BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai?

Thứ tư, 07:00 29/10/2025 | Câu chuyện văn hóa
BTV Thu Uyên gây chú ý khi đặt câu hỏi tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Cô được khen giọng Anh như người bản xứ nhờ luyện tập đều đặn mỗi ngày.

Từ ứng viên phút chót đến được chọn làm MC

Từ giáo viên IELTS, trưởng bộ phận phát triển nội dung đến BTV-MC của Vietnam Today , Thu Uyên có hành trình đầy bất ngờ. Khi biết thông tin tuyển dụng, dù không nghĩ mình đủ điều kiện, cô gái 24 tuổi vẫn quyết định nộp đơn vào phút chót.

Sau vòng hồ sơ trực tuyến, Thu Uyên phải đối mặt với vòng kiểm tra biên tập tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp. Tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, từng là Chủ tịch CLB tiếng Anh ở trường hay có kinh nghiệm MC nghiệp dư chưa đủ để tạo lợi thế tuyệt đối. Điều làm cô tự tin nhất là khả năng làm việc cường độ cao và thích ứng nhanh.

BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai? - Ảnh 1.

Thu Uyên tự tin về khả năng làm việc cường độ cao và thích ứng nhanh.

Ứng tuyển vị trí biên tập nội dung nhưng khi thử việc, cô được chọn vào nhóm đào tạo dẫn chương trình. Sau đó, Thu Uyên được các MC-BTV “cứng” dìu dắt tận tình, tham gia các workshop biên tập tin thời sự, dựng hình và nâng cao kỹ năng dẫn chương trình do chuyên gia từ Australia đào tạo.

Khoảng 1 tháng trước khi lên sóng, cả ê-kíp gần như ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc vì chạy demo và họp liên tục. Nhưng chính thời gian này giúp những nhân sự mới như cô thấm thía tinh thần làm việc vì đam mê, đồng thời tạo cơ hội để Gen Z và thế hệ tiền bối gần gũi nhau hơn.

Xuất hiện trên Đường lên đỉnh Olympia theo cách không ngờ

Những ngày đầu Vietnam Today lên sóng, Thu Uyên chỉ đứng sau hậu trường quan sát và biên tập nội dung. Việc này giúp cô bình tĩnh hơn khi lên sóng lần đầu. Thu Uyên nhớ mình hồi hộp đến đau dạ dày nhưng giọng người đồng nghiệp hỗ trợ trong tai nghe bảo hít thở sâu đã giúp cô nhớ lại lời căn dặn: "Dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ đọc, camera sẽ đi theo, mọi người sẽ hỗ trợ".

Kỷ niệm khó quên với Thu Uyên là những ngày lội nước để lên cơ quan. Mọi người cùng vẽ bản đồ ngập lụt để đảm bảo ê-kíp đủ nhân sự, một số người nhà xa hoặc ở khu vực nguy cơ ngập thì ở luôn cơ quan.

Ngày 26/10 vừa qua, Thu Uyên xuất hiện trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 và đặt câu hỏi cho các thí sinh. Cô tâm sự từ nhỏ đã ước mơ được xuất hiện trên chương trình này nhưng không ngờ giấc mơ thành hiện thực lại không phải dưới vai trò "nhà leo núi" mà là "người tạo chướng ngại vật".

BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai? - Ảnh 2.

Lần đầu lên sóng, Thu Uyên hồi hộp đến đau dạ dày.

Áp lực không được sai là thách thức lớn nhất vì cô nhận thức đang đưa tin trực tiếp cho khán giả quốc tế và Việt Nam. Mỗi ê-kíp bản tin phải cập nhật tin mới nhất từ phóng viên hiện trường và thường trú, kịch bản liên tục thay đổi. Để vượt qua, những người dẫn mới như Thu Uyên cần theo dõi tin tức trong ngoài nước liên tục để nắm dòng chảy sự kiện.

Ngoài dẫn bản tin, cô còn làm phóng viên hiện trường và biên tập nội dung cho Talk Vietnam Global Insight. Dẫn hiện trường là vai trò “khó nhằn” nhất vì phải cùng lúc xử lý nhiều thông tin, giao tiếp và phối hợp.

Làm 12 tiếng mỗi ngày nhưng vẫn có cuộc sống riêng

Từ tháng 6/2023 đến 6/2025, Thu Uyên trải qua 3 vị trí khác nhau trong công việc liên quan đến giáo dục. Quyết định chuyển sang truyền thông không phải để đổi đời mà vì với cô, công việc là môi trường để học tập, cải thiện bản thân và trưởng thành. Hiện tại, ngoài toàn thời gian ở Vietnam Today, cô vẫn dạy nhóm nhỏ học sinh cấp 2 vào buổi tối.

Thu Uyên luôn kiên định với lựa chọn nên chưa bao giờ cảm thấy lạc lối. Cô luôn tự hỏi: công việc này giúp mình cải thiện kỹ năng gì, mình cống hiến được gì, cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn như thế nào.

Ngay từ khi là sinh viên, Thu Uyên đã nhận ra sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gần như không tồn tại. Với cô, cân bằng không phải là đi làm 8h sáng về 6h chiều, mà là làm 12 tiếng mỗi ngày, 5-6 ngày một tuần nhưng vẫn có không gian riêng. Sau thời gian chật vật, cô tạo được lịch trình phù hợp. Hiện tại, Thu Uyên chơi cầu lông, chạy và thỉnh thoảng trekking thay vì đi bơi vì các bộ môn này vừa giữ dáng, vừa hỗ trợ điều hòa hơi thở - yếu tố cần thiết cho công việc dẫn chương trình.

Mỗi sáng, Thu Uyên dành 20-30 phút nghe podcast CNN, BBC, Vox để cập nhật tin tức và nhại lại giọng các dẫn chương trình bản xứ. Cô luôn mang theo Kindle để đọc mọi lúc mọi nơi, duy trì thói quen đọc vài trang mỗi ngày nhằm cải thiện khả năng diễn đạt và tư duy.

BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai? - Ảnh 3.

Mỗi sáng Thu Uyên nghe nghe podcast CNN, BBC để luyện giọng của người bản xứ.

Sở thích ngoài giờ làm việc của cô là đi chợ, nấu ăn và cắm hoa. Có những hôm 12h đêm Thu Uyên vẫn lọ mọ cắm hoa hoặc nấu bữa tối lúc 9h tối sau khi về cơ quan. Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả nhất của cô là lên kế hoạch cho tuần mới vào cuối tuần, đảm bảo từng khoảng trống được tận dụng đúng mục đích.

Giọng nói là vũ khí của MC-BTV, đặc biệt khi dẫn bản tin tiếng Anh chuẩn quốc tế. Thu Uyên thường nhại lại giọng và cách nhấn nhá từ các đài CNN, BBC, đồng thời luôn uống đủ nước để giữ cổ họng không khô. Cô nhận nhiều lời khen từ khách nước ngoài là giọng như người bản xứ hoặc hỏi đi du học ở đâu, dù chưa từng ra nước ngoài học tập. Ban lãnh đạo cũng yêu cầu các MC phải có chất giọng mà nếu nhắm mắt vào sẽ không nghĩ người đang nói là người Việt.

