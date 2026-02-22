Cúng sao giải hạn 2026: Ngày nào tốt nhất để hóa giải vận xấu, cầu bình an cả năm?

Chọn người xông văn phòng đầu năm 2026 và những điều cần lưu ý ngày khai xuân để thu hút tài lộc GĐXH – Việc chọn người xông văn phòng đầu năm được nhiều doanh nghiệp coi trọng với mong muốn khai mở khí tốt, thu hút tài lộc và tạo năng lượng tích cực cho cả năm làm việc.

Vì sao nhiều người cúng sao giải hạn đầu năm?

Trong tín ngưỡng dân gian Á Đông, mỗi người hằng năm sẽ chịu sự chi phối của một trong hệ thống Cửu Diệu tinh quân gồm 9 sao luân phiên chiếu mệnh: Kế Đô, La Hầu, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hán, Thổ Tú, Thủy Diệu và Thái Bạch.

Theo quan niệm dân gian: Sao tốt (Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Thủy Diệu); Sao xấu (Thái Bạch, Kế Đô, La Hầu, Thổ Tú, Vân Hán). Người gặp sao xấu chiếu mệnh được cho là có thể gặp trắc trở về sức khỏe, tài chính, công việc hoặc gia đạo trong năm đó.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, cúng sao giải hạn là một nghi lễ quan trọng trong văn hóa tâm linh, như một hình thức cầu an, hóa giải điều không may, giúp gia chủ an tâm tinh thần. Mỗi sao có ngày và giờ giáng hạ riêng nên nghi lễ thường được thực hiện đúng thời điểm để "đúng sao – đúng giờ". Cúng sao giải hạn tại nhà vì thế sẽ tốt hơn do theo đúng nguyên tắc cúng sao giải hạn.

Trong giáo lý nhà Phật không tồn tại khái niệm sao tốt – sao xấu. Các chùa thường tổ chức lễ cầu an đầu năm, hướng con người đến việc tu tâm, tích đức, làm việc thiện để chuyển hóa nghiệp lực.

Cúng sao giải hạn 2026 vào ngày nào tốt nhất?

Thông thường, lễ dâng sao giải hạn được thực hiện từ mùng 10 đến Rằm tháng Giêng (Âm lịch). Trong đó, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) được xem là thời điểm linh thiêng và tốt nhất để cầu an, hóa giải tai ách ngay từ đầu năm.

Tùy theo từng sao chiếu mệnh mà có những cách cúng sao giải hạn khác nhau. Mọi người có thể thực hiện cúng sao giải hạn tại nhà đơn giản. Chẳng hạn:

- Sao La Hầu: Tiến hành lễ cúng vào ngày 8 tháng Giêng hoặc tháng 8 âm lịch

- Sao Kế Đô: Thời gian làm lễ cúng là ngày 18 tháng Giêng âm lịch.

- Sao Thái Bạch: Chòm sao này nên cúng giải hạn vào ngày rằm Âm lịch hằng tháng.

- Sao Thủy Diệu: Tiến hành cúng vào ngày 21 tháng 4 hoặc tháng 8 (Âm lịch).

- Sao Thái Âm: Người được sao Thái Âm chiếu mệnh nên làm lễ cúng vào ngày 26 (Âm lịch) hằng tháng. Khung giờ thích hợp là 19 giờ đến 21 giờ.

Lễ vật chuẩn bị dâng sao giải hạn

Theo chuyên gia phong thủy, lễ vật cúng dâng sao giải hạn gồm: Hương nhang, hoa quả, nước, trầu cau, rượu, tiền vàng, gạo, muối, nến… Bài vị được viết trên giấy có màu tương ứng với ngũ hành của từng sao, dán vào que và cắm giữa bát gạo đặt phía trong cùng bàn lễ.

Bàn cúng nên đặt ngoài trời (sân nhà, sân thượng). Với gia đình ở chung cư có thể đặt gần cửa chính hoặc ban công thông thoáng.

Thời gian thích hợp nhất là khoảng 19h tối ngày Rằm. Sau khi hoàn tất nghi lễ, gia chủ hóa vàng, văn khấn và bài vị.

Điều quan trọng theo chuyên gia phong thủy khi cúng sao giải hạn chỉ nên thực hiện với tâm thế thành kính, không mê tín thái quá. Mọi người cũng không nên quá lo lắng nếu gặp sao xấu chiếu mệnh. Việc tích đức, làm việc thiện, giữ tâm an lành mới là nền tảng bền vững để hóa giải vận hạn.

Văn khấn cúng giải Sao hạn

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:………………………………………. Tuổi:…………………………

Hôm nay là ngày…… tháng………năm….., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) …………………………………… để làm lễ giải hạn sao …………………….. chiếu mệnh, và hạn:………………………

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

