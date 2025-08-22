Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'

Duyên Quỳnh: Viết tiếp câu chuyện hoà bình ra đời ở quán cafe

Ca sĩ Duyên Quỳnh vừa có sự hợp tác ấn tượng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt MV Nguyện thề vì bình yên, sau thành công lớn của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình.



Với Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không đơn thuần là đồng nghiệp mà đúng nghĩa như một ân nhân. Cô nói, nếu không có anh, giờ đây Duyên Quỳnh có khi chỉ là cái tên được biết đến trong phạm vi nhỏ hẹp nơi cô công tác hay những chuyến biểu diễn ở phía Nam. Từ khi Viết tiếp câu chuyện hoà bình lan toả, tên tuổi của Duyên Quỳnh vang xa cả nước. Cô đắt show và biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn hơn.

Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại buổi ra mắt MV Nguyện thề vì bình yên.

Nhìn nhận lại quãng thời gian qua, Duyên Quỳnh nói, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình đúng là một bài hát có số phận đặc biệt.

Trước khi tạo nên bản hit này, Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có nhiều lần hợp tác với nhau về các dự án nhạc thiếu nhi, nhạc tình yêu, gia đình… Cơ duyên làm một sản phẩm âm nhạc về quê hương đất nước bất chợt đến khi Quỳnh có chuyến công tác tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc (vùng 5). Chuyến đi để lại rất nhiều cảm xúc về sự hi sinh, lòng biết ơn đối với các chiến sĩ đã và đang bảo vệ bình yên cho Tổ quốc nên Quỳnh bày tỏ với Nguyễn Văn Chung mong muốn làm một album về tình yêu quê hương đất nước để tri ân, cũng là món quà cô dành cho ba mình – một cựu chiến binh – nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Lúc đó anh Chung có gửi cho tôi 8-9 ca khúc cũ để tôi lựa chọn đưa vào album. Tôi cũng viết 1 ca khúc Quốc kỳ nơi đảo xa, nhân chuyến đi thực tế đến vùng 5 nhưng chỉ phát hành dạng bonnus ở cuối album chứ không dám đứng chung với anh Chung.

Lúc đầu, tôi lấy tên của ca khúc trong album là "Làm theo di chúc thiêng liêng" để làm chủ đề chính nhưng thấy có vẻ nặng về chính luận quá sẽ khó tiếp cận với đông đảo khán giả nên tôi suy nghĩ tìm tên khác. Mấy ngày sau vẫn không tìm được cái tên ưng ý. Cho đến hôm tôi và anh Chung ngồi quán cafe để bàn bạc tiếp thì cái tên Viết tiếp câu chuyện hoà bình nẩy ra, những băn khoăn trước đó mới dừng lại vì quá ưng ý", Duyên Quỳnh kể.

Từ cái tên này lại mở ra ý tưởng: Quỳnh nói với Nguyễn Văn Chung cái tên album hay quá, hay là viết một bài hát đi. Thế là Chung đồng ý.

Nhưng sẽ không có Viết tiếp câu chuyện hoà bình như chúng ta đang nghe nếu Quỳnh không "mạnh dạn" góp ý và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không sửa lại bản viết đầu tiên. "Ở bản đầu tiên, tôi thấy chưa được như kỳ vọng, anh Chung cũng thấy chưa xứng với cái tứ "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" dù màu sắc âm nhạc vẫn mang tính hành khúc, tươi vui như bài "Đời mình là một khúc quân hành" vậy. Cả hai anh em nhận thấy, để đặt thành ca khúc chủ đề với tính chất tri ân quê hương đất nước thì nó chưa đủ sức nặng nên thống nhất sửa lại.

Dù bị góp ý nhưng anh Chung không hề bảo thủ, không có tâm lý đang làm việc với đàn em mà luôn tôn trọng những ý kiến đóng góp. Sau đó anh gửi cho tôi một bản hoàn toàn khác, không lặp lại bất cứ điều gì ở bản đầu tiên", ca sĩ Duyên Quỳnh nói.

Duyên Quỳnh mang đến hiện tượng cho ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình.

