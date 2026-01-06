Mới nhất
Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

Thứ ba, 19:01 06/01/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Ở tuổi 28, Văn Thanh đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 1.

Mới đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh khiến dân tình xôn xôn khi liên tục chi đậm tay cho bạn gái Trần Bích Hạnh. Từ dịp 20/10 tặng iPhone 17 đến việc để cô nàng đứng tên mua nhà chung và gần đây nhất là khoảng "ting ting" 499.999.999 VNĐ (xấp xỉ 500 triệu đồng). Hàng loạt dịp Văn Thanh chịu chi cho bạn gái đã khiến cộng đồng mạng bàn tán rần rần.

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 2.

Vũ Văn Thanh đang say men tình bên bạn gái xinh đẹp Trần Bích Hạnh. Cặp trai tài gái sắc được cho là tìm hiểu nhau từ năm 2023 nhưng tới cuối năm 2024 mới công khai. Đầu năm nay, Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993, quê Nam Định) đã là cái tên đình đám trong cộng đồng fitness - gây chú ý khi đăng ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện video với Vũ Văn Thanh sau khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở trận chung kết lượt về ASEA Cup 2024. Sau đó ít ngày, Vũ Văn Thanh "khẳng định chủ quyền" với bạn gái khi nhận cô nàng là "vợ tôi" trong một bức ảnh trên Instagram.

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 3.

Hậu vệ Vũ Văn Thanh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, chơi ở vị trí hậu vệ cánh, hiện đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Anh nổi tiếng là thành viên của lứa cầu thủ HAGL JMG, được biết đến với khả năng tấn công và phòng ngự ở biên, cùng nhiều thành tích đáng chú ý như Á quân U23 châu Á 2018 và vô địch ASEAN Cup 2024.

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 4.

Ở tuổi 28, Văn Thanh đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2023, Văn Thanh cũng tậu chiếc "xế hộp" Porsche Macan, dòng SUV cỡ nhỏ bán chạy nhất của thương hiệu xe sang đến từ Đức trong nhiều năm qua. Chiếc xe của hậu vệ quê Hải Dương có giá tới gần 5 tỉ.

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 5.

Đặc biệt, anh chàng đã sở hữu một căn nhà thuộc một dự án chung cư cao cấp ở quận 2, TP. HCM. Đây là căn hộ thông tầng, giá trị của nó không hề nhỏ, khoảng gần 10 tỷ đồng. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều toát lên sự sang trọng, hiện đại.

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 6.

Đây là căn hộ thông tầng, thuộc một dự án chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức, có giá gần 10 tỉ đồng. Ảnh: FBNV

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 7.

Căn hộ có tông màu trắng chủ đạo. Khu vực phòng khách kê một bộ sofa cho khoảng 4-5 người ngồi. Phía trước sofa là kệ TV, bày biện hoa trang trí, bên trên là một đèn trần thả, phong cách châu Âu. Trang trí nội thất căn hộ với tông màu trắng giúp cho chúng ta có cảm giác như căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng, tăng khoái cảm, kích thích độ thư giãn tuyệt đối. Ảnh: FBNV

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 8.

Khu nhà bếp cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Trong thiết kế, việc “săn lùng” các phụ kiện trang trí nội thất cho căn hộ với tông màu trắng có kiểu dáng lạ mắt một chút, “bất thường” một chút sẽ làm cho tổ ấm nhà trở nên thú vị hơn hẳn. Ảnh: FBNV

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 9.

Bàn ăn được đặt cạnh cầu thang. Cầu thang theo phong cách Bắc Âu khiến không gian trở nên lãng mạn pha chút cổ điển. Điểm nhấn là bông hoa trên bàn ăn mang tông màu nâu cũng giúp không gian không tẻ nhạt mà còn trở nên hài hòa sang trọng hơn. Ảnh: FBNV

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 10.

Khu vực hành lang cầu thang bố trí tủ đựng túi xách, các món đồ thời trang. Khác với cách bố trí thông thường, đây là một phá cách của ngôi nhà khi tận dụng phía bên ngoài trở thành nơi để đồ, chứ không phải trong phòng ngủ để dành trọn không gian phòng ngủ cho sự riêng tư, ấm cúng. Ảnh: FBNV

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 11.

Tủ lạnh, máy giặt, máy sấy đều đã được Văn Thanh sắm đầy đủ. Ảnh: FBNV

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 12.

Căn hộ của Văn Thanh có 2 phòng ngủ. Phòng ngủ sáng, được bài trí đơn giản nhưng sang trọng để gia chủ luôn có cảm giác thư thái khi nghỉ ngơi. Ảnh: FBNV

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 13.

Hiện tại, hậu vệ gốc Hải Dương thi đấu cho Công an Hà Nội nên nhờ một người chị thân thiết quản lí và khai thác kinh doanh. Giá thuê một căn hộ thông tầng trong khu chung cư giống của Văn Thanh khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng.

Vũ Văn Thanh chi 500 triệu cho bạn gái và cuộc sống sang chảnh ở tp . Hcm - Ảnh 14.Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh

GĐXH - Gia đình nam nghệ sĩ Quyền Linh dành nhiều tâm huyết cho một thứ có giá trị đặc biệt, góp phần tạo nên sự lộng lẫy cho cơ ngơi.


