Bún chả ngon tại Cầu Giấy, nên đi ăn ở đâu?
GĐXH - Giữa thời tiết chớm lạnh này, còn gì tuyệt hơn khi được thưởng thức suất bún chả nóng hổi mà thanh mát - một đặc sản nức tiếng của thủ đô. Hãy dạo quanh khu vực Cầu Giấy để khám phá những quán bún chả ngon nhưng giá cả vô cùng phải chăng nhé!
1. Ô Bun Cha
Địa chỉ: 159 P. Nguyễn Thị Định, Trung Hòa
Giờ mở cửa: 6h00 - 21h00
Thương hiệu Bún chả Ô Bun Cha không còn xa lạ đối với những tín đồ đam mê món đặc sản Hà thành này. Là chuỗi nhà hàng lớn, suất ăn ở đây sẽ có giá nhỉnh hơn mặt bằng chung, nhưng đi kèm đó là chất lượng món ăn, không gian phục vụ hoàn toàn tương xứng. Ô Bun Cha là lựa chọn tuyệt vời với những ai có khẩu vị thiên mặn, ưa thích hương vị đậm đà trong từng miếng thịt, nước chấm. Quán nhận được rất nhiều đánh giá tích cực, là điểm đến mà bạn không thể bỏ qua khi muốn thưởng thức một suất bún chả thơm ngon và chất lượng.
2. Bún chả Ba Cô Tiên
Địa chỉ: 26 ngách 2 ngõ 203 P. Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô
Giờ mở cửa: 10h30 - 14h00
Một quán bún chả nằm trong ngách nhỏ nhưng lại vô cùng được săn đón bởi các tín đồ ẩm thực, nhất là những bạn trẻ muốn khám phá những quán ăn tuy "nhỏ mà có võ". Bún chả Ba Cô Tiên tuy nhỏ nhưng không gian sạch sẽ và thoáng mát, chả nướng thơm phức được ướp đậm đà, suất ăn đầy đặn nhưng giá cả rất phải chăng. Đặc biệt, nổi tiếng với sự nhiệt tình, chu đáo của chủ quán và ưu đãi miễn phí nước uống, nơi đây đã có một tệp khách hàng trung thành của riêng mình và không ngừng có những thực khách mới ghé thăm.
3. Bún chả Sinh Từ
Địa chỉ: 62 P. Vũ Phạm Hàm
Giờ mở cửa: 7h30 - 14h00, 17h00 - 21h00
Bún chả Sinh Từ là chuỗi nhà hàng lớn với nhiều cơ sở phủ khắp thủ đô, đa dạng từ cửa hàng phục vụ tại chỗ cho đến chuyên bán mang về. Vậy nên thực khách có thể dễ dàng thưởng thức bún chả tại đây tùy vào bất cứ vị trí, nhu cầu nào. Tuy luôn đông đúc, Bún chả Sinh Từ vẫn giữ được tệp khách hàng trung thành nhờ vào những suất ăn hấp dẫn cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp.
4. Bún chả Gánh
Địa chỉ: 10 P. Tô Hiệu, Nghĩa Tân
Giờ mở cửa: 7h00 - 21h00
Bún chả Gánh là cái tên không thể bỏ lỡ khi muốn thưởng thức một suất bún ngon giữa lòng Cầu Giấy. Suất bún đầy đặn cùng phần thịt nướng thơm phức mùi than hoa và nước dùng ngọt dịu hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm vô cùng đáng nhớ cho thực khách. Đặc biệt, quán còn ghi điểm với không gian sạch sẽ, thoáng mát cùng thái độ phục vụ chu đáo, nhanh chóng.
