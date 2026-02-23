Ngày vía Thần tài 2026 nên mua gì để cầu tài lộc đầy nhà và may mắn cả năm?

Ngày vía Thần tài 2026 là ngày nào và có ý nghĩa gì?

Ngày vía Thần tài 2026 rơi vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 02 năm 2026 Dương lịch, tương ứng mùng 10 tháng Giêng Âm lịch. Đây là mốc thời gian cố định hằng năm theo truyền thống, không thay đổi theo năm nhuận hay năm thường.

Theo quan niệm dân gian, ngày này gắn với tích Thần tài trở về trời sau thời gian ở trần gian. Từ đó, người Việt tin rằng mùng 10 tháng Giêng là thời điểm linh thiêng để cầu tài lộc, xin vía may mắn cho cả năm. Vì vậy, câu hỏi "ngày vía Thần tài 2026 nên mua gì" luôn được quan tâm ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngày vía Thần tài 2026 nên mua gì để cầu tài lộc?

Mua vàng trong ngày vía Thần tài

Khi có ai đó thắc mắc ngày vía Thần tài 2026 nên mua gì, vàng luôn là lựa chọn được gợi ý đầu tiên. Vàng tượng trưng cho tài lộc, sự bền vững và giá trị tích lũy lâu dài. Việc mua vàng trong ngày này mang ý nghĩa cầu mong tiền bạc hanh thông, công việc thuận lợi suốt năm.

Người dân thường chọn vàng miếng SJS, vàng thỏi, nhẫn trơn hoặc nhẫn kim tiền. Tùy điều kiện tài chính, có thể mua số lượng phù hợp để lấy may. Theo quan niệm phong thủy, 1 chỉ vàng mang ý nghĩa cầu lộc, 2 chỉ cầu phát và 5 chỉ cầu tài. Việc mua nhiều hay ít không quan trọng bằng sự thành tâm và phù hợp với khả năng chi tiêu.

Mua trang sức vàng để vừa dùng vừa lấy vía

Ngoài vàng miếng, nhiều người lựa chọn trang sức vàng trong ngày vía Thần tài. Trang sức vàng vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa có giá trị sử dụng thực tế trong đời sống hằng ngày.

Nhẫn, dây chuyền hoặc vòng tay vàng thường được chọn vì dễ bảo quản và tiện sử dụng. Với những người không có nhu cầu tích trữ vàng, trang sức trở thành giải pháp hài hòa giữa yếu tố tâm linh và nhu cầu cá nhân.

Những lựa chọn khác ngoài vàng trong ngày vía Thần tài

Mua đồ mạ vàng mang ý nghĩa tượng trưng

Trong trường hợp không mua vàng nguyên chất, đồ mạ vàng là gợi ý phù hợp cho ngày vía Thần tài 2026. Các vật phẩm mạ vàng như lá bồ đề, tượng Thần tài, linh vật phong thủy mang tính tượng trưng cao, chi phí vừa phải và dễ trưng bày.

Những món đồ này thường được đặt tại bàn làm việc, quầy thu ngân hoặc không gian sinh hoạt chung với mong muốn thu hút năng lượng tích cực, tạo cảm giác an tâm trong công việc.

Mua bạc để cầu sự sung túc

Bạc cũng là lựa chọn được nhiều người cân nhắc khi không mua vàng trong ngày vía Thần tài 2026. Theo quan niệm dân gian, bạc gắn với ý nghĩa tích lũy và sự sung túc lâu dài.

Nhẫn bạc, vòng bạc hoặc miếng bạc nhỏ thường được chọn vì dễ mua và giá thành phù hợp. Với nhiều gia đình, mua bạc trong ngày Thần tài mang ý nghĩa khởi đầu tiết kiệm, quản lý tài chính chặt chẽ hơn trong năm mới.

Vật phẩm phong thủy nên mua trong ngày vía Thần tài

Mèo Thần tài để bàn

Mèo Thần tài là gợi ý quen thuộc khi nhắc đến ngày vía Thần tài. Vật phẩm này thường được đặt tại quầy bán hàng, cửa ra vào hoặc bàn làm việc. Theo quan niệm phong thủy, mèo giơ tay trái tượng trưng cho việc chiêu tài, hút khách và mang lại sự hanh thông trong buôn bán.

Ưu điểm của mèo Thần tài nằm ở giá thành hợp lý, dễ trưng bày và phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Heo đất mang ý nghĩa tích lũy

Heo đất được xem là biểu tượng của sự sung túc và tích lũy tài sản. Trong ngày vía Thần tài 2026, mua heo đất mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm quản lý chi tiêu tốt hơn, biết dành dụm và tích lũy lâu dài.

Nhiều gia đình lựa chọn đặt heo đất tại nhà như một lời nhắc nhở về kế hoạch tài chính trong năm.

Cây phát tài tăng sinh khí đầu năm

Cây phát tài cũng là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình trong ngày vía Thần tài, ngoài vàng. Loại cây này tượng trưng cho sự thịnh vượng, sinh sôi và phát triển bền vững.

Việc đặt cây phát tài tại nhà hoặc nơi làm việc giúp không gian thêm sinh khí, đồng thời mang ý nghĩa cầu mong công việc thuận lợi, dòng tiền ổn định trong năm mới.

Những lưu ý khi mua sắm trong ngày vía Thần tài 2026

Khi trả lời câu hỏi "ngày vía Thần tài 2026 nên mua gì", yếu tố quan trọng không nằm ở giá trị vật chất mà ở sự phù hợp và khả năng tài chính. Việc mua sắm nên diễn ra trong tâm thế thoải mái, tránh chạy theo số đông hoặc áp lực tâm lý.

Nếu mua vàng hoặc bạc, bạn nên lựa chọn các cửa hàng uy tín, có hóa đơn đầy đủ và giấy tờ rõ ràng để thuận tiện cho việc bảo quản hoặc giao dịch sau này.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.