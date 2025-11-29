Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 29/11, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 19-22, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.