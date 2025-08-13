Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim

Nguyễn Văn Chung: Duyên Quỳnh không chỉ hát mà còn có tố chất sáng tác

"Nguyện thề vì bình yên" khắc hoạ tinh thần vì dân phục vụ của người chiến sĩ Công an Nhân dân (CAND) trong thời bình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành. Vậy nó được ra đời có phải từ sự đặt hàng?

- Ca khúc ra đời hoàn toàn từ sự thôi thúc nội tâm của tôi khi tôi được chứng kiến những ngày tập luyện gấp rút của các đơn vị tham gia đội hình diễu binh A50. Sau các chuyến biểu diễn, giao lưu tại thao trường, tôi có dịp quan sát rất gần những giờ học, buổi tập bắn, tập võ của các chiến sĩ. Ở đó, tôi nhìn thấy sự kiên trì luyện tập, những gian nan vất vả và niềm tự hào lặng thầm trên gương mặt người chiến sĩ. Chính những chi tiết đời thường ấy đã đánh thức mạch cảm xúc và thôi thúc người nghệ sĩ cầm bút.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh trong buổi giới thiệu MV mới "Nguyện thề vì bình yên" chiều 12/8 tại Hà Nội.

Ngoài ra, ca sĩ Duyên Quỳnh – người đầu tiên hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của tôi cũng là nguồn cảm hứng lớn để tôi viết nên ca khúc này. Duyên Quỳnh thường xuyên đến các đơn vị, thao trường để hát nên cô ấy có dịp lắng nghe và thấu cảm. Ở A50, giọng hát mộc mạc của Quỳnh nhiều lần vang lên động viên các chiến sĩ luyện tập. Chính ở đó, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát như được gọi tên.

Đó cũng là lý do để anh lựa chọn Duyên Quỳnh đồng hành và thể hiện đầu tiên ca khúc này?

- Đúng vậy. Trong "Nguyện thề vì bình yên", Duyên Quỳnh không đóng vai trò là người thể hiện, mà còn là người kể chuyện. Tôi muốn nhân cơ hội này để giúp Quỳnh phát huy khả năng sáng tác. Bởi Quỳnh là người được đi nhiều, trải nghiệm nhiều, cảm nhận sâu sắc, lại được đào tạo chính quy và bài bản. Còn với tôi, khi viết 1 bài hát tôi phải dành rất nhiều thời gian để đọc, tìm hiểu nhiều thông tin chứ không được trải nghiệm trực tiếp như Quỳnh. Tôi cũng mong khán giả sẽ thấy một Duyên Quỳnh đa năng – không chỉ là ca sĩ biểu diễn, mà còn là một nghệ sĩ có khả năng sáng tác, với trái tim nhiệt thành hướng về quê hương, đất nước. Vì vậy, tôi đã động viên Quỳnh viết bằng cảm xúc thật của trái tim, sau đó tôi sẽ góp ý, chỉnh sửa. Sau ca khúc này, Quỳnh đã có sáng tác mới "Giữa lằn ranh sinh tử", đó sẽ là những món quà ý nghìa dành tặng những người vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

NGUYỆN THỀ VÌ BÌNH YÊN - NGUYỄN DUYÊN QUỲNH ft. NGUYỄN VĂN CHUNG | OFFICIAL MUSIC VIDEO

Ca khúc ca ngợi ngành thường không tránh được sự hô hào, ngợi ca khẩu hiệu và khó lan toả rộng rãi đến công chúng. Anh đặt mục tiêu thế nào khi viết về đề tài khó "nhằn" này?

- Ca khúc có những từ khoá cốt lõi của ngành như: lời thề lực lượng, Tổ quốc, truyền thống, vì dân phục vụ… nhưng tôi không viết bằng khuôn mẫu, mà viết bằng những gì mắt thấy, tim cảm. Có những phút giây ở thao trường khiến tôi nhận ra: Bài hát phải là lời thề nguyện bình yên, chứ không chỉ là lời ngợi ca.

Bài hát lần này là món quà, là bó hoa gửi đến lực lượng CAND. Đầu tiên phải được các chiến sĩ công an yêu thích đã, rồi nếu may mắn thì sẽ có đời sống riêng trong khán giả đại chúng.

"Viết tiếp câu chuyện hoà bình" giờ đã là ca khúc nhiều tỷ view, vậy khi viết "Nguyện thề vì bình yên" anh có bị áp lực để nó phải được lan toả như vậy không?

- Tôi viết bài hát này không phải với mục đích trở thành ca khúc tỷ view hay top trending mà đơn giản vì yêu Tổ quốc, khâm phục sự hi sinh, cống hiến của lực lượng Công an mà viết ra để dành tặng cho họ và cho khán giả. Nếu bài hát được đón nhận thì đó là niềm hạnh phúc với tôi, còn nếu chỉ được yêu thích bởi một số ít khán giả và lực lượng Công an thì đó vẫn là niềm tự hào vì dù nhiều hay ít thì tôi đã viết ca khúc bằng trọn trái tim mình.

Duyên Quỳn hoá thân thành chiến sĩ Công an trong MV "Nguyện thề vì bình yên".

'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' hay như bây giờ là nhờ Duyên Quỳnh dám... chê dở

Ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" hiện nay đang trở thành bài hát quốc dân, đặc biệt sau màn thể hiện của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim hôm 8/10 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Nhiều người đã trách rằng tại sao Duyên Quỳnh là người đầu tiên thể hiện đầu tiên ca khúc này, có công rất lớn trong việc lan toả ca khúc suốt 2 năm trước khi nó nổi tiếng, cũng đồng thời là người đặt hàng anh viết nhưng lại không được biểu diễn trong dịp 30/4 cũng như ở các concert quốc gia sau đó. Anh nghĩ sao về ý kiến này?



