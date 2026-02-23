Chọn giờ xuất hành đẹp ngày Tết Thần Tài Bính Ngọ 2026 để thu hút tài lộc

Chọn người xông văn phòng đầu năm 2026 và những điều cần lưu ý ngày khai xuân để thu hút tài lộc GĐXH – Việc chọn người xông văn phòng đầu năm được nhiều doanh nghiệp coi trọng với mong muốn khai mở khí tốt, thu hút tài lộc và tạo năng lượng tích cực cho cả năm làm việc.

Giờ xuất hành đẹp ngày mùng 10 tháng Giêng Bính Ngọ 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày Tết Thần Tài nên ưu tiên các khung giờ hoàng đạo để khởi sự, giao dịch hoặc đi lễ cầu tài. Các khung giờ đẹp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7 giờ), Tị (9h-11 giờ), Thân (15h-17 giờ), Tuất (19h-21 giờ), Hợi (21h-23 giờ).

Khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

+ 1h00 -3h00 và 13h00 – 15h00: Tiểu cát mở cánh cửa cho những cơ hội buôn bán phát đạt và trải nghiệm may mắn.

+ 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Đại an mang đến niềm vui và sự hòa hợp. Mọi sự đều tốt đẹp, nhưng niềm vui càng nổi bật.

+ 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Tốc hỷ tạo điều kiện cho vận may tìm đến. Hãy sẵn sàng để đón nhận mọi điều tốt lành.

Theo lịch xuất hành Khổng Minh, mùng 10 tháng Giêng 2026 thuộc ngày Thuần Dương – ngày tốt có thể tiến hành khai trương, mở hàng, cúng tế cầu tài, nạp tài, đi lễ chùa, xuất kho, hội họp đầu xuân... Ngày này được đánh giá "đi tốt, về tốt", có quý nhân hỗ trợ, cầu tài dễ như ý.

Các tuổi Tân Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Tân Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi được cho là xung với ngày, nên hạn chế đi xa hoặc thận trọng trong các giao dịch, di chuyển.

Chuyên gia cho biết thêm, vào ngày này, mọi người lưu ý đến nghi lễ nạp tài. Nghi lễ nạp tài cần mang cả vàng, cả bạc để vào két sắt hoặc nơi lưu trữ tài bảo của gia đình, văn phòng, công ty, doanh nghiệp. Câu chú may mắn thường đọc khi thực hiện nạp tài: "Thiên linh linh. Địa linh linh/ Phúc Lộc Thọ Khang Ninh đáo gia/Kim Ngọc Tài Phú Quý mãn đường".

Phong thủy chỉ mang tính hỗ trợ tinh thần, còn sự thành công bền vững vẫn là đến từ chiến lược, nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mỗi cá nhân trong năm.

Hướng xuất hành đẹp trong ngày mùng 10 tháng Giêng 2026

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, muốn cầu tiền tài danh vọng, thăng tiến sự nghiệp hay cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì khi xuất hành đầu ngày mới nên đi về hướng Tây Nam để "mở lộc".

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.