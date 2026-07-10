Ông trùm Lão Công (NSƯT Hồ Phong) đe dọa băng nhóm ma túy khác

Trong trích đoạn giới thiệu tập 8 phim "Lửa trắng", Lê Trường (Mạnh Cường) đã liên hệ với Lão Công (NSƯT Hồ Phong) để sắp xếp một cuộc gặp. Lão Công ban đầu không đồng ý nhưng cuối cùng đã chấp thuận. Tại cuộc gặp này, lão cho cả Mai (Việt Hoa) - cô con gái thất lạc lão mới tìm thấy tham gia cùng.

Tại cuộc gặp, Lão Công nói thẳng lão sẽ đồng ý với một điều kiện phải biết sếp của Lê Trường là ai và lão muốn làm việc trực tiếp. Nhưng Lê Trường đã phủi đi đề nghị này.

Lê Trường gặp Lão Công để bàn về hợp tác làm ăn. Ảnh VTV

"Không được. Ông trùm có thể họp online với chúng ta. Tuy nhiên, sáng nay bên kia báo về có sự vụ. Ông trùm đi giải quyết công việc nên bàn giao hết cho tôi", Lê Trường đáp lời Lão Công.

Lão Công nghe xong nói thẳng rằng Lê Trường chỉ là phó, lão muốn làm việc trực tiếp với trùm của Santana.

"Như anh vừa nói, chúng tôi là đại lý phân phối hàng. Vậy anh thử nghĩ xem anh nhận một món hàng mà anh không biết chủ của nó là ai, liệu có an toàn không?", Lê Trường nói.

Lão Công tuyên bố chỉ bàn việc khi gặp ông trùm của Santana. Ảnh VTV

Lão Công sau đó nói luôn rằng nếu Lê Trường trả lời không thì sẽ không có sự hợp tác nào giữa Santana và công ty của lão. "Chúng tôi sẽ biến đối tác thành đối thủ không đội trời chung" - Lão Công đe dọa.

Khi Lê Trường tỏ ra coi thường, nói rằng Lão Công có gì để chơi lại băng Santana? Lão Công chỉ đáp đúng 1 từ ngắn ngủn: "Cớm!".

Tân và đồng nghiệp đã theo dõi cuộc gặp giữa Lê Trường và Lão Công. Ảnh VTV

Lão Công cũng như Lê Trường không biết rằng cuộc gặp kín của hai bằng nhóm đang nằm trong sự theo dõi của công an. Cụ thể là nhóm của Tân (Bảo Anh). Anh cùng đồng đội đóng giả là khách đến ăn tại nhà hàng.

Tập 8 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 10/7 trên VTV3.

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