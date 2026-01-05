Mới nhất
Vợ chồng 8X cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 1.

Ngôi nhà MoBé House, được ghép từ tên hai cô con gái nhỏ Momo (3 tuổi) và Bống (8 tuổi) của vợ chồng chủ nhà, không chỉ là một dự án cải tạo nhà ở thông thường. Bởi không gian sống này là một tổ ấm trọn vẹn dành cho ba thế hệ, nơi mỗi góc nhỏ đều được chăm chút để nuôi dưỡng ký ức, bồi đắp yêu thương và mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho các thành viên.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 2.

Nhà nằm trong một khu đô thị ở Hà Nội với tổng diện tích mặt sàn 225 m2, được vợ chồng chủ nhà, cùng sinh năm 1989, làm trong ngành ngân hàng và kiểm toán, mua lại. "Chúng mình mong đợi về một tổ ấm mới bình yên, ấm cúng, trang nhã và gần gũi thiên nhiên, giúp tạo năng lượng tích cực, ngập tràn yêu thương cho cả gia đình. Đồng thời tạo điều kiện để các con học hỏi, trưởng thành và phát triển tốt", vợ chồng Công - Quyết cho hay.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 3.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 4.

Với tính cách cầu toàn, ngăn nắp và tầm nhìn sử dụng lâu dài 10-15 năm, cặp vợ chồng 8X muốn một ngôi nhà mới mẻ về thẩm mỹ đồng thời đem đến một giải pháp toàn diện về kỹ thuật, công năng, để ngôi nhà thực sự bền vững với thời gian.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 5.

Đoàn Mạnh - founder đơn vị thiết kế và thi công trọn gói ngôi nhà - đã lên ý tưởng cải tạo nhà ở với hai nguyên tắc cốt lõi: xử lý triệt để những điểm yếu hiện trạng và thiết kế lại toàn bộ không gian sống theo triết lý tối giản - tiện nghi - ấm cúng - linh hoạt. Tại tầng 1, vợ chồng chủ nhà đồng tình giải pháp ưu tiên kết nối với thiên nhiên, mở rộng không gian sống.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 6.

Quá trình cải tạo bắt đầu từ những vấn đề kỹ thuật nền tảng: toàn bộ tường cũ được cạo bỏ, xử lý chống thấm bằng vật liệu chuyên dụng, đặc biệt ở các khu vực dễ ẩm mốc như chân tường, ban công, sân thượng. Hệ thống điện nước cũng được làm lại hoàn toàn để đảm bảo an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 7.

Khi nền tảng đã vững chắc, phần "linh hồn" của ngôi nhà bắt đầu được hình thành. Theo đúng mong muốn của chủ nhà về một không gian sống xanh, mang hơi hướng Scandinavia, các KTS đã mở rộng tối đa tầm nhìn, đón ánh sáng và gió tự nhiên vào từng ngóc ngách.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 8.

Các vách ngăn cũ được dỡ bỏ để tạo ra một không gian liên thông từ cửa vào đến cuối nhà, kết nối trực tiếp với khu vườn sau qua hệ cửa kính lớn. Điều này giúp không gian phòng khách và bếp trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Khu bếp chữ I với hệ tủ cao kịch trần, kết hợp với vật liệu gỗ công nghiệp chống ẩm màu trung tính, không chỉ tăng khả năng lưu trữ mà còn duy trì sự gọn gàng, sạch sẽ. Mọi thiết bị hiện đại từ máy rửa bát bán âm đến lò vi sóng, lò nướng đều được tích hợp một cách khoa học, đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời của một gia đình đông thành viên.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 9.

Tầng 2 là "trái tim" của ngôi nhà, được định vị là không gian sinh hoạt chung, nơi ông bà và các cháu có thể cùng trò chuyện, chơi đàn piano, đọc sách hay thư giãn. Với nội thất gỗ sồi tự nhiên, vải bố cùng tông màu trắng - be - xanh olive nhẹ nhàng, không gian này toát lên vẻ trang nhã, bình yên.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 10.

Ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ cửa sổ lớn, kết hợp với hệ đèn downlight ánh vàng ấm áp, tạo nên một "trái tim" ấm cúng và đầy năng lượng tích cực cho cả gia đình.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 11.

Tầng 3 được bố trí lại để tạo không gian riêng tư cho phòng ngủ master của bố mẹ và phòng ngủ của hai con. Các KTS đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu diện tích, đảm bảo sự thuận tiện và riêng tư nhưng vẫn giữ được sự kết nối.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái - Ảnh 12.

Phòng ngủ của Momo và Bống được thiết kế với bàn học và giá sách rộng rãi, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển lâu dài. Cửa sổ lớn giúp đón nắng tối đa vào căn phòng.

