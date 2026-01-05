Sau 3 năm sử dụng, tôi đã tổng kết được 6 món đồ gia dụng siêu thiết thực nhất ở nhà

1. Bàn ăn mở rộng

Trong số tất cả các đồ dùng trong nhà, chiếc bàn ăn mở rộng của tôi luôn được nhắc đến nhiều nhất. Kích thước điển hình là 1,2 x 0,75 mét, lý tưởng cho một gia đình bốn người. Khi chơi cùng bạn bè, một bên có thể mở thành một chiếc bàn lớn hơn, dài 1,8 mét. Nếu đẩy một chút, nó có thể chứa được khoảng mười người.

Ví dụ, tuần trước các đồng nghiệp của tôi đến nhà tôi dự tiệc, ăn lẩu và nướng cùng lúc. Chiếc bàn lớn này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu.

2. Đèn cảm ứng

Mọi người đến nhà tôi đều để ý đến đèn cảm ứng trên tủ đồ của tôi. Nó tự động kích hoạt khi có người đến. Ánh sáng gợn sóng rất đẹp và tạo thêm nhiều ánh sáng cho quầy nước của tôi.

Những người thực sự thích sẽ hỏi, đèn được lắp đặt như thế nào và có cần phải di chuyển không? Khi tôi nói nó không cần đi dây và không cần cắm điện, lưng đèn có một miếng nam châm ở mặt sau có thể gắn vào tủ. Sau chia sẻ của tôi, nhiều người thân, bạn bè đã lắp đặt tại nhà.

Đối với nhà của người bạn thân nhất của tôi, nó được lắp đặt trên tủ lối vào phía trên cửa. Sau khi cài đặt xong, bạn tôi không quên khoe và nói rằng nó trông đẹp hơn cái tôi có ở nhà.

3. Đệm ghế nhung trên bệ cửa sổ

Nếu bạn không thể sửa bệ cửa sổ trong nhà, bạn cũng có thể sử dụng nó một cách hiệu quả.

Bệ cửa sổ trong nhà tôi ban đầu được tôi dự định làm tủ. Nó không thể hoàn thành vì nhiều lý do nên tôi đã đặt mua một tấm đệm đặt lên bệ cửa sổ.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, giao diện của cửa sổ bay ngay lập tức được cải thiện. Chiếc ghế nặng nề tạo cảm giác nặng nề và lạnh lẽo được biến thành một chiếc giường êm ái, trong phòng kê thêm một bộ ghế sofa. Nó có khung gỗ bên dưới nên bạn không phải lo lắng về việc nó bị rơi.

Thật thoải mái khi ngồi trên đó, uống trà, đọc sách và phơi nắng.

4. Sofa lười

Những người khác chọn một chiếc ghế sofa chữ L với ghế dài, nhưng tôi lại đi ngược lại và mua một chiếc ghế sofa thẳng kết hợp với ghế sofa lười.

Bởi vì tôi nghĩ một chiếc ghế sofa chữ L chiếm quá nhiều không gian trong một ngôi nhà nhỏ. Nếu bạn phải nằm dài trên một chiếc ghế vào ban ngày thì đó không nhất thiết phải là một chiếc ghế dài.

Lý do số một khiến tôi chọn ghế sofa lười là sự thoải mái. Vì nó nhẹ nên tôi có thể di chuyển nó đến bất cứ nơi nào tôi muốn, phòng khách, ban công hay thậm chí là phòng ngủ, và nó cũng dễ dàng vệ sinh.

Và trên hết, nó rất dễ kết hợp, bất kể phong cách ngôi nhà của bạn là gì.

5. Bàn cà phê nhỏ di động

Bàn cà phê nhỏ có thể di chuyển và biến đổi rất tiện lợi.

Nó có bánh xe bên dưới để đẩy đi khắp nhà và có phanh trên bánh xe để tránh bị trượt khi vô tình chạm vào. Hai vách ngăn phía trên có thể điều chỉnh mở một nửa hoặc mở hoàn toàn tùy theo số lượng đồ được đặt.

Tôi thường đặt nó cạnh ghế sofa cùng một cốc nước, đồ trang trí và một vài cuốn sách yêu thích. Nếu trời mưa mà tôi không muốn di chuyển trên giường thì chỉ cần đẩy nó vào phòng ngủ. Tôi dùng nó để pha trà chiều khi bạn thân của tôi về nhà. Siêu linh hoạt và thiết thực.

Khi không sử dụng, nó có thể được gấp lại thành các tấm để dễ dàng cất giữ.

6. Tủ để cốc

Thành thật mà nói, cứ 10 phụ nữ đến nhà tôi thì có 8 người bị thu hút bởi tủ đựng cốc của tôi. Không chỉ trông đẹp mắt mà điều quan trọng là việc giúp bảo quản cốc không bị bụi.

Sau này tôi mua một cái khác để đựng các sản phẩm chăm sóc da. Rất thiết thực, sức chứa lớn, có thể đựng được nhiều sản phẩm.

Tầng dưới cùng vì có thể chứa được nên có thiết kế dạng khay kéo để thuận tiện cho việc sử dụng.