Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả

Thông tin từ Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh Chuyên án 0426M triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại nước ngoài và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook "Dịch vụ Lộc Phát" thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chíp, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, thẻ ngành Công an, Quân đội… với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy loại.

Các đối tượng hoạt động công khai, liên tục chạy quảng cáo trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt tương tác mỗi ngày.

Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trong giai đoạn 1 của chuyên án tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CACC

Nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, phương thức khép kín, phạm vi hoạt động rộng, ngày 17/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chuyên án, nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt tại Nghệ An, Gia Lai và TP Hồ Chí Minh với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng Công an các địa phương liên quan.

Ngày 15/5/2026, các mũi trinh sát đồng loạt đột kích, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, sản xuất và tiêu thụ giấy tờ giả trong đường dây. Qua đấu tranh, Ban Chuyên án xác định Phạm Văn Khánh (SN 1990, trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và Phạm Văn Khương (SN 1993, trú xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) là hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, nhận đơn đặt hàng và giao dịch mua bán giấy tờ giả với khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh từ khách hàng, các đối tượng chỉnh sửa dữ liệu, tạo thông tin giả rồi chuyển qua các nhóm kín cho Nguyễn Văn Huyên (SN 1994) và Bùi Đức Thuyên (SN 2006) cùng trú tại xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai) trực tiếp in ấn, hoàn thiện giấy tờ giả.

Hai đối tượng thuê nhà tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai làm nơi sản xuất, cất giấu máy móc, thiết bị, phôi giấy tờ và dữ liệu phục vụ hoạt động phạm tội.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Cùng thời điểm, các tổ công tác tại TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng tham gia phân phối, giao nhận giấy tờ giả gồm: Phạm Văn Mười Một (SN 1987), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), Nguyễn Ngọc Quy (SN 1981). Các đối tượng có nhiệm vụ phân loại, đóng gói và giao giấy tờ giả cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm hưởng lợi bất chính.

Mở rộng điều tra, sáng 17/5, tại khu vực Bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Phan Thành Tựu (SN 2002, trú TP Hồ Chí Minh) liên quan đến hoạt động của đường dây.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ máy tính, 5 máy in màu, 1 máy ép plastic, 1 máy dập dấu chìm, 1.665 tem chống hàng giả, 196 tem phản quang, 73 hình dấu, 35 phôi thẻ nhựa, 122 phôi văn bằng, chứng chỉ, 137 phôi hồ sơ thi giấy phép cùng số lượng lớn dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để bán cho nhiều đối tượng trên phạm vi cả nước nhằm thu lợi bất chính.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây; các đối tượng đã sản xuất và tiêu tụ gần 10.000 giấy tờ giả các loại thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng và nhiều tang vật, dữ liệu điện tử liên quan.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

