Đã đến thời điểm tốt nhất để trồng gừng phong thủy đón Tết, mang lại sức khỏe, tài lộc cho cả năm

Cái gì cũng thay mới, nhưng tâm trạng cũ thì nên trồng gừng phong thủy

Cuối tháng 12, trong lúc dọn lại bàn làm việc chị Phan Mai Hoa (Hải Phòng) chợt thấy mình đã thay gần hết mọi thứ cho năm mới: lịch mới, sổ mới, cây bút mới… chỉ có tâm trạng vẫn nguyên cảm giác nặng nề của năm cũ. Đúng lúc đó, anh bạn là kỹ sư nông nghiệp ghé chơi, thấy bàn làm việc của chị trống trơn liền bảo chị mua mấy củ gừng già về ươm rồi trồng gừng vào cốc thành cốc gừng phong thủy đặt bàn đón năm mới. Chỉ cần chăm cho gừng nảy mầm, thành cây sẽ thấy khác.

Đang ghen thì đừng đeo đá hồ ly GĐXH - Đã có chị em đang ghen vì chồng tòm tem bên ngoài đã vội sắm đá hồ ly đeo để giữ chồng! Thực hư thế nào?

Mai Hoa cười, nhưng cũng mua mớ gừng già về trồng. Đầu tiên chị nghĩ trồng cho vui, nhưng sau 1 tuần mầm gừng đã nhú lên, xanh và chắc. Mỗi lần tưới nước cho gừng chị thấy mầm gừng lớn hơn, khỏe hơn từng ngày mà lòng vui theo, dần bình tĩnh và làm việc chậm lại nhưng rõ nét hơn.

Đến Tết, góc bàn làm việc của chị không có hoa, nhưng cốc gừng phong thủy nhỏ giúp chị có khởi đầu ấm áp cho một năm mới. Chị chợt nhận ra, cuối năm ai cũng bắt tay dọn nhà, thay lịch, mua hoa, sắm sửa đón Tết. Nhưng chưa có nhiều người biết để trồng gừng phong thủy tinh tế trên bàn làm việc, bày trong nhà nơi sáng sủa để tạo cho mình cảm giác ấm áp đón năm mới đang đến gần.

Ngay bây giờ hãy trồng cốc gừng phong thủy tinh tế đặt trên bàn làm việc, tạo cảm giác ấm áp đón năm mới đang đến gần. Ảnh internet

Trồng gừng theo nông học không hề phức tạp

Có người trồng gừng vì thích mùi ấm của nó. Có người vì muốn bàn làm việc có chút xanh. Có người đơn giản là cần một điểm tựa tinh thần sau một năm nhiều biến động. Và cũng có người nhận ra, gừng là thứ cây rất đặc biệt để bắt đầu năm mới.

Chị Mai Hoa tìm hiểu về đặc tính sinh học của gừng với sức khỏe qua các kiến thức y học cổ truyền, dinh dưỡng hiện đại, thấy củ gừng được ghi nhận có tính ấm, hỗ trợ lưu thông khí huyết, giúp cơ thể chống lạnh, giảm cảm giác trì trệ... khi thời tiết chuyển mùa, lạnh giá, mưa gió kéo dài.

Bạn chị còn gửi cho một số tài liệu nông học về kỹ thuật trồng gừng của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, một số giáo trình cây gia vị nhiệt đới, ứng dụng phong thủy vào cuộc sống - giúp chị biết gừng là cây thân rễ, sinh trưởng chậm nhưng khỏe, chịu được điều kiện khắc nghiệt - nghĩa là trồng trong nhà vô tư.

Từ đó, chị Mai Hoa biết thời điểm trồng gừng phong thủy đẹp nhất vào cuối tháng 12 dương lịch (đầu tháng 11 âm lịch). Theo chu kỳ sinh trưởng của cây gừng tại Việt Nam, đó là thời kỳ gừng bước vào trạng thái nghỉ, dồn lực vào củ. Trồng gừng lúc này mầm gừng không bật vội, rễ phát triển âm thầm, đợi mùa xuân tiết trời ấm lên mới bật mầm xanh khỏe.

Chính nhịp điệu chậm rãi đó khiến gừng rất hợp để trồng đón Tết. Và thời điểm này, chỉ cần chọn củ gừng già, da vàng, chắc tay, nhiều mắt mầm (tránh chọn củ giập nát, mốc hỏng) đem ngâm trong nước ấm vài giờ, để ráo 1 ngày rồi đưa ra trồng. Chỉ vài ngày sau, mầm gừng bắt đầu nhú, trồng vừa kịp xanh lên vào dịp Tết.

Chọn những củ gừng già để tiến hành ươm và trồng gừng phong thủy đón Tết. Ảnh internet.

Lưu ý khi trồng gừng và đặt cốc gừng phong thủy

Về phong thủy ứng dụng, dựa trên nguyên lý cân bằng ngũ hành trong không gian sống, kết hợp kinh nghiệm tư vấn của các chuyên gia phong thủy hiện đại, thì trồng cốc gừng không phải để cầu tài, hay tránh hạn kiểu mê tín - chỉ đơn giản là cách tự điều chỉnh môi trường sống và tâm thế cá nhân. Khi con người chủ động tạo ra sinh khí cho không gian, tinh thần cũng theo đó mà ấm áp, sáng lên, kéo theo tài lộc, may mắn, thành công... đến từ chính sự tỉnh táo và ổn định này.

