Top những quán nộm bò khô ngon, bổ, rẻ khu vực Cầu Giấy không thể bỏ qua

Đây hẳn là điểm đến không còn xa lạ với những bạn trẻ khu vực Cầu Giấy, bởi quán nằm ngay trong con ngõ ăn vặt nổi tiếng 130 Xuân Thủy. Mỗi suất ăn đều rất "hạt dẻ", phù hợp với ví tiền các bạn trẻ nhưng lại vô cùng hấp dẫn với bò khô nhà làm mềm dẻo, nộm giòn tươi và nước chấm thơm lừng. Quán nộm nhỏ hơn 30 năm tuổi đời này chính là tuổi thơ, kỉ niệm của rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên nơi đây!