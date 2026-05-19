Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máy

Thứ ba, 20:23 19/05/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
GĐXH - Kiểm tra 2 xe máy của các đối tượng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phần ổ khóa phương tiện có dấu hiệu bị cậy phá, dây điện đấu nối thủ công, trong cốp xe có nhiều dụng cụ nghi dùng để mở khóa xe máy.

Trước đó, sáng ngày 18/5, lực lượng chức năng Hà Tĩnh làm nhiệm vụ tuần tra cơ động trên tuyến Quốc lộ 8A.

2 trong 3 đối tượng liên quan. Ảnh:CAHT.

Đến Km16+800 (đoạn qua xã Đức Thọ), lực lượng chức năng phát hiện 3 nam thanh niên đi 2 xe mô tô không biển số, không mũ bảo hiểm, liên tục phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tại đây, một xe chở 2 thanh niên chấp hành dừng lại, trong khi nam thanh niên còn lại tăng ga bỏ chạy.

Sau quãng truy đuổi ngắn, đến khu vực Km 16+00 QL8, đối tượng này bị lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp khống chế.

Công cụ các đối tượng dùng để phá khoá xe. Ảnh:CAHT.

Quá trình kiểm tra, phát hiện cả 2 xe máy đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phần ổ khóa phương tiện có dấu hiệu bị cậy phá, dây điện đấu nối thủ công. Trong cốp xe còn có nhiều dụng cụ như tua vít, kìm cùng một số vật dụng nghi dùng để mở khóa xe máy.

Danh tính nhóm đối tượng được làm rõ gồm L.H.V. (SN 2008), L.V.H. (SN 2010), cùng trú tại TP Hà Nội) và L.Đ.T. (SN 2009), trú tại TP Đồng Nai.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lấy cắp 2 chiếc xe máy trên tại địa phận xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị). Khi đang trên đường tiêu thụ hướng sang tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Bình Minh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Minh chính là đối tượng đã chặn đường, hành hung dã man hai cô gái điều khiển xe máy tại phường Xuân Đỉnh.

Xã hội - 1 giờ trước

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi, tát tài xế ô tô sau va chạm xe.

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý mua hàng online giá rẻ và sự e ngại của khách với mặt hàng thuốc lá điện tử, hai thanh niên ở Phú Thọ đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo hàng nghìn đơn hàng Ship COD, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lẻn vào tiệm vàng trên phố Vọng (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để thực hiện hành vi cướp tài sản, một đối tượng 21 tuổi quê Ninh Bình đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (19/5), Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả. 8 đối tượng đã bị bắt giữ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Lương Anh Tú (SN 2001; trú tại tỉnh Sơn La) đã chiếm đoạt tổng tiền hàng trị giá 54.000.000 đồng.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý cư trú, Công an phường Thượng Cát (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường triệt phá một điểm tập kết, kinh doanh hơn 5.400 sản phẩm quần áo, tất chân giả mạo các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma.

Pháp luật

GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
