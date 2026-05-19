Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Theo đó, vào khoảng 12h22' ngày 16/5/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ cướp tại một tiệm vàng ở số 75 phố Vọng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Bạch Mai và quần chúng nhân dân tổ chức truy bắt đối tượng.

Đối tượng cướp tiệm vàng bị Công an khống chế, bắt giữ. Ảnh: CAHN

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, cùng sự phối hợp kịp thời của lực lượng tại cơ sở và người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ 1 nam thanh niên có hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng. Tang vật thu giữ gồm 1 nhẫn vàng, trọng lượng khoảng 2 chỉ.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là Trịnh Văn Bình, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy tinh thần chủ động, phản ứng nhanh, quyết liệt của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; sự cảnh giác, phối hợp tích cực của quần chúng nhân dân đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, truy bắt, khống chế đối tượng vi phạm pháp luật.