- Tôi luôn biết ơn Duyên Quỳnh bởi cô ấy là người đầu tiên cho tôi ý tưởng và niềm cảm hứng để viết bài hát này. Nói thật nếu không có Duyên Quỳnh thì "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" sẽ không phải là phiên bản như hiện tại mà chúng ta đang nghe. Nó là một version khác, không hay như bây giờ.

Khi nhận ca khúc này, Duyên Quỳnh là người dám nói với tôi rằng "anh ơi em thấy chưa hay, chưa xứng đáng với cái tên Viết tiếp câu chuyện hoà bình". Điều này khiến cho bất cứ ai cũng sẽ bị "tự ái", thậm chí là giận vì ca sĩ dám chê bài hát của mình. Tối hôm đó tôi đã bỏ bài cũ để viết lại toàn bộ và nó chính là bài hát như hiện tại mà chúng ta đang nghe.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Với thành công như bây giờ, người tôi biết ơn là Duyên Quỳnh, nhờ cô ấy đưa ý tưởng, nhờ bị chê… Điều rất quan trọng nữa cũng chính Duyên Quỳnh là người mang bài hát này đi diễn ở tất cả các sân khấu lớn nhỏ, có những nơi thậm chí không có cát-xê nhưng Duyên Quỳnh vẫn bền bỉ suốt 2 năm trời. Đến khi xuất hiện một bạn qua một lần nghe Duyên Quỳnh hát đã xúc động và remix lại thành phiên bản 45 giây để trở nên viral tiktok, gây bão thành ca khúc tỷ view. Trước ngày đại lễ 30/4, ca khúc đã đạt con số 2 tỷ view. Chính vì sự lan toả đó mà ngày 30/4 ca khúc đã được chọn để biểu diễn trong đại lễ chính thức.

Mặc dù Võ Hạ Trâm và Đông Hùng đã thể hiện rất thành công, chạm đến trái tim của khán giả nhưng tôi vẫn dành sự biết ơn với Duyên Quỳnh. Trong ý muốn của tôi và Duyên Quỳnh đều mong bài hát được lan toả rộng rãi nên đã để cho rất nhiều người thể hiện. Mỗi người sẽ có sắc thái và lượng khán giả yêu thích riêng nhưng đều có một điểm chung là đã góp phần làm lan toả tinh thần yêu nước, giúp cho ca khúc trở thành bài hát quốc dân.

'Viết tiếp câu chuyện hoà bình': Tùng Dương thể hiện đúng với tinh thần nhất

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cách thể hiện của Tùng Dương quá mạnh, phù hợp với thời chiến hơn thời bình…

- Đó là quan điểm của mỗi người và họ yêu thích theo quan điểm của họ. Thế nên mới có nhiều phiên bản để mọi người lựa chọn. Còn với quan điểm cá nhân tôi thì tôi thấy Tùng Dương thể hiện đúng với tinh thần khi tôi viết ca khúc này nhất, bởi vì nó có sự hào hùng và sự mạnh mẽ. Kêu gọi "cùng tôi viết tiếp câu chuyện hoà bình" thì phải là người có lực như thế nào và nguồn năng lượng mạnh mẽ mới có thể hiệu triệu. Điều đó được chứng minh khi Tùng Dương hát trước 50 ngàn khán giả ở concert quốc gia Tổ quốc trong tim.

Màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim.

Trước đây anh kết hợp với ca sĩ Hiền Thục và làm nên thành công cho "Nhật ký của mẹ", hiện tại anh có Duyên Quỳnh, Hoà Minzy và Tùng Dương, với mỗi ca sĩ anh có cảm nhận thế nào khi kết hợp?

- Thực sự nếu có thể thì tôi muốn kết hợp với tất cả các ca sĩ đang hoạt động trong showbiz, bởi vì có rất nhiều giọng ca mà Chung yêu mến, muốn gửi gắm những bài hát của mình cho các anh chị. Nhưng Chung rất tin vào chữ duyên và tính thời điểm. Đúng thời điểm mới gặp được người phù hợp với mình, cùng tần số với mình. 12 năm trước là Hiền Thục và năm nay là Tùng Dương, Hoà Minzy, Duyên Quỳnh…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn trình diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình hôm 8/10 (video T.H).

Mỗi ca sĩ thể hiện ở từng thời điểm đều nó có ý nghĩa nhất định. "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" có sự đặc biệt hơn là nếu như những bài hát thành công trước đây của tôi thường đóng đinh với tên người thể hiện thì với bài hát này, nó có sự phát triển giống như sự lớn lên, trưởng thành của con người vậy. Mỗi thời điểm sẽ gặp 1 người thầy và qua mỗi người thầy đó lại có sự trưởng thành ở vị trí cao hơn. Nhưng trong quá trình nó trở thành bài hát toàn dân thì không thể, không được phép quên những ca sĩ đã góp phần làm nên thành công đó.





Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung!

Cùng với "Nguyện thề vì bình yên", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sắp tới cũng ra mắt ca khúc chủ đề cho chương trình Chiến sĩ quả cảm -chương trình về lực lượng CAND đang phát sóng trên VTV3. Anh cũng vừa ra mắt ca khúc "Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai" kết hợp với Tùng Dương, sẽ ra mắt chính thức vào ngày 14/8. Theo tiết lộ của nhạc sĩ, ca khúc cũng vinh dự được lựa chọn để biểu diễn trong chương trình nghệ thuật diễn ra tối 1/9, trước Lễ diễu binh diễu hành 2/9.