Tuy nhiên, số phận ca khúc chưa dừng lại ở đó. Dù được "bảo chứng" bởi cái tên Nguyễn Văn Chung và nhận được nhiều giải thưởng nhưng khi ra đời, ca khúc không được đón nhận rộng rãi ngay lập tức. Suốt 2 năm sau đó, ca khúc được chọn biểu diễn ở các hội diễn, nhận được nhiều giải thưởng nhưng về phần Duyên Quỳnh, cô lại được yêu cầu hát Làm theo di chúc thiêng liêng nhiều hơn.

Có những sân khấu Viết tiếp câu chuyện hoà bình đã bị từ chối vì nó quá mới. Nhưng vì tâm đắc với ca khúc nên nếu không bị yêu cầu thì Quỳnh luôn đề nghị được hát Viết tiếp câu chuyện hoà bình, đặc biệt là ở các chương trình lớn, để cơ hội lan toả được rộng hơn.

Nhờ đó mà một youtuber ở Đà Nẵng khi nghe ca khúc đã xin phép Quỳnh để remix lại vì sắp đến Lễ kỷ niệm 30/4. Lúc đầu Quỳnh khá e ngại vì bài hát về quê hương đất nước vốn cần sự trang trọng mà remix thì rất dễ nhận phản ứng trái chiều. Nhưng khi bạn youtuber gửi đoạn demo 45 giây thì cả Quỳnh và Nguyễn Văn Chung đều thấy khá bắt tai và cuốn. Vậy là cô đề nghị làm full bài để phát hành.

"Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy khi ca khúc tạo nên dấu mốc chưa từng có. Bạn youtuber đăng bài lúc 1h, sáng hôm sau khi tôi đang có chuyến về nguồn đến các tỉnh Tây Bắc với Ban tuyên giáo TP HCM thì thấy mọi người tag tên mình liên tục. Bấm vào thì thấy bài hát đã hơn 500 nghìn view và được chia sẻ rất nhiều. Những ngày sau đó còn lan toả mạnh mẽ hơn, trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất trên mạng xã hội với hàng tỷ lượt nghe", Duyên Quỳnh nhớ lại.

Tạo nên làn sóng 'ca khúc của riêng mình'

Hỏi về cảm xúc khi mình là người đầu tiên hát và có công lớn trong việc lan toả Viết tiếp câu chuyện hoà bình nhưng sau đó, Võ Hạ Trâm – Đông Hùng lại được chọn để biểu diễn trong đại lễ 30/4 trước hàng triệu khán giả, Duyên Quỳnh chia sẻ: "Thực sự mà nói thì sự nổi tiếng của tôi không theo kịp tốc độ lan toả của ca khúc. Lúc đó tôi cũng chưa phải là cái tên lớn nên việc chọn người khác cũng không có gì là bất ngờ. Ngoài ra trong nghề thì mọi người cũng hiểu là đôi khi việc chọn ai đó còn nhờ những mối duyên, sự kết nối và êkip làm việc quen với nhau rồi. Ngay từ đầu tôi và anh Chung đều mong muốn bài hát sẽ được nhiều người hát, dù có chạnh lòng nhưng cũng là động lực để tôi phải nỗ lực hơn nữa".

Duyên Quỳnh và Đông Hùng biểu diễn tại Hà Nội.

Hỏi ca sĩ Duyên Quỳnh vì sao khi bài hát nổi tiếng lại không nghĩ đến chuyện mua độc quyền ca khúc hay làm MV? Cô cho biết: 3/2025 bài hát nổi tiếng đã có nhiều người nhắn tin liên hệ hỏi có độc quyền không thì tôi nói muốn để nhiều người hát. Nếu độc quyền sẽ làm hạn chế sự lan toả của ca khúc. Từ trước đến nay tôi luôn có nguyên tắc làm nghề là đặt lợi ích của cộng đồng lên trước. Nhiều người nghĩ tôi sẽ chạnh lòng khi ca sĩ Tùng Dương thực hiện MV Viết tiếp câu chuyện hoà bình và biểu diễn ca khúc quá hay nhưng thực tế, chính tôi là người đề nghị anh Tùng Dương hãy cover vì thấy chất anh hùng ca rất hợp với giọng hát khoẻ, nội lực của anh.

Và quả nhiên, khi bài hát đến tay Tùng Dương nó đã được thổi một làn gió khác biệt, mang tính hiệu triệu và tạo được làn sóng yêu nước rất mạnh mẽ.

