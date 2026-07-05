Taylor Swift chính thức kết hôn với ngôi sao Travis Kelce
GĐXH - Taylor Swift và Travis Kelce chính thức hôn lễ trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và những người nổi tiếng tại thành phố New York, Mỹ.
Nữ ca sĩ Taylor Swift và ngôi sao NFL Travis Kelce đã tổ chức một bữa tiệc cưới hoành tráng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao tại Madison Square Garden vào tối thứ Sáu (3/7, theo giờ Mỹ).
Theo trang Page Six, danh sách khách mời toàn sao bao gồm hơn 1.000 người thân của cặp đôi. Tất cả đều diện những bộ vest lịch lãm và những chiếc váy dạ hội lộng lẫy.
Những khách mời nổi tiếng tham dự đám cưới của Taylor Swift bao gồm: Selena Gomez, Miranda Lambert, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, MGK, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Kelsea Ballerini, Ethan Hawke, Suki Waterhouse, Jack Antonoff, Mike Vrabel, Erin Andrews, Matthew Stafford, Kyle và Kristen Juszczyk, George và Claire Kittle và nhiều người khác.
Khoảng 7h30 tối, MSG đã xác nhận tin tức cặp đôi đã nói "đồng ý" bằng các màn hình kỹ thuật số màu hồng xung quanh địa điểm tổ chức lễ cưới với dòng chữ "Đã kết hôn!". Chúng được hiển thị trong khoảng nửa giờ.
Người quản lý truyền thông lâu năm của Swift, Tree Paine, có mặt tại đám cưới, cũng đã xác nhận tin tức với Page Six, tiết lộ rằng trang phục cưới của cả Swift và Kelce đều được thiết kế bởi Christian Dior Haute Couture, với giày được thiết kế riêng bởi Christian Louboutin. Nữ ca sĩ "Lover" đã đeo trang sức của Cartier.
Người chủ trì giây phút trọng đại của cặp đôi là Adam Sandler. Cả hai đã được bạn bè thân thiết, gia đình và bạn bè nổi tiếng chúc mừng trong ngày đặc biệt này. Trước khi đám cưới diễn ra, Taylor và chồng cô đã quyên góp 26 triệu USD cho từ thiện.
Trước đó, Kelce đã cầu hôn Swift ở sân sau ngôi nhà ở Kansas của anh vào tháng 8 năm 2025. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8/2025. Gần 3 năm bên nhau, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và siêu sao làng nhạc liên tục sánh đôi trong những hoạt động đời thường, công khai ủng hộ công việc riêng của "nửa kia".
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