Chọn giờ xuất hành đẹp ngày Tết Thần Tài Bính Ngọ 2026 để thu hút tài lộc
GĐXH – Ngày mùng 10 tháng Giêng sẽ vào 27/2/2026 dương lịch là dịp Tết Thần Tài. Chọn giờ xuất hành và hướng đi tốt ngày Tết Thần Tài Bính Ngọ 2026 để mở vận khí, thu hút tài lộc cho năm mới.
Giờ xuất hành đẹp ngày mùng 10 tháng Giêng Bính Ngọ 2026
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày Tết Thần Tài nên ưu tiên các khung giờ hoàng đạo để khởi sự, giao dịch hoặc đi lễ cầu tài. Các khung giờ đẹp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7 giờ), Tị (9h-11 giờ), Thân (15h-17 giờ), Tuất (19h-21 giờ), Hợi (21h-23 giờ).
Khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong:
+ 1h00 -3h00 và 13h00 – 15h00: Tiểu cát mở cánh cửa cho những cơ hội buôn bán phát đạt và trải nghiệm may mắn.
+ 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Đại an mang đến niềm vui và sự hòa hợp. Mọi sự đều tốt đẹp, nhưng niềm vui càng nổi bật.
+ 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Tốc hỷ tạo điều kiện cho vận may tìm đến. Hãy sẵn sàng để đón nhận mọi điều tốt lành.
Theo lịch xuất hành Khổng Minh, mùng 10 tháng Giêng 2026 thuộc ngày Thuần Dương – ngày tốt có thể tiến hành khai trương, mở hàng, cúng tế cầu tài, nạp tài, đi lễ chùa, xuất kho, hội họp đầu xuân... Ngày này được đánh giá "đi tốt, về tốt", có quý nhân hỗ trợ, cầu tài dễ như ý.
Các tuổi Tân Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Tân Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi được cho là xung với ngày, nên hạn chế đi xa hoặc thận trọng trong các giao dịch, di chuyển.
Chuyên gia cho biết thêm, vào ngày này, mọi người lưu ý đến nghi lễ nạp tài. Nghi lễ nạp tài cần mang cả vàng, cả bạc để vào két sắt hoặc nơi lưu trữ tài bảo của gia đình, văn phòng, công ty, doanh nghiệp. Câu chú may mắn thường đọc khi thực hiện nạp tài: "Thiên linh linh. Địa linh linh/ Phúc Lộc Thọ Khang Ninh đáo gia/Kim Ngọc Tài Phú Quý mãn đường".
Phong thủy chỉ mang tính hỗ trợ tinh thần, còn sự thành công bền vững vẫn là đến từ chiến lược, nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mỗi cá nhân trong năm.
Hướng xuất hành đẹp trong ngày mùng 10 tháng Giêng 2026
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, muốn cầu tiền tài danh vọng, thăng tiến sự nghiệp hay cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì khi xuất hành đầu ngày mới nên đi về hướng Tây Nam để "mở lộc".
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Việc lựa chọn vật phẩm phù hợp trong ngày này không mang tính phô trương mà hướng đến ý nghĩa tinh thần, sự an tâm và niềm tin cho chặng đường phía trước.
GĐXH - Có rất nhiều câu hỏi quanh việc đi lễ chùa như: Đi lễ chùa đầu năm cần chuẩn bị những gì, lưu ý khi đi lễ chùa đầu năm, những nguyên tắc khi thăm quan cảnh chùa… Hãy tìm hiểu bài viết sau.
GĐXH - Khi hết Tết, các gia đình nên nhớ hạ gấp những vật này trên bàn thờ kẻo năm mới xui xẻo đeo bám dài dài, càng để càng dễ mất may.
GĐXH – Cúng sao giải hạn là nghi lễ được nhiều gia đình Việt thực hiện vào dịp đầu xuân khi gặp năm có sao xấu chiếu mệnh. Vậy năm 2026 nên cúng sao giải hạn vào ngày nào để cầu may mắn, bình an và hanh thông?
GĐXH - Ngày đầu năm đi làm sau kỳ nghỉ Tết không chỉ là thời điểm tái khởi động công việc mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho cả một năm dài. Những hành động trong ngày này có thể ảnh hưởng đến vận khí, công việc và cả các mối quan hệ trong năm.
GĐXH – Việc chọn người xông văn phòng đầu năm được nhiều doanh nghiệp coi trọng với mong muốn khai mở khí tốt, thu hút tài lộc và tạo năng lượng tích cực cho cả năm làm việc.
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày đầu tiên đi làm của năm mới rất quan trọng. Bởi xưa có câu "đầu xuôi đuôi lọt", đầu năm mọi việc thuận lợi thì cả năm vạn sự hanh thông.
GĐXH- Sau Tết 2026, nhiều gia đình băn khoăn về việc thay 3 hũ gạo, muối, nước trên bàn thờ. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và quy trình thay thế đúng cách dưới đây để giữ không gian thờ cúng luôn trang trọng.
GĐXH - Khi nhắc đến năm mới, người ta không chỉ quan tâm đến ngày lễ lớn như Tết mà khai trương cũng là nghi thức vô cùng đặc biệt đối với những người làm ăn.
GĐXH – Đầu Xuân, người Việt vẫn có tục lệ đi lễ chùa. Theo chuyên gia phong thủy, để việc lễ chùa thực sự mang lại giá trị tinh thần và phúc khí, người đi lễ cần hiểu đúng ý nghĩa và tuân thủ những nguyên tắc cơ bản.
GĐXH - Xem ngày giờ đẹp mở hàng, khai trương sau Tết Bính Ngọ 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có gợi ý dưới đây cùng với văn khấn khai xuân, văn khấn mở hàng đầu năm. Mọi người có thể tham khảo.