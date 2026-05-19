Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đường
Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi, tát tài xế ô tô sau va chạm xe.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực cổng phụ một trường học thuộc phường Yên Hòa, Hà Nội, gây bức xúc dư luận.
Công an phường Yên Hòa đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc.
Bước đầu xác định, khoảng 10h ngày 16/5, chị NT.H (SN: 1987; trú tại: phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh thì bị xe ô tô của anh T.V.H (SN 1974; trú tại: phường Yên Hòa, TP Hà Nội) va trúng.
Cụ thể, do anh H không chú ý quan sát, đã lùi vào xe máy chị H, làm cả xe và 2 mẹ con chị H ngã ra đường. Bức xúc, không kiềm chế được, chị H đã chửi và dùng tay, chân đánh anh H.
Qua làm việc, anh H không có thương tích và không có đề nghị gì. Còn chị H đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.
Phát hiện quả bom 'khủng' trong vườn nhà người dân ở xã Nghi Xuân, Hà TĩnhXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà, người dân Hà Tĩnh phát hiện quả bom có chiều dài 1,1m, đường kính 19,5cm, đang còn nguyên đầu nổ.
Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máyPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra 2 xe máy của các đối tượng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phần ổ khóa phương tiện có dấu hiệu bị cậy phá, dây điện đấu nối thủ công, trong cốp xe có nhiều dụng cụ nghi dùng để mở khóa xe máy.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mớiThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đườngThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua FacebookPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng tâm lý mua hàng online giá rẻ và sự e ngại của khách với mặt hàng thuốc lá điện tử, hai thanh niên ở Phú Thọ đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo hàng nghìn đơn hàng Ship COD, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mmĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Do có mưa lớn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.
Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026Giáo dục - 7 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) nổi bật với điểm mới là xét tuyển theo nơi cư trú. Phụ huynh cần nắm bắt những thông tin gì liên quan đến tuyển sinh đầu cấp?
Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thôngĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến sự việc người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận, ngày 19/5, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã chính thức làm rõ danh tính các bên liên quan. Đáng chú ý, dù nam tài xế bị hại liên tục lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho người phụ nữ, cơ quan chức năng khẳng định vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố VọngPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Lẻn vào tiệm vàng trên phố Vọng (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để thực hiện hành vi cướp tài sản, một đối tượng 21 tuổi quê Ninh Bình đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.
Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòaPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Sáng nay (19/5), Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.
Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, HợiĐời sống
GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới đến 24/5/2026 cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi, chuyên gia phong thủy khuyên nên biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thuận lợi.