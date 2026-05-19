Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Thứ ba, 12:21 19/05/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lẻn vào tiệm vàng trên phố Vọng (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để thực hiện hành vi cướp tài sản, một đối tượng 21 tuổi quê Ninh Bình đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 12h22' ngày 16/5/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ cướp tại một tiệm vàng ở số 75 phố Vọng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Bạch Mai và quần chúng nhân dân tổ chức truy bắt đối tượng.

Cảnh sát Hà Nội khống chế đối tượng cướp tiệm vàng trên phố Vọng - Ảnh 1.

Đối tượng cướp tiệm vàng bị Công an khống chế, bắt giữ. Ảnh: CAHN

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, cùng sự phối hợp kịp thời của lực lượng tại cơ sở và người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ 1 nam thanh niên có hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng. Tang vật thu giữ gồm 1 nhẫn vàng, trọng lượng khoảng 2 chỉ.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là Trịnh Văn Bình, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy tinh thần chủ động, phản ứng nhanh, quyết liệt của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; sự cảnh giác, phối hợp tích cực của quần chúng nhân dân đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, truy bắt, khống chế đối tượng vi phạm pháp luật.

Cảnh sát Hà Nội khống chế đối tượng cướp tiệm vàng trên phố Vọng - Ảnh 2.Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' bị bắt, lộ diện chiếc xe gây án là xe đi cướp lại của một tên trộm khác

GĐXH - Công an phường Long Biên (TP Hà Nội) vừa bắt giữ nhóm thiếu niên thực hiện vụ cướp xe máy táo tợn tại khu vực bãi ổi. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe nhóm này dùng để đi gây án chính là tài sản do chúng... cướp lại từ tay một tên trộm khác.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Truy bắt đối tượng cướp xe SH của tài xế công nghệ sau 8 giờ gây án

Truy bắt đối tượng cướp xe SH của tài xế công nghệ sau 8 giờ gây án

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' bị bắt, lộ diện chiếc xe gây án là xe đi cướp lại của một tên trộm khác

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' bị bắt, lộ diện chiếc xe gây án là xe đi cướp lại của một tên trộm khác

Bắt đôi nam nữ dùng dao khống chế, cướp xe của tài xế công nghệ ở Tây Ninh

Bắt đôi nam nữ dùng dao khống chế, cướp xe của tài xế công nghệ ở Tây Ninh

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Cùng chuyên mục

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (19/5), Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả. 8 đối tượng đã bị bắt giữ.

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.

Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân

Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt tài sản từ "giao hàng nhanh"

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt tài sản từ "giao hàng nhanh"

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Lương Anh Tú (SN 2001; trú tại tỉnh Sơn La) đã chiếm đoạt tổng tiền hàng trị giá 54.000.000 đồng.

Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ

Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý cư trú, Công an phường Thượng Cát (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường triệt phá một điểm tập kết, kinh doanh hơn 5.400 sản phẩm quần áo, tất chân giả mạo các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma.

Lạng Sơn: Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ

Lạng Sơn: Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng Monazite có chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam một bị can liên quan.

Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.

Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh

Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm một cơ sở kinh doanh tập kết số lượng lớn nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem nhiều

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Pháp luật

GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Pháp luật
Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

Pháp luật
Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ

Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ

Pháp luật
Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền

Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top