Trồng gừng phong thủy chỉ cần một cốc nhỏ là đủ, cũng không cần phải trồng nhiều củ gừng.

- Có thể trồng trong đất tơi xốp, thoát nước tốt;

- Hoặc trồng thủy sinh trong cốc thủy tinh;

- Hay trồng bằng sỏi ướt rất sạch, đẹp.

Quan trọng nhất là cây gừng ưa ấm nhưng không chịu được úng nước, môi trường tù đọng.

Vị trí đặt cốc gừng phong thủy

- Vị trí đặt gừng cũng nên được lựa chọn. Nên đặt cốc gừng phong thủy ở nơi có ánh sáng nhẹ tự nhiên vào buổi sáng, không khí thoáng, tránh gió lạnh hoặc máy điều hòa thổi trực tiếp là tốt nhất.

- Hoặc đặt trên bàn làm việc, kệ sách, góc sinh hoạt chung trong nhà... - là những vị trí lý tưởng.

- Nếu biết chút ít về phong thủy, nên đặt gừng ở khu vực Đông, hoặc Đông Nam của không gian làm việc - tượng trưng cho sự tăng trưởng và chuyển động để tạo cảm giác khởi sắc nhẹ nhàng đầu năm.

Lợi ích trồng gừng phong thủy

Lợi ích đầu tiên dễ nhận thấy khi trồng gừng phong thủy là sự thay đổi về cảm giác không gian. Căn phòng bớt lạnh, bớt tĩnh, bớt nặng nề hơn - nhất là những ngày cuối năm, khi công việc dồn dập, trời se lạnh... chỉ cần nhìn thấy mầm gừng xanh nhú lên mỗi ngày cũng đủ khiến tinh thần dịu lại.

Với những người làm việc trí óc, gừng mang lại cảm giác tỉnh táo rất đặc trưng. Không phải là sự kích thích mạnh, mà là trạng thái ấm và rõ. Chăm gừng mỗi sáng giống như tự nhắc mình bắt đầu ngày mới một cách có ý thức hơn.

Gừng là cây mang tính dương khá mạnh, không nên trồng quá nhiều trong không gian nhỏ vì dễ gây cảm giác nóng, bức bối, căng thẳng. Ảnh internet

Những sai lầm cần tránh khi trồng gừng phong thủy

Tuy vậy, trồng gừng trong nhà cũng có những điều cần biết như sau:

- Gừng là cây mang tính dương khá mạnh. Trồng quá nhiều trong không gian nhỏ có thể gây cảm giác nóng, bức bối... nhất là với người khó ngủ, hay bị căng thẳng. Vì thế, chỉ nên trồng 1-2 cốc nhỏ để tạo điểm nhấn.

- Không để gừng úng nước. Nước đọng lâu ngày làm thối củ, còn tạo mùi khó chịu, ảnh hưởng đến cả không gian sống. Trong phong thủy ứng dụng, nước tù tượng trưng cho khí trệ. Trong khoa học thì nước đọng là môi trường cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Vì vậy, dù trồng đất hay trồng nước, việc kiểm soát độ ẩm rất cần thiết.

- Không nên đặt những cốc gừng phong thủy trong phòng ngủ, góc tối, ẩm thấp - vì cây gừng cần ánh sáng và sự lưu thông không khí để phát triển khỏe mạnh. Đặt cốc gừng phong thủy sai chỗ làm cây kém đẹp, còn khiến người sống trong không gian đó có cảm giác nặng nề.

Trồng gừng đón Tết không phải để thay đổi vận mệnh, mà để đánh dấu một sự khởi đầu có ý thức. Trong nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, việc chờ đợi một mầm gừng nhú lên mỗi ngày là cách nhắc ta chậm lại, kiên nhẫn hơn và tin vào quá trình. Một cốc gừng nhỏ có thể không làm nên một năm đại cát, nhưng đủ nhắc ta sống ấm hơn, vững hơn và tỉnh hơn. Và năm mới chỉ cần bắt đầu như thế đã rất tốt rồi.

* Bài viết có tham khảo kinh nghiệm trồng gừng cảnh tại nhà, tài liệu nông học và phong thủy ứng dụng hiện đại.

Những loại cây phong thủy có vai trò "thần giữ của", xua đuổi tà khí GĐXH - Không chỉ mang lại vẻ đẹp cho cảnh quan kiến trúc, cây trồng trước nhà nếu chọn đúng loại thì còn có vai trò như “thần giữ cổng” xua tan tà khí, giúp gia chủ tránh được vận xui.

Quy trình cúng nhập trạch về nhà mới đúng truyền thống người Việt GĐXH - Xem ngày nhập trạch chính là xin phép các vị thần linh đang trú ngụ tại đó đồng ý cho việc chúng ta chuyển đến để sinh sống. Việc làm lễ này còn cầu mong các vị thần linh phù hộ cho gia chủ luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tiền tài nhiều.















