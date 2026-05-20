Giá phải trả cho nhóm đối tượng người nước ngoài buôn lậu 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng về Việt Nam
GĐXH - Phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng triệt phá đường dây này.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu.
Trước đó, khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.
Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Ban Giám đốc Công an TP đã tập trung lực lượng triệt phá đường dây này.
Sau khoảng 6 tháng kiên trì theo dõi, Công an Thành phố đã bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Thu giữ tại hiện trường 5 kg vàng thỏi.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử.
Tại Việt Nam, đối tượng này đã thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988; thường trú tại: phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận. Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và biết tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm đối tượng "chân rết" là người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh. Số tiền Đức được trả công là 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/1 tháng.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.
Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức dùng số tiền này để mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.
Sơ bộ từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng với giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
