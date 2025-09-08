Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bức Tường, Ngũ Cung, Phạm Anh Khoa bùng nổ trong 'Rock Concert - Trái tim Việt Nam'

Thứ hai, 09:08 08/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tối 7/9, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã hòa trong bầu không khí cuồng nhiệt của những ca khúc cách mạng bất hủ, được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam".

"Rock Concert - Trái tim Việt Nam" là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

- Ảnh 1.

Thông qua các tác phẩm, ban nhạc Bức Tường đã khơi dậy khát vọng tuổi trẻ, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

- Ảnh 2.

Hàng nghìn khán giả đã được thăng hoa trong đêm nhạc.

Với sự góp mặt của các ban nhạc như: Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các nghệ sĩ khách mời như Dương Trần Nghĩa, Thái Thùy Linh, Phạm Anh Khoa, Thùy Anh… đã mang tới đại nhạc hội rock quy mô lớn, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc được thăng hoa bằng âm nhạc.

- Ảnh 3.

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh biểu diễn các ca khúc "Dậy mà đi", "Hát mãi khúc quân hành".

Với chất liệu âm nhạc bùng nổ, hình ảnh sân khấu hoành tráng và tinh thần hiệu triệu, "Rock Concert -Trái tim Việt Nam" đã vang lên những ca khúc nổi tiếng, như: "Lên đàng", "Dậy mà đi", "Hát mãi khúc quân hành", "Bài ca đất phương Nam", "Khát vọng tuổi trẻ", "Hành khúc ngày và đêm", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Đất nước trọn niềm vui", "Đường tới ngày vinh quang"… mang đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng.

- Ảnh 4.

Lần đầu tiên, chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng các Rock Band.

Đặc biệt, chương trình còn có nhiều yếu tố bất ngờ nhằm mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Lần đầu tiên, chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng các Rock Band, sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, kể cả trên nền rock đầy phóng khoáng.

- Ảnh 5.

Phần trình diễn của ban nhạc Ngũ Cung với các ca khúc "Hành khúc ngày và đêm", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Cung đàn mùa xuân", "Tuyết trắng - Đỗ quyên đỏ", "Lá đỏ", "Bay qua Biển Đông" và "Cô đôi Thượng ngàn".

Cùng với đó là màn biểu diễn thăng hoa tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn" của nhóm Ngũ Cung theo yêu cầu của hàng nghìn khán giả tại chương trình đã để lại dấu ấn cho. Đây là một sản phẩm âm nhạc mang đậm phong cách rock, lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Bài hát tôn vinh vai trò của Cô Đôi Thượng Ngàn như một vị thần bảo vệ rừng núi và mang đến sự bình yên cho con người. Tác phẩm vang lên trong sự hòa giọng của khán giả cùng nhóm Ngũ Cung, góp phần lan tỏa âm nhạc di sản Việt Nam.

- Ảnh 6.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa mang đến sự bùng nổ cho "Rock Concert - Trái tim Việt Nam".

Với thông điệp về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc không chỉ được lưu giữ trong quá khứ, mà đang tiếp tục cháy bỏng trong hơi thở của tuổi trẻ hôm nay, đồng thời được truyền lửa, được nhắc nhớ về trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.

M.N
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Xem - nghe - đọc - 30 phút trước

GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.

'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng vé

'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng vé

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Tính đến thời điểm cuối giờ chiều 7/9, "Mưa đỏ" chính thức vượt "Mai" của Trấn Thành để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.

Nam sinh Thanh Hóa bứt phá ngoạn mục giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nam sinh Thanh Hóa bứt phá ngoạn mục giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Nam sinh Mai Hoàng Quang đến từ Thanh Hóa đã có màn bứt phá ngoạn mục, xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 'Đường lên đỉnh Olympia'.

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.

Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước

Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 Vietnam's Next Top Model, các thí sinh trải qua thử thách đáng nhớ khi tham gia chụp hình dưới, vừa giữ hơi thở, vừa kiểm soát biểu cảm và tạo dáng.

Tú tiếp tục đánh nhau, đi câu cá với Quyên bị rơi xuống hồ

Tú tiếp tục đánh nhau, đi câu cá với Quyên bị rơi xuống hồ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Quyên năn nỉ Tú cho mình đi câu cá cùng, khi cả hai đang ở trên hồ thì tai nạn xảy ra.

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng lại chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 vào 14h00 ngày 7/9 trên kênh VTV1.

Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý Hải

Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý Hải

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn ra rạp, Mưa đỏ cho thấy sức hút mạnh mẽ khi liên tục xô đổ các kỷ lục phòng vé Việt.

Thiếu tướng 95 tuổi ra mắt hồi ký 'Chiến trường và quê hương'

Thiếu tướng 95 tuổi ra mắt hồi ký 'Chiến trường và quê hương'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 95, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai ra mắt hồi ký "Chiến trường và quê hương".

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.

Xem nhiều

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh

Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh

Xem - nghe - đọc
Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới

Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới

Xem - nghe - đọc
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top