Buộc tiêu huỷ 1,23 triệu con lợn, Tết Nguyên đán giá thịt lợn có thể tăng mạnh
Chỉ trong 11 tháng, nước ta đã phải tiêu hủy hơn 1,23 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi, chưa kể thiệt hại do mưa lũ. Vậy, nguồn cung cho Tết Nguyên đán 2026 có thiếu hụt đẩy giá thịt lợn tăng mạnh?
Giá lợn hơi tăng mạnh từng ngày
Sáng 5/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thế Chinh, đại diện Ban Quản lý Chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam cho biết giá lợn hơi đang có xu hướng tăng mạnh. Hiện giá lợn hơi ở chợ đầu mối này dao động từ 59.000-60.000 đồng/kg, thậm chí hai ngày trước giá còn vọt lên 62.000-63.000 đồng/kg.
Mức giá này tăng từ 7.000-10.000 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 10 vừa qua.
“Giá tăng nhưng lượng lợn đổ về chợ cũng chỉ ở mức 1.000 con mỗi ngày”, ông Chinh nói và cho hay, lượng hàng này chủ yếu là của doanh nghiệp, các hộ chăn nuôi gần như không có lợn bán.
Vì vậy, giá lợn hơi thời gian tới có thể tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt. Thực tế, vào dịp cận kề Tết Nguyên đán năm ngoái, số lượng lợn hơi đổ về chợ lên tới 2.000 con mỗi ngày. Với 1.000 con như hiện nay thì chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Lộc Phát, thừa nhận nguồn cung lợn ra thị trường hiện nay chủ yếu từ các doanh nghiệp chăn nuôi, còn các hộ dân hầu như không còn hàng để bán.
Trước đó, dịch tả lợn châu Phi hoành hành, cộng với giá lợn hơi xuất chuồng lao dốc khiến người nuôi thua lỗ nặng. Nhiều nông hộ không dám vào đàn mới, doanh nghiệp cũng phải giảm đàn.
“Ở các trang trại của tôi, riêng tháng 10 xuất bán lợn hơi đã lỗ hàng tỷ đồng vì có thời điểm giá xuống còn 46.000-50.000 đồng/kg”, ông Bắc nói.
Do đó, một tuần trở lại đây giá lợn hơi vào đà tăng mạnh. Đến sáng 5/12, ông đã xuất lợn với giá 62.000-63.000 đồng/kg. “Lợn cũng không còn khó tiêu thụ như trước nữa. Nay tôi có bao nhiêu thương lái bắt hết”, ông chia sẻ.
Cận Tết Nguyên đán, giá có thể tăng lên 70.000 đồng/kg?
Báo cáo tình hình sản xuất, thị trường, xuất nhập khẩu nông lâm sản tháng 11 và 11 tháng năm 2025 của Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nêu rõ, đầu tháng 11, giá lợn hơi giảm do người tiêu dùng e ngại dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, giá lợn hơi tăng trở lại vào cuối tháng do nguồn cung hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh.
Cũng theo báo cáo, 11 tháng qua nước ta phải tiêu huỷ hơn 1,23 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi.
Vậy, nguồn cung thịt lợn cho Tết Nguyên đán 2026 có thiếu hụt đẩy giá tăng mạnh?
Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Lộc Phát nhận định, dịp cận Tết Nguyên đán 2026, giá lợn hơi nhiều khả năng sẽ tăng lên khoảng 70.000 đồng/kg. Đó là bởi nhu cầu tiêu thụ thường tăng mạnh vào thời điểm này, trong khi nguồn cung từ các hộ chăn nuôi đã sụt giảm đáng kể.
Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt, nhu cầu thị trường mùa Tết lại tăng cao nên giá lợn hơi sẽ tăng, nhưng không quá cao.
Ông cho hay thời điểm này giá lợn vào đà tăng mạnh là bởi nguồn cung bị thiếu hụt tương đối lớn (thiệt hại do mưa lũ miền Trung và dịch tả lợn châu Phi). Hơn nữa, các hộ nuôi đẩy mạnh gom mua lợn có trọng lượng dưới 100 kg/con của các công ty về vỗ béo, đạt 120-140 kg/con rồi xuất bán.
Trước lực hút mạnh của thị trường, các doanh nghiệp chăn nuôi lại đồng loạt điều chỉnh giá, “nhả hàng” chậm khiến giá lợn hơi liên tục leo thang trong hơn một tuần qua.
