Cà phê học tập – xu hướng kinh doanh kết hợp giáo dục đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻ

Thời gian gần đây, mô hình "study café" hay "cà phê học tập" đang phát triển mạnh tại Hà Nội đặc biệt ở các khu vực tập trung sinh viên như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng... Nhu cầu tìm kiếm không gian học tập và làm việc linh hoạt khiến nhiều quán cà phê chuyển hướng, đầu tư vào không gian yên tĩnh, bàn học rộng, wifi mạnh và ổ cắm điện đầy đủ.

Nhiều bạn trẻ chọn quán cà phê là chỗ học bài.

Tại Hà Nội, nhiều địa điểm như The Contrast (Tô Hiệu), Nerdbox Workspace (Cầu Giấy), The Hidden Owl (Hoàng Cầu), Think In A Cup (Kim Mã)… thường xuyên kín chỗ vào buổi chiều và tối. Các quán này đều có điểm chung là thiết kế tối giản, ánh sáng dịu, âm thanh hạn chế và khu vực học tập riêng, đáp ứng tốt nhu cầu "vừa học, vừa thư giãn" của giới trẻ đô thị. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các quán cafe phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ - nhóm khách hàng ưu tiên không gian yên tĩnh, tự do, làm việc hiệu quả.

Không gian cà phê kín chỗ giờ cao điểm học tập.



Giới trẻ Hà Nội say mê học tập giữa không gian cà phê hiện đại.



Sự phát triển của các quán cà phê học nhóm không chỉ đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới mà còn mở rộng giá trị trải nghiệm cho giới trẻ. Với nhiều sinh viên, đây là nơi họ có thể học tập, làm việc nhóm, thư giãn và kết nối cùng bạn bè trong một không gian cởi mở, không áp lực.

Bạn Phạm Hồng Thái - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bạn Phạm Hồng Thái chia sẻ: "Việc học ở quán cà phê hiệu quả hơn ở nhà vì được học cùng với mọi người. Mình thấy có nhiều động lực học và hiệu quả hơn". Ngoài ra, nhiều bạn sinh viên nói rằng việc học trong các quán cafe có tiếng ồn trắng, tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp kích thích não bộ tập trung hơn, năng suất làm việc hiệu quả và tăng khả năng sáng tạo".

Sự tập trung học cao độ trong không gian quán cà phê.



Mô hình study cà phê sẽ còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới nhờ nắm bắt đúng nhu cầu của giới trẻ: vừa học, vừa làm việc, vừa thư giãn. Với khả năng kết hợp linh hoạt giữa kinh doanh và dịch vụ giáo dục, mô hình này được đánh giá có tiềm năng mở rộng thành chuỗi hoặc nhượng quyền nếu duy trì được chất lượng trải nghiệm và cộng đồng khách hàng ổn định.

Trào lưu cà phê học tập có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một xu hướng tiêu dùng mới: khi người trẻ tìm kiếm tri thức trong không gian của hương cà phê. Và có lẽ, trong tương lai gần, học ở quán sẽ không còn là điều lạ ở các đô thị lớn.



