Bún chả ngon tại Cầu Giấy, nên đi ăn ở đâu?

Thương hiệu Bún chả Ô Bun Cha không còn xa lạ đối với những tín đồ đam mê món đặc sản Hà thành này. Là chuỗi nhà hàng lớn, suất ăn ở đây sẽ có giá nhỉnh hơn mặt bằng chung, nhưng đi kèm đó là chất lượng món ăn, không gian phục vụ hoàn toàn tương xứng. Ô Bun Cha là lựa chọn tuyệt vời với những ai có khẩu vị thiên mặn, ưa thích hương vị đậm đà trong từng miếng thịt, nước chấm. Quán nhận được rất nhiều đánh giá tích cực, là điểm đến mà bạn không thể bỏ qua khi muốn thưởng thức một suất bún chả thơm ngon và chất lượng.