Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

Tăng ánh sáng cho căn nhà

Đa phần, những ngôi nhà có âm khí nhiều thường do thiếu ánh sáng, khiến không khí trở nên lạnh lẽo, u ám. Đặc biệt, phòng khách và phòng ngủ là hai không gian quan trọng nhất cần được giữ tốt dương khí để bảo vệ sức khỏe.

Tăng cường ánh sáng chính là cách tốt nhất để tăng dương khí trong nhà, giúp luồng dương khí được lưu thông mạnh mẽ. Bởi, ánh sáng chính là "khắc tinh" của âm khí nên sẽ khiến âm khí suy yếu, dương khí phát triển.

Cách tốt nhất để tăng cường ánh sáng cho căn nhà chính là thiết kế nhiều cửa sổ đế đón ánh sáng tự nhiên và làm không gian trở nên thoáng hơn. Bên cạnh đó, trong nhà có thể thắp thêm đèn có ánh sáng ấm để căn phòng được sáng và trở nên ấm áp hơn.

Ngoài ra, vào các ngày Rằm, mồng 1 Âm lịch hàng tháng nên bật đèn cả ngày. Điều này sẽ giúp tăng dương khí, sinh khí hiệu quả cho ngôi nhà bạn, đặc biệt là những ngôi nhà có không gian tối tăm, lạnh lẽo.

Điều chỉnh hướng cửa hút dương khí

Dương khí không tự nhiên vào nhà mà chúng ta cần tìm cách để đón lấy các luồng dương khí hiệu quả. Những ngôi nhà thiếu đi nguồn dương khí thường xuất phát từ nguyên nhân lớn là không đón nhận được khí từ bên ngoài. Trong khi đó, âm khí lại quá mạnh lấn át nên nội tại dương khí cũng khó phát sinh.

Nhà thiếu sinh khí khiến không gian bí bách, không dễ chịu. Bởi vậy, cách khắc phục điều này là gia chủ nên thường xuyên mở cửa lớn, các cửa sổ, cửa hành lang… để trong nhà có thể đón nhận thêm nhiều sinh khí, vận khí hay có thể dịch chuyển đồ vật hằng ngày 45cm so với vị trí cũ để năng lượng khí cũng được dịch chuyển, dễ dàng vận hành và tăng thêm dương khí cho căn nhà.

Một ngôi nhà chỉ nên có một cửa chính, và những cửa khác và khí vào nhà cần đảm bảo phải vào được tâm nhà (minh đường) rồi mới tán ra các khoảng trống và đi ra khỏi nhà.

Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể sắp xếp hướng cửa chính hợp mệnh với gia chủ hoặc có thể dùng các vật khí tử vi và phong thủy như thiêng vật, gương hay thêm vào hành lang, cửa sổ, cửa phụ theo hướng phù hợp.

Theo phong thủy, nếu muốn ngôi nhà trở nên thoáng mát hơn thì gia chủ có thể thiết kế thêm các cửa đi liền với quạt thông gió. Điều này sẽ giúp sinh khí trong nhà được lưu thông thuận tiện hơn.

Bố trí không gian nhà cửa hợp phong thủy

Bố trí không gian hài hòa, hợp lý cũng là một cách tăng dương khí trong nhà. Không gian nhà được sắp xếp đúng quy tắc phong thủy cũng sẽ giúp dương khí ngôi nhà tăng lên đáng kể. Áp dụng điều này, bạn có thể sắp xếp vị trí và bố cục nhà bạn như sau:

Vị trí cung Càn, Chấn: Đặt phòng khách.

Vị trí cung Tốn: Biểu hiện sự hòa thuận, tài lộc nên đặt phòng ngủ.

Vị trí cung Khôn: Biểu hiện sự nhẫn nhịn nên đặt phòng bếp.

Vị trí cung Cấn: Biểu hiện sự yên tĩnh, có tính ổn định nên đặt phòng thờ, két sắt.

Vị trí cung Khảm: Thiên về trí tuệ nên đặt phòng làm việc, bàn làm việc.

Vị trí cung Đoài: Biểu hiện sự vui vẻ, linh hoạt nên đặt phòng ngủ cho trẻ con.

Vị trí cung Ly: Biểu hiện sự thẩm mỹ, trí tuệ nên đặt thư phòng, phòng giải trí.

Đối với không gian sống, chúng ta cần phải cân đối âm – dương. Thừa dương hay thiếu dương đều không tốt. Bởi thế, cần sắp xếp khoảng trống như các khu vực gần cửa dành cho các hoạt động, sinh hoạt của người trần, còn khu vực âm nên đặt khoảng trống dành cho âm phần.

*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.