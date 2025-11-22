Các hướng phong thủy hợp tuổi bài trí trong nhà kích tài vận

Phương hướng đặt bếp theo phong thủy ngũ hành tránh hao tài

Theo phong thủy, nhà bếp luôn là nơi rất quan trọng gia đình, nó không chỉ các tác dụng tạo nên những bữa ăn ngon mà còn có tác dụng giữ lửa gia đình làm cho công việc được thuận lợi may mắn hơn. Vì thế, khi chọn xây nhà, các bạn nên tìm hiểu rõ phong thủy hướng bố trí sắp đặt hướng bếp phù hợp giúp mang lại may mắn cho gia đình.

Hướng đặt bếp là yếu tố quan trọng nhất cần chú ý khi tiến hành xây dựng, theo quan niệm phương Đông thì hướng Đông Bắc là hướng tốt nhất để đặt bếp, kế đến là hướng Nam và hướng Tây.

Căn cứ này dựa trên các yếu tố về phong thủy để bố trí sao cho quá trình nấu ăn ít bị ảnh hưởng nhất bởi các yếu tố bên ngoài như gió, bụi, ánh.

Bài trí phòng làm việc tại nhà theo phong thủy hợp tuổi gia chủ

Đối với nhiều người có rất nhiều công việc cần giải quyết nên cần một phòng làm việc tại nhà. Vậy làm sao để thiết kế một phòng làm việc yên tĩnh thoải mái mà không tách biệt với không gian nhà ở hợp phong thủy ngũ hành là điều mà nhiều người hiện luôn quan tâm.

Phòng làm việc ở nhà cũng được chú ý đề cao yếu tố kết nối, vẫn là một chiếc bàn, một chiếc ghế, vị trí thuận lợi có thể để được điện thoại, cho máy tính kết nối Internet, máy scan, máy in.

Mặt khác ũng có thể thêm tủ đựng tài liệu, hồ sơ cá nhân, nếu không gian rộng rãi hơn, chủ nhân có thể bố trí thêm kệ sách hoặc thư viện dành cho riêng mình, nhưng tất cả phải bố trí hợp lý, hài hòa, tiện lợi sử dụng.

Xây nhà theo tuổi gia chủ

Phong thủy cho biết, tuổi gia chủ chiếm phần quan trọng trong việc quyết định đến năm hợp tuổi làm nhà, hướng nhà, vị trí các phòng trong căn nhà hợp mệnh và mang lại.

Bên cạnh đó, tuổi của gia chủ còn liên quan đến việc tính toán năm làm nhà, ngày giờ động thổ sao cho hợp để có thể tránh tai họa mà mang lại vận may.

Hướng nhà hợp tuổi kích tài vận

Ngoài công việc chọn tuổi, chọn năm làm nhà thì bạn cũng nên chọn hướng để bố trí vị trí nhà, phòng ở và phải đảm bảo phong thủy nhà ở theo Bát Trạch sẽ dựa vào tuổi của gia chủ để xác định hướng nào tốt để làm nhà.

Cũng theo phong thủy, thường người ta sẽ đối chiếu cung mệnh, tuổi để chọn ra các hướng cát, sinh lợi về tài lộc, con cái cho cả căn nhà.

Các hướng tốt sẽ được chọn làm các phòng quan trong như: Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng thờ. Những hướng xấu nên đặt nhà vệ sinh, nhà kho để hóa giải hướng xấu và có thể mang lại vượng khí cho cả gia đình.

Màu sắc phong thủy nhà ở hợp tuổi

Không chỉ chú trọng đến hướng, kích thước mà việc xây nhà hợp phong thủy theo tuổi về tính thẩm mỹ màu sơn, ánh sáng, trang trí cũng cần được chú trọng.

Màu sơn phải phù hợp sở thích và mệnh của gia chủ. Bố trí ánh sáng hợp lý, phòng khách cần ánh sáng nhiều hơn phòng ngủ. Sắp xếp đồ trong phòng như trang trí tranh ảnh và vật phong thủy nên ở các vị trí hợp tuổi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.