Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đường

Thứ ba, 20:53 19/05/2026 | Xã hội

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi, tát tài xế ô tô sau va chạm xe.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực cổng phụ một trường học thuộc phường Yên Hòa, Hà Nội, gây bức xúc dư luận.

Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đường- Ảnh 1.

Người phụ nữ tát, đá lái xe. Ảnh: Cắt từ clip.

Công an phường Yên Hòa đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc.

Bước đầu xác định, khoảng 10h ngày 16/5, chị NT.H (SN: 1987; trú tại: phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh thì bị xe ô tô của anh T.V.H (SN 1974; trú tại: phường Yên Hòa, TP Hà Nội) va trúng.

Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đường- Ảnh 2.

Chị H. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cụ thể, do anh H không chú ý quan sát, đã lùi vào xe máy chị H, làm cả xe và 2 mẹ con chị H ngã ra đường. Bức xúc, không kiềm chế được, chị H đã chửi và dùng tay, chân đánh anh H.

Qua làm việc, anh H không có thương tích và không có đề nghị gì. Còn chị H đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

T.SơnT.Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máy

Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máy

Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua Facebook

Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua Facebook

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả

Cùng chuyên mục

Phát hiện quả bom 'khủng' trong vườn nhà người dân ở xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Phát hiện quả bom 'khủng' trong vườn nhà người dân ở xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà, người dân Hà Tĩnh phát hiện quả bom có chiều dài 1,1m, đường kính 19,5cm, đang còn nguyên đầu nổ.

Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máy

Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra 2 xe máy của các đối tượng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phần ổ khóa phương tiện có dấu hiệu bị cậy phá, dây điện đấu nối thủ công, trong cốp xe có nhiều dụng cụ nghi dùng để mở khóa xe máy.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua Facebook

Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua Facebook

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý mua hàng online giá rẻ và sự e ngại của khách với mặt hàng thuốc lá điện tử, hai thanh niên ở Phú Thọ đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo hàng nghìn đơn hàng Ship COD, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Do có mưa lớn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.

Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026

Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) nổi bật với điểm mới là xét tuyển theo nơi cư trú. Phụ huynh cần nắm bắt những thông tin gì liên quan đến tuyển sinh đầu cấp?

Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến sự việc người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận, ngày 19/5, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã chính thức làm rõ danh tính các bên liên quan. Đáng chú ý, dù nam tài xế bị hại liên tục lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho người phụ nữ, cơ quan chức năng khẳng định vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lẻn vào tiệm vàng trên phố Vọng (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để thực hiện hành vi cướp tài sản, một đối tượng 21 tuổi quê Ninh Bình đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (19/5), Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Xem nhiều

Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi

Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi

Đời sống

GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới đến 24/5/2026 cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi, chuyên gia phong thủy khuyên nên biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thuận lợi.

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Thời sự
Tin sáng 19/5: Quán cơm lấn chiếm ngõ ở Cầu Giấy bị phạt 35 triệu đồng; trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Tin sáng 19/5: Quán cơm lấn chiếm ngõ ở Cầu Giấy bị phạt 35 triệu đồng; trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Xã hội
Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Đời sống
12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầu

12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầu

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top