Từ thành công của ca khúc, Duyên Quỳnh nhận thấy Viết tiếp câu chuyện hoà bình đã tạo nên một trào lưu mới trong đời sống âm nhạc những ngày tháng lịch sử này.

"Ngày xưa các anh chị nghệ sĩ hát nhạc chính luận, nhạc cách mạng theo yêu cầu của BTC nhưng từ sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hoà bình, nhiều nghệ sĩ đã mong muốn sở hữu bài hát về quê hương đất nước cho riêng mình. Tôi rất hãnh diện vì từ một cái tên rất nhỏ đã tạo nên một làn sóng lớn. Đó là tinh thần "viết tiếp" của một tác phẩm âm nhạc chạm được đến trái tim của số đông, nó lớn hơn rất nhiều so với việc độc quyền để chỉ mình nổi tiếng", Duyên Quỳnh nói.

Duyên Quỳnh: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là ân nhân của tôi

Không chỉ là nhạc sĩ mang đến thành công cho Duyên Quỳnh nhờ ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn là người có công lớn trong việc khơi gợi khả năng sáng tác của nữ ca sĩ quê Đăk Lăk.



Duyên Quỳnh coi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là ân nhân.

Cô kể: Dù học thanh nhạc tại Nhạc viện TP HCM nhưng từ lúc vào trường, tôi đã dành nhiều thời gian để nghe và tìm hiểu về khoa sáng tác. Tôi thích viết ra cảm xúc của mình vì cuộc sống của tôi có quá nhiều trải nghiệm từ khi còn nhỏ. Đó là cả một hành trình rất dài nỗ lực từ tuổi thơ nghèo khó, tự thân vận động khi vào trường, những biến cố gia đình cho đến khi được khán giả biết đến rộng rãi như bây giờ. Một hành trình tuy gian nan nhưng luôn đong đầy tình yêu thương và sự niềm tin vào ngày mai. Đó là lý do tôi luôn có sự thôi thúc từ bên trong, hãy viết ra cảm xúc của mình thay vì chỉ hát lại cảm xúc của người khác.

Ban đầu tập tành sáng tác, Quỳnh gửi cho bạn bè nghe thử, rồi mạnh dạn viết nhạc phim cho các dự án điện ảnh, phim ngắn tham gia quốc tế. Bài đầu tiên là Chờ tình lên xanh cho phim ngắn đầu tay "Em ở vẫn ở đây". Tham gia giải phim ngắn quốc tế, bài hát lọt vào đề cử là 1 trong 10 bài hát nhạc phim hay nhất.

Dự án tiếp theo là trong phim Cha ma với ca khúc "Gió cuốn anh đi". Cô cũng từng được ca sĩ Võ Hạ Trâm đặt hàng viết ca khúc "Nói với con" khi nữ ca sĩ này sinh con đầu lòng. Sau đó Quỳnh còn có nhiều sáng tác dành cho ca sĩ trẻ để họ ra sản phẩm đầu tay, viết cho các nhãn hàng… Quốc kỳ nơi đảo xa là ca khúc về quê hương đất nước đầu tiên mà Quỳnh viết, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá cao. Anh phát hiện Quỳnh có tư duy sáng tác và động viên cô tiếp tục phát triển. Sau đó, anh sẽ chỉnh sửa và đưa ra những lời khuyên để cô học hỏi thêm. Vì thế, trong cảm nhận của Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung luôn là một ân nhân chứ không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.

"Mọi người theo dõi tôi đều thấy, tôi đã có hành trình làm nghệ thuật rất dài nhưng chỉ đến khi gặp anh Chung tôi mới có cơ hội để phát triển. Anh Chung luôn nói, không phải anh giúp em mà là đang đặt em vào đúng vị trí mà em cần phải đứng. Lời động viên đó đã giúp tôi dạn dĩ hơn, dám phát triển các khả năng khác của mình ngoài ca hát", Quỳnh nói.

Nhờ sự động viên này mà Quỳnh đã có 4 ca khúc mới sẽ đứng chung với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong album Viết tiếp câu chuyện hoà bình 2, sẽ ra mắt vào ngày 22/12/2025 tới đây. Cô chọn dấu mốc này để kỷ niệm 2 năm ngày album 1 ra đời, mang đến sự "đổi đời" cho cô trong sự nghiệp âm nhạc.