Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máy

Trước đó, sáng ngày 18/5, lực lượng chức năng Hà Tĩnh làm nhiệm vụ tuần tra cơ động trên tuyến Quốc lộ 8A.

2 trong 3 đối tượng liên quan. Ảnh:CAHT.

Đến Km16+800 (đoạn qua xã Đức Thọ), lực lượng chức năng phát hiện 3 nam thanh niên đi 2 xe mô tô không biển số, không mũ bảo hiểm, liên tục phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tại đây, một xe chở 2 thanh niên chấp hành dừng lại, trong khi nam thanh niên còn lại tăng ga bỏ chạy.

Sau quãng truy đuổi ngắn, đến khu vực Km 16+00 QL8, đối tượng này bị lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp khống chế.

Công cụ các đối tượng dùng để phá khoá xe. Ảnh:CAHT.

Quá trình kiểm tra, phát hiện cả 2 xe máy đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phần ổ khóa phương tiện có dấu hiệu bị cậy phá, dây điện đấu nối thủ công. Trong cốp xe còn có nhiều dụng cụ như tua vít, kìm cùng một số vật dụng nghi dùng để mở khóa xe máy.

Danh tính nhóm đối tượng được làm rõ gồm L.H.V. (SN 2008), L.V.H. (SN 2010), cùng trú tại TP Hà Nội) và L.Đ.T. (SN 2009), trú tại TP Đồng Nai.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lấy cắp 2 chiếc xe máy trên tại địa phận xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị). Khi đang trên đường tiêu thụ hướng sang tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra.