Nem nướng Nha Trang: Những địa chỉ ngon nức tiếng khu vực Cầu Giấy
GĐXH - Nem nướng Nha Trang với hương vị đặc trưng, hấp dẫn đã trở thành một món ăn khoái khẩu của nhiều người dân Hà Thành. Giữa lòng Cầu Giấy nhộn nhịp, hãy điểm qua vài địa điểm mà các tín đồ ẩm thực không thể bỏ qua nhé!
1. Hắt 2 Ô Nem nướng Nha Trang
Địa chỉ: Ngõ 9 P. Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu
Giờ mở cửa: 8h30 - 22h35
Hắt 2 Ô là hệ thống cửa hàng nem nướng nổi tiếng, có nhiều cơ sở lớn trên khắp Hà Nội và các tỉnh thành. Vì lẽ đó nên giá cả ở đây cũng cao hơn mặt bằng một chút, tuy nhiên chất lượng thì vô cùng xứng đáng. Suất ăn đầy đặn rau thịt kèm với sốt chấm nổi bật sẽ khiến nhiều thực khách không ngần ngại quay lại thưởng thức. Đặc biệt, khi ăn tại chỗ, quán sẽ không thu phí gọi thêm sốt chấm. Các "tín đồ" nem nướng thật không thể bỏ qua một địa điểm chất lượng như vậy đâu!
2. Nem nướng Nghĩa Tân
Địa chỉ: 112 A9 P. Nghĩa Tân
Giờ mở cửa: 9h00 - 21h00
Cũng là một cơ sở nem nướng trứ danh giữa lòng thủ đô, nem nướng Nghĩa Tân luôn đông đúc khách hàng và shipper ra vào trong giờ mở cửa. Suất ăn tại đây luôn đầy đặn nem thơm nóng, rau tươi xanh và sốt chấm đậm đà. Vậy nên dù đông đúc, đây vẫn luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều thực khách.
3. Nem nướng Nha Trang Cô Lê
Địa chỉ: 9H2 Ngõ 130 Xuân Thủy
Giờ mở cửa: 08h30 – 22h00
Nem nướng Nha Trang Cô Lê hẳn là điểm đến quen thuộc với những bạn sinh viên khu vực Cầu Giấy, bởi quán tọa lạc trong con ngõ ăn vặt 130 Xuân Thủy vô cùng quen thuộc. Suất ăn ở đây nổi tiếng với vẻ bắt mắt và đầy đặn, đồng thời ghi điểm với ưu đãi tặng kèm nước. Đây chắc chắn sẽ là một địa điểm không thể bỏ lỡ khi đến với con ngõ 130 Xuân Thủy sầm uất.
4. Nem nướng Nha Trang Minh Đức
Địa chỉ: Ngõ 58/23 P. Trần Bình, Mai Dịch
Giờ mở cửa: 8h00 - 23h00
Đây là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những tín đồ ẩm thực "ngại" ra ngoài, bởi Nem nướng Nha Trang Minh Đức là quán bán mang về, có mặt trên nhiều ứng dụng giao đồ ăn. Vì là quán chuyên phục vụ mang đi nên đồ ăn ở đây được chuẩn bị vô cùng nhanh chóng, tuy nhiên vẫn giữ được chất lượng món thơm ngon khi giao tới tay khách hàng. Nem nướng Minh Đức sẽ là lựa chọn tuyệt vời đối với cánh công sở khi vừa muốn dành trọn thời gian nghỉ trưa tại cơ quan, nhưng cũng vừa muốn thưởng thức một bữa ăn chất lượng.
