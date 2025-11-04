Top những quán nộm bò khô ngon, bổ, rẻ khu vực Cầu Giấy không thể bỏ qua
GĐXH - Nộm bò khô – một món đơn giản và dễ ăn, gần gũi với biết bao thực khách từ lớn tới nhỏ, từ dân văn phòng cho tới học sinh, sinh viên. Giữa thiên đường ẩm thực Cầu Giấy nhộn nhịp, hãy cùng điểm tên những quán nộm bò khô ngon nức tiếng nhé!
1. Nộm bò khô Long Vĩ Thành
Địa chỉ: Phố Trần Thái Tông
Giờ mở cửa: 9h00 - 22h00
Nộm bò khô Long Vĩ Thành là thương hiệu được đầu tư chỉn chu, bài bản từ món ăn cho đến không gian. Suất nộm đầy đặn đủ với thịt bò dai mềm, rau thơm tươi mát và nước mắm dịu thanh, được bày biện và đóng gói sạch sẽ hẳn sẽ thu hút một lượng lớn thực khách tới trải nghiệm. Bên cạnh nộm, quán cũng phục vụ nhiều món ăn hấp dẫn khác như gỏi cuốn, bánh bột lọc và nước giải khát.
2. Nộm bò khô cô Huyền
Địa chỉ: Đối diện 427 Nguyễn Khang, Yên Hòa
Giờ mở cửa: 10h00 - 19h00
Đây là hàng nộm vỉa hè gắn liền với tuổi thơ biết bao học sinh, sinh viên khu vực Cầu Giấy. Tuy là một quán nhỏ nhưng suất ăn lại vô cùng đầy đặn, phần thịt bò đậm đà và nước chấm chua ngọt do chính tay chị chủ chuẩn bị đã làm nên linh hồn của món nộm nơi đây. Dù là quán cóc vỉa hè có phần bất tiện khi để xe, quán nộm cô Huyền vẫn là một lựa chọn hấp dẫn đối với những "tín đồ" mê món ăn này.
3. Nộm ông Phúc
Địa chỉ: Ngõ 1 Nghĩa Tân
Giờ mở cửa: 14h00 - 19h00
Nộm ông Phúc là quán nộm lâu đời, nổi tiếng với hương vị nộm bò khô truyền thống với khô bò cắt nhỏ, gan béo bùi và nước chấm chua ngọt đậm đà. Suất ăn ở đây bắt mắt, không gian sạch sẽ cùng sự phục vụ chu đáo của nhân viên chắc chắn sẽ là điểm cộng lớn đối với những vị khách ghé thăm. Đặc biệt, đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho những thực khách hảo ngọt, không thích nước mắm vị chua mặn gắt.
5. Nộm, bánh bột lọc
Địa chỉ: Ngõ 130 Xuân Thủy
Giờ mở cửa: 14h00 - 21h00
Đây hẳn là điểm đến không còn xa lạ với những bạn trẻ khu vực Cầu Giấy, bởi quán nằm ngay trong con ngõ ăn vặt nổi tiếng 130 Xuân Thủy. Mỗi suất ăn đều rất "hạt dẻ", phù hợp với ví tiền các bạn trẻ nhưng lại vô cùng hấp dẫn với bò khô nhà làm mềm dẻo, nộm giòn tươi và nước chấm thơm lừng. Quán nộm nhỏ hơn 30 năm tuổi đời này chính là tuổi thơ, kỉ niệm của rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên nơi đây!