Tuy vậy, ông Đoán cho rằng đà tăng này khó kéo dài. Nếu giá lợn hơi tăng quá cao, cơ quan quản lý sẽ triển khai các biện pháp bình ổn thị trường như tăng cường nhập khẩu.
Thực tế thời gian qua, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, các doanh nghiệp tính toán nguồn cung thiếu hụt nên đẩy mạnh nhập khẩu. Trong 10 tháng năm 2025, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh lên đến 159.400 tấn, giá trị gần 358,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng thịt lợn tăng vọt 95,7% về lượng và tăng 90,8% về giá trị.
Còn về thị trường Tết Nguyên đán thường xuất hiện hai đợt cao điểm đẩy giá thịt lợn tăng mạnh. Theo ông Đoán, đợt đầu diễn ra trước Tết khoảng hơn một tháng, khi các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đẩy mạnh thu mua để chuẩn bị nguồn hàng. Đợt cao điểm thứ hai rơi vào khoảng một tuần trước Tết, khi nhu cầu thực phẩm tươi của người dân tăng đột biến.
Trong hai giai đoạn này, giá lợn hơi thường có xu hướng leo thang. Dự báo dịp cận Tết Nguyên đán 2026, giá có thể đạt khoảng 70.000 đồng/kg, mức được coi là hài hòa cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.
“Giá lợn hơi khó có khả năng tăng mạnh như năm 2020 bởi nguồn cung tuy thiếu hụt nhưng không ở mức nghiêm trọng”, ông nhận xét.
Tại họp báo thường kỳ ngày 4/12, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin đàn lợn đang phục hồi. Mấy hôm nay giá thịt lợn tăng khá cao, nhưng chưa đến mức ảnh hưởng đến dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ông Tiến nhấn mạnh phải cố gắng đảm bảo nguồn cung thực phẩm để góp phần ổn định CPI.
Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 8 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Trong khi giá vàng thế giới ổn định so với hôm qua.
Ô tô MPV 7 chỗ giá 170 triệu đồng nội thất sang chảnh, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ ngang Honda SH ra mắt tại Ấn ĐộGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Ô tô MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Triber hứa hẹn tạo cơn sốt mới trong phân khúc xe giá rẻ, nơi ngày càng nhiều người dùng lần đầu “lên đời” từ xe máy sang ô tô.
Nhiều chặng sớm 'cháy' vé máy bay Tết Nguyên đán 2026Giá cả thị trường - 17 giờ trước
Dù tăng giá mạnh nhưng vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 vẫn sớm "cháy" hàng trên nhiều chặng, khách hàng rất vất vả tìm mua.
Hà Nội: Giá đất ở tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá vàng SJC tăng mạnh, tiến về đỉnh cũGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng trong nước hôm nay (6/12) tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.
Máy giặt, tủ lạnh, tivi đồng loạt giảm sốc: Chỉ 2-5 triệu là mua được hàng mớiGiá cả thị trường - 21 giờ trước
Các chuỗi điện máy đồng loạt tung khuyến mại cuối năm, giảm sâu loạt sản phẩm thiết yếu như máy giặt, tủ lạnh, tivi và điều hòa. Nhiều mẫu chỉ còn 2-5 triệu đồng, tạo cơ hội để các gia đình nâng cấp thiết bị gia dụng trước Tết.
SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều mẫu SUV hạng C đang được giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để kích cầu, "chạy doanh số" cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
Hơn 800.000 tấn thịt 'ngoại' giá rẻ đổ bộ, giá lợn hơi chạm đáy 4 nămGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Chỉ 10 tháng, các doanh nghiệp đã nhập về hơn 800.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt. Trong đó, nhập khẩu thịt lợn tăng gần gấp đôi là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi lao dốc.
Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi tháng 12/2025Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,8–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Xe máy điện giá 15,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, tính năng thông minh rẻ hơn cả xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ mới nổi đang thu hút giới trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, tính năng thông minh, quãng đường đi ấn tượng và mức giá chỉ ngang xe đạp điện.
Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ kỷ lục, chỉ ngang xe hạng A, Hyundai Accent, Toyota Vios không so lại doanh sốGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang cực canh tranh khiến Hyundai Accent và Toyota Vios có nguy cơ thua doanh số.