn bản tin VTV.

Là MC của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4, Thụy Vân nghĩ sao về tầm quan trọng của các cuộc thi sức khỏe và sắc vóc?

- Tôi cho rằng những cuộc thi như "Tôi khỏe đẹp hơn" có ý nghĩa rất tích cực, bởi nó không chỉ tôn vinh vẻ đẹp bên ngoài mà còn lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống chủ động và yêu thương bản thân đúng cách. Là một người của công chúng, theo tôi, việc truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh, cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần là điều vô cùng cần thiết và đáng trân trọng. Tôi vẫn đang cố gắng làm tốt nhất vai trò này. Điều đó được thể hiện bằng việc mỗi khi xuất hiện trước khán giả, tôi có tinh thần vui vẻ, một gương mặt tràn năng lượng và khỏe khoắn nhất.

BTV Thụy Vân và MC Vũ Mạnh Cường trong Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1.

Là một phụ nữ hiện đại, năng động, Thụy Vân đánh giá thế nào về vai trò của sắc đẹp và sức khỏe trong hành trình sự nghiệp?

- Với tôi, sức khỏe luôn là nền tảng quan trọng nhất. Khi có sức khỏe tốt, mình mới có đủ năng lượng, tinh thần và sự bền bỉ để theo đuổi công việc lâu dài. Sắc đẹp cũng vậy, nhưng đó là vẻ đẹp đến từ sự khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc, chứ không phải áp lực phải hoàn hảo.

Là một BTV truyền hình và là mẹ hai con, Thụy Vân sắp xếp việc chăm sóc bản thân ra sao?

- Tôi học cách quản lý thời gian khoa học hơn, tận dụng những khoảng thời gian ngắn trong ngày để nghỉ ngơi, tập luyện nhẹ hoặc chăm sóc da. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể, không quá ép mình và giữ tinh thần thoải mái, vì tinh thần tốt thì mọi thứ sẽ tốt theo.

Nhan sắc tươi tắn của BTV Thụy Vân.

Theo Thụy Vân, dinh dưỡng quan trọng thế nào trong việc giữ gìn sức khỏe và sắc vóc?

- Dinh dưỡng đóng vai trò then chốt. Dù có dùng mỹ phẩm hay tập luyện thế nào, nếu ăn uống không khoa học thì rất khó duy trì sức khỏe lâu dài. Vân ưu tiên chế độ ăn cân bằng, đủ chất, hạn chế đồ dầu mỡ, ngọt và chú trọng thực phẩm tươi, sạch.

Vậy một bữa ăn hàng ngày của Thụy Vân thường gồm những gì?

- Tôi cố gắng đảm bảo đủ nhóm chất: Đạm, rau xanh, tinh bột tốt và chất béo lành mạnh. Ngoài ra, tôi uống đủ nước, bổ sung trái cây và hạn chế ăn muộn để cơ thể luôn nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng cho công việc và gia đình.

Mới đây, Thụy Vân tiết lộ đã sinh con gái, trong quá trình này, bạn áp dụng phương pháp nào để "về dáng" nhanh?

- Tôi trộm vía về dáng nhanh là nhờ kết hợp ăn uống và vận động. Như tôi chia sẻ việc ăn uống cực kỳ quan trọng, mỗi bữa ăn đều phải cân nhắc lượng calo chúng ta nạp vào như thế nào để cơ thể đủ mà không bị thừa. Tôi ưu tiên rau xanh và những chất béo lành mạnh, ăn vừa đủ để cơ thể khỏe mạnh nhưng cũng không để dư thừa gây ra tình trạng tích mỡ thừa cân.

Ngoài ra, tôi còn dành thời gian cho việc tập luyện ở nhà hoặc đi đánh pickle ball khi rảnh rỗi. Chủ yếu tôi vẫn dành thời gian cho con cái, chính công việc ở cơ quan và chăm sóc cho gia đình đã giúp tôi "về dáng" nhanh. Bên cạnh đó, tôi cũng đi spa với những liệu trình massage vừa thư giãn vừa giúp giảm mỡ những vùng có dấu hiệu bị dư thừa.

Thụy Vân sở hữu làn da căng mướt sau sinh con ít tháng.

Vậy còn việc chăm sóc da mặt sau sinh, nhiều phụ nữ ám ảnh nỗi lo xuống sắc nhưng gặp Thụy Vân, khán giả không thấy thay đổi gì, bạn có thể chia sẻ bí quyết cho khán giả được không?

- Trộm vía tôi sau sinh không gặp quá nhiều về vấn đề này, theo tôi đây là một sự may mắn mà không phải người phụ nữ nào cũng có. Tuy nhiên, ngoài do cơ địa mình trộm vía như vậy thì cũng một phần nhờ tôi kỷ luật trong ăn uống và dưỡng da.

Thụy Vân dành sự quan tâm cho ăn uống với mỗi bữa ăn phải đủ hàm lượng vitamin. Nhờ vậy, cơ thể mới khỏe đẹp và nuôi dưỡng làn da của mình tốt hơn. Bên cạnh đó, việc dưỡng da cũng cực kỳ quan trọng. Theo tôi không phải cứ mỹ phẩm đắt tiền là tốt mà phải nghiên cứu lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với làn da. Khi chọn được mỹ phẩm dưỡng da phù hợp rồi thì làn da của chị em sẽ tốt và đẹp hơn mỗi ngày. Thêm vào đó, nếu có điều kiện thì chúng ta có thể đi spa để sử dụng những liệu trình chăm sóc da phù hợp lứa tuổi. Kết hợp cả ăn uống, chăm sóc da và tập luyện một cách nhuần nhuyễn thì tôi nghĩ chị em sẽ không phải lo lắng vì làn da sau sinh của mình.

Người đẹp luôn cố gắng chăm sóc da và ăn uống khoa học để giữ gìn sắc vóc.

Ai cũng biết làm báo truyền hình rất vất vả, lại thêm con mọn, vậy gia đình Thụy Vân có giúp đỡ hay hỗ trợ bạn như thế nào?

- Tất nhiên là có rồi. Tôi may mắn có ông bà 2 bên nội ngoại hỗ trợ nên tôi mới có thời gian cho công việc và cho bản thân. Có ông bà 2 bên nên tôi cũng yên tâm và làm tốt công việc của mình khi trở lại công việc sau thời gian thai sản. Ông bà cũng có kinh nghiệm và chu đáo nên mọi việc trong nhà tôi luôn diễn ra một cách suôn sẻ. Đó cũng là một phần nguyên nhân giúp tôi có được năng lượng như hiện tại.

Cảm ơn Thụy Vân về cuộc trò chuyện này!

Ảnh: NVCC