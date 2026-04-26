Bị nhắc nhở 'tiết chế' ảnh hạnh phúc, Hòa Minzy đáp trả sắc sảo khiến dân mạng ủng hộ

Hòa Minzy và màn ứng xử 'vừa lòng người hỏi, đẹp lòng người thương' tại giải Cống hiến GĐXH - Câu trả lời của ca sĩ Hòa Minzy tại lễ trao giải Cống hiến đã gây ấn tượng mạnh với fan và ý trung nhân. Nữ ca sĩ khéo léo cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi.

Sau những ngày làm việc vất vả, Hòa Minzy cùng gia đình nhỏ đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng nhân dịp chồng cô được nghỉ phép. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, bình yên bên bờ biển cùng "nửa kia" của mình.

Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Đợi nửa năm để đồng chí C giấu tên có đợt nghỉ phép thực sự. Đúng đợt thời tiết Đà Nẵng đẹp mê luôn. Hi vọng cuối tháng sau sẽ xin được phép vào đúng dịp sinh nhật 2 đứa hoặc được nghỉ tranh thủ 3 ngày cũng được".

Ngoài ra, ca sĩ Hòa Minzy còn tiết lộ sau nhiều lần lỡ hẹn vì công việc, chồng quân nhân của cô mới có dịp tận hưởng một kỳ nghỉ phép trọn vẹn bên gia đình. Chia sẻ về khoảng thời gian đặc biệt này, cô cho biết kỳ nghỉ lần này đến sau không ít lần "hụt" do lịch trình đột xuất, khiến kế hoạch đoàn tụ liên tục phải dời lại.

Cô cũng bày tỏ sự đồng cảm với những người vợ có chồng thường xuyên vắng nhà vì công việc, cho rằng "hậu phương" là những người thấu hiểu rõ nhất cảm giác chờ đợi. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn cảm thấy may mắn khi ông xã làm việc gần nhà, giúp việc gặp gỡ, sum họp trở nên thuận tiện hơn, phần nào xoa dịu nỗi nhớ trong những ngày xa cách.

Hòa Minzy khoe khoảnh khắc lãng mạn sau bao ngày "lỡ hẹn" đi chơi bên chồng quân nhân (ảnh FBNV).

Tuy nhiên, giữa hàng ngàn lời chúc phúc, bất ngờ xuất hiện một bình luận gây tranh cãi từ một khán giả tự nhận cũng là "vợ bộ đội":

"Tiết chế bớt đi em, chị không sân si, chị cũng "vợ bộ đội". Nhưng tình cảm nên đóng cửa, chị thấy em thể hiện cảm xúc hơi quá. Dù chị rất ngưỡng mộ em".

Không để bản thân chịu thiệt, Hòa Minzy lập tức đáp trả đầy thẳng thắn nhưng cũng không kém phần thấu tình đạt lý. Nữ ca sĩ bày tỏ sự khó hiểu trước định kiến "vợ bộ đội thì không được khoe hạnh phúc".

Nữ ca sĩ phản pháo: "Là sao nữa ạ? Hơn một tháng mới đăng cái ảnh đi chơi mà vẫn phải tiết chế thêm hả chị? Cũng không có mặc đồ quân phục mà. Em có đăng ảnh nhạy cảm gì đâu chị? Em hạnh phúc nhẹ nhàng mà, quá phần nào ạ?"

Hòa Minzy cũng chia sẻ thêm, do đặc thù công việc của chồng, có khi nửa năm anh mới được nghỉ phép một lần. Việc ghi lại và chia sẻ những kỷ niệm quý giá bên nhau là điều hoàn toàn bình thường và là quyền cá nhân của mỗi người.

Đáng chú ý, trong cuộc tranh luận này, phần lớn độc giả và người hâm mộ đều đứng về phía Hòa Minzy. Nhiều người cho rằng vị khán giả kia đang quá khắt khe và có phần "áp đặt" tư duy cũ kỹ lên người khác.

Tài khoản A.H bình luận: "Hạnh phúc thì khoe, có gì đâu mà phải đóng cửa? Miễn không vi phạm thuần phong mỹ tục hay quy định ngành là được. Ủng hộ Hòa".

Còn tài khoản T.L chia sẻ: "Khán giả kia kỳ cục quá, người ta xa nhau cả tháng trời mới gặp, đăng tấm ảnh tình cảm chút mà cũng vào bắt lỗi".

Một ý kiến khác gay gắt hơn: "Đừng nhân danh sự ngưỡng mộ để dạy người khác cách sống. Hòa đáp trả như vậy là còn nhẹ nhàng đấy".

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ nữ ca sĩ thì cũng có một số fan đồng tình với lời khuyên trên. Theo họ, việc khuyên Hòa Minzy tiết chế cảm xúc và hạn chế đăng ảnh chồng quân nhân xuất phát từ mong muốn bảo vệ sự riêng tư, hạnh phúc của cô và gia đình trước áp lực antifan.

Có thể nói, trong thời đại mạng xã hội, việc nghệ sĩ chia sẻ niềm vui cá nhân là cách để họ gần gũi hơn với khán giả. Màn ứng xử của Hòa Minzy không chỉ cho thấy sự bản lĩnh mà còn khẳng định một quan điểm rõ ràng: Hạnh phúc là để tận hưởng và lan tỏa, không phải để giấu giếm chỉ vì những định kiến vô lý.

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, quê Bắc Ninh. Cô từng đoạt giải quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có nhiều bản hit như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình...



