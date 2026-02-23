Những điều cần biết khi đi lễ chùa đầu năm 2026
GĐXH - Có rất nhiều câu hỏi quanh việc đi lễ chùa như: Đi lễ chùa đầu năm cần chuẩn bị những gì, lưu ý khi đi lễ chùa đầu năm, những nguyên tắc khi thăm quan cảnh chùa… Hãy tìm hiểu bài viết sau.
Nguyên tắc khi bước vào cổng chùa
Chùa là nơi linh thiêng thuộc tôn giáo Đạo Phật nên khi ra vào cổng chùa cần lưu ý không đi thành nhóm nói chuyện quá to hay đùa giỡn nơi cổng chùa. Việc này giúp tránh sự ồn ào nơi thanh tịnh, cũng như không ảnh hưởng tới những người đi vào chùa cùng.
Bởi vì chùa là nơi thanh tịnh và uy nghiêm nên chúng ta nên cúi đầu nhẹ và chắp tay hướng vêd những tượng Phật hai bên chùa chào. Nhằm thể hiện lòng thành kính của bản thân, với những người không theo Phật giáo cũng nên chào kiểu này nhằm mục đích tôn trọng một tôn giáo khác khi mình đến thăm quan hoặc thưởng ngoạn cảnh chùa.
Trang phục
Hiện nay, rất nhiều người có lẽ đã biết việc mặc trang phục vào các ngôi chùa cũng cần được lưu ý, đặc biệt là sự rộ lên của những phong cách thời trang đa dạng.
Trong những lưu ý khi đi lễ chùa đầu năm cần chuẩn bị đầu tiên chính là chỉn chu trang phục trước khi bước vào chùa để đi lễ đầu năm.
Việc lựa chọn trang phục sẵn sàng trước tại nhà là sự tôn trọng dành cho bản thân và những người xung quanh. Tất cả mọi người trong chùa đều ăn mặc trang trọng và chỉn chu thì một mình mình không nên ăn mặc thiếu chuẩn mực tại nơi linh thiêng.
Trang phục chuẩn mực ở đây là: Váy dài quá gối hoặc trên gối 2cm; áo che kín nơi riêng tư như: ngực, bụng, rốn, nách; không mặc quần sooc hoặc quần đùi; không mặc quần rách mảng lớn, quần quá bó khi vào trong chùa bái Phật.
Mỗi một nơi thờ phụng bất kể tôn giáo gì thì đều có quy định trang phục riêng, việc bạn "phá cách" ngoài chuẩn mực tại nơi đó sẽ làm giảm sự tôn trọng của mọi người dành cho bạn, cũng như việc bạn mong chờ việc linh thiêng có thể sẽ kém đi.
Đồ dâng cúng
Đi lễ chùa đầu năm cần chuẩn bị những gì khi lần đầu đến cúng dường đầu năm? Đồ dâng cúng ở hai miền Nam, Bắc rất khác nhau. Như: ngoài Bắc mâm cúng cần có xôi, chè, trái cây, hoa và đồ chay… Còn ở miền Nam việc chuẩn bị đồ dâng cúng đơn giản hơn khi cần trái cây hay bó hoa là bạn đã có thể dâng cúng chùa.
Trong mâm đồ dâng cúng cần bắt buộc có hoa, loại hoa có thể là những loại hoa như: Hoa sen, thủy tiên, hoa ly, hoa đồng tiền, hoa cúc… Nhưng tuyệt đối không dâng hoa giả, hoa dại trên đường. Việc lựa chọn hoa dâng sẽ thể hiện một phần lòng thành của bản thân.
Lưu ý khi đi lễ chùa đầu năm: Chánh điện và những điều cần biết
Theo phong cách sắp xếp và thờ phụng những chư vị thì chánh điện là nơi tôn nghiêm nhất ở trong chùa. Nên nguyên tắc và lưu ý khi đi lễ chùa đầu năm ở khu vực chánh điện sẽ cần quan tâm hơn.
Trong khu vực chánh điện sẽ thường có 3 cửa, một cửa chính lớn và hai cửa bên hông. Nếu bạn chỉ hành lễ, cúi bái đơn giản thì nên vào bằng cửa phụ. Khi vào chánh điện lưu ý: Không mang theo túi đồ lỉnh kỉnh, không đội nón và đeo kính râm hay mặc áo khoác.
Chánh điện bên trong bạn cũng không được mang giày dép vào, kể cả trẻ em nhỏ. Vợ chồng, nam nữ khác giới không có cử chỉ âu yếm nhau.
Nên nhớ rằng muốn xoay lưng để xá thì trước phải lui chân mặt, khi xoay trở phải xoay theo phía tay mặt, khi xoay rồi, kéo chân mặt để khít gót với chân trái.
Nhang trong chánh điện nên đốt 1 cây, nhiều nhất là 3 cây. Khi có người đang cúi lạy thì tuyệt đối không đi ngang qua người hay trước mặt.
Những điều cấm làm khi vào chùa dâng hương
Những điều kiêng kỵ trước khi vào chùa: Với khái niệm khi đi chùa cần thanh tịnh và sạch sẽ thì việc cơ thể sạch sẽ thông qua tắm rửa còn cần kiêng quan hệ trước khi đi chùa. Và với nữ giới nếu chưa sạch kinh cũng không nên đến dâng hương cho chùa.
Trước khi vào tam bảo cần gỡ nón, áo khoác, kính đen, túi xách. Bạn có thể gửi ở ngoài cho nhà sư hoặc các hộp chứa đồ.
Những điều kiêng kỵ khi vào lễ chùa
Bên trong chánh điện có chỗ thắp hương nhưng không thể chứa nhiều vì phòng tránh cháy nổ, cũng như hạn chế chen lấn. Bên ngoài chánh điện có đỉnh sân chùa, bạn có thể thắp hương tại đây.
Tại chánh điện không được lễ cúng mặn, tiền vàng thật hay tiền giả đều không được đặt tại đây. Không âu yếm trai gái tại chánh điện, con nít trẻ em cần được giám sát để tránh quậy phá, chạm vào tượng Phật.
Đặc biệt không tự ý mang đồ từ chùa về nhà, chỉ được phép mang khi các sư, trụ trì cho phép mang về. Đi vào chùa nên đi cửa bên phải và ra cửa bên trái. Khi xưng hô với các nhà sư thì hãy xưng hô là thầy và xưng mình là con.
Không được quỳ chính giữa Phật đường mà nên quỳ chếch sang bên và không được ngắm tượng Phật trực diện vì điều này thiếu sự cung kính.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
