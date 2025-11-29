Cục CSGT nhận trách nhiệm về việc chậm cấp bằng lái PET
Cục CSGT cho biết việc cấp bằng lái xe bản vật lý đang bị chậm do thiếu phôi thẻ. Cục trưởng đã cam kết giải quyết dứt điểm trong Quý I năm 2026, đồng thời thúc đẩy cấp bằng lái điện tử.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc cấp bằng lái xe bản vật lý hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân do vướng mắc từ đơn vị cung cấp phôi thẻ. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Đỗ Thanh Bình cho hay, Cục đã nắm bắt đầy đủ khó khăn, ghi nhận nhu cầu muốn có giấy phép lái xe bản vật lý và nhận trách nhiệm về tình trạng chậm trễ. Ông Bình cũng đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ, đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm việc cấp, đổi giấy phép lái xe vật lý trong Quý I năm 2026.
Cục Cảnh sát giao thông đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định về sát hạch, cấp và đổi giấy phép lái xe theo hướng cấp giấy phép điện tử và tự động tích hợp vào hệ thống dữ liệu, giúp người dân sử dụng thuận tiện và dễ tra cứu. Trường hợp người dân vẫn muốn nhận thẻ vật lý bằng vật liệu PET, có thể đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.
Công dân đã định danh mức độ 2 trên ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng giao thông VNeTraffic hoặc các ứng dụng khác của Bộ Công an có thể tự cập nhật hoặc được hệ thống tự động cập nhật thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện có thể xuất trình giấy phép lái xe, đăng kiểm hoặc bảo hiểm đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID hoặc VNeTraffic. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra và tra cứu thông tin qua hệ thống chuyên dụng khi cần.
Người dân có giấy phép lái xe bản vật lý hoặc đã tích hợp điện tử đều được phép điều khiển phương tiện đúng hạng và lưu thông bình thường.
