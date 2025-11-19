Hướng cửa sổ khi xây nhà cần biết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe
GĐXH - Khi xây nhà, hướng cửa sổ không chỉ tạo sự thông thoáng mà còn ảnh hưởng phong thủy. Một vị trí hợp lý mang lại sinh khí, ánh sáng tự nhiên và sự thoải mái. Ngược lại, chọn sai hướng cửa sổ có thể khiến gia chủ gặp khó khăn.
Cửa sổ đối diện với cây lớn
Phong thủy cho biết, cây lớn trước cửa sổ có thể cản trở dòng chảy của khí vào nhà, làm giảm sự lưu thông năng lượng tích cực và gây ra sự trì trệ, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
Cây lớn gần cửa sổ có thể cũng tạo cảm giác bị bao vây và áp lực, gây ra tâm lý bất an và căng thẳng cho người sống trong nhà.
Thực tế, cây lớn trước cửa sổ sẽ cản trở ánh sáng mặt trời vào nhà, làm cho không gian bên trong trở nên tối tăm và ẩm thấp, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe.
Cây lớn cũng có thể gây nguy hiểm nếu bị đổ ngã do gió bão, làm hư hỏng cửa sổ và ngôi nhà.
Cửa sổ quay về hướng Tây
Theo phong thủy, khi làm nhà bạn nên tránh làm cửa sổ quay về hướng Tây. Nguyên nhân là hướng Tây đón nắng chiều gay gắt, gây nóng bức và khó chịu cho không gian sống. Ánh nắng mạnh kéo dài còn khiến đồ đạc trong nhà nhanh hư hỏng, màu sơn phai mờ và nhiệt độ phòng tăng cao.
Trong phong thủy, hướng Tây còn mang năng lượng Kim quá mạnh. Nếu cửa sổ mở rộng về hướng này, sự cân bằng ngũ hành bị phá vỡ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của các thành viên trong gia đình.
Bên cạnh đó, hướng Tây còn là hướng mặt trời lặn, tượng trưng cho sự kết thúc. Một cửa sổ đặt sai chỗ có thể khiến gia chủ cảm thấy thiếu năng lượng, công việc kém thuận lợi và ít cơ hội mới. Vì vậy, nếu buộc phải có cửa sổ hướng Tây, gia chủ nên sử dụng kính chống nắng, rèm dày hoặc cây xanh để giảm tác động yếu tố xấu.
Xây cửa sổ hạn chế xây đối diện nhau
Trong phong thủy, cửa sổ được coi là một trong những điểm đón nhận và phân phối năng lượng trong ngôi nhà. Khi cửa sổ đối diện với cửa sổ nhà khác, dòng năng lượng có thể bị mất đi, không đủ thời gian để phân tán đều trong không gian sống, gây mất cân bằng năng lượng trong nhà.
Khi cửa sổ đối diện cửa sổ của nhà khác, sự riêng tư của gia đình có thể bị xâm phạm. Người ngoài dễ dàng nhìn thấy vào trong nhà, gây cảm giác bất an và không thoải mái cho các thành viên trong gia đình.
Không nên đặt cửa sổ ở nơi tài vị
Phong thủy cho biết, hướng quan trọng nhất của phòng khách gọi là tài vị. Bởi vì nó liên quan đến sự hưng suy về tài vận, sự nghiệp, danh tiếng của cả gia đình.
Mà vị trí đẹp nhất của tài vị chính là góc chéo của cửa vào phòng khách. Để xác định được vị trí tụ tài trong nhà, các bạn sẽ xem xét theo cửa chính ngôi nhà.
Nếu cửa chính nằm ở giữa mặt tiền, sẽ có 2 vị trí tụ tài nằm ở 2 góc trong cùng bên trái và bên phải của ngôi nhà.
Nếu cửa chính ở bên trái, vị trí tụ tài sẽ nằm ở góc trong cùng bên phải ngôi nhà. Ngược lại, nếu cửa chính ở bên phải, vị trí tụ tài sẽ nằm ở căn phòng góc trong cùng bên trái nhà.
Vì thế, vị trí tài vị được xem là nơi để tích trữ tài vận trong nhà. Nếu cửa sổ được đặt ngay phía trên tài vị có thể sẽ làm cho các vận khí tốt trong nhà nhanh chóng bị mất đi. Vậy nên, không nên đặt cửa sổ tại vị trí này.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
