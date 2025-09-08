Bức Tường, Ngũ Cung, Phạm Anh Khoa bùng nổ trong 'Rock Concert - Trái tim Việt Nam'
GĐXH - Tối 7/9, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã hòa trong bầu không khí cuồng nhiệt của những ca khúc cách mạng bất hủ, được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam".
"Rock Concert - Trái tim Việt Nam" là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
Với sự góp mặt của các ban nhạc như: Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các nghệ sĩ khách mời như Dương Trần Nghĩa, Thái Thùy Linh, Phạm Anh Khoa, Thùy Anh… đã mang tới đại nhạc hội rock quy mô lớn, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc được thăng hoa bằng âm nhạc.
Với chất liệu âm nhạc bùng nổ, hình ảnh sân khấu hoành tráng và tinh thần hiệu triệu, "Rock Concert -Trái tim Việt Nam" đã vang lên những ca khúc nổi tiếng, như: "Lên đàng", "Dậy mà đi", "Hát mãi khúc quân hành", "Bài ca đất phương Nam", "Khát vọng tuổi trẻ", "Hành khúc ngày và đêm", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Đất nước trọn niềm vui", "Đường tới ngày vinh quang"… mang đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng.
Đặc biệt, chương trình còn có nhiều yếu tố bất ngờ nhằm mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Lần đầu tiên, chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng các Rock Band, sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, kể cả trên nền rock đầy phóng khoáng.
Cùng với đó là màn biểu diễn thăng hoa tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn" của nhóm Ngũ Cung theo yêu cầu của hàng nghìn khán giả tại chương trình đã để lại dấu ấn cho. Đây là một sản phẩm âm nhạc mang đậm phong cách rock, lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Bài hát tôn vinh vai trò của Cô Đôi Thượng Ngàn như một vị thần bảo vệ rừng núi và mang đến sự bình yên cho con người. Tác phẩm vang lên trong sự hòa giọng của khán giả cùng nhóm Ngũ Cung, góp phần lan tỏa âm nhạc di sản Việt Nam.
Với thông điệp về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc không chỉ được lưu giữ trong quá khứ, mà đang tiếp tục cháy bỏng trong hơi thở của tuổi trẻ hôm nay, đồng thời được truyền lửa, được nhắc nhớ về trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.
