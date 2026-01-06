Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

Vũ Văn Thanh đang say men tình bên bạn gái xinh đẹp Trần Bích Hạnh. Cặp trai tài gái sắc được cho là tìm hiểu nhau từ năm 2023 nhưng tới cuối năm 2024 mới công khai. Đầu năm nay, Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993, quê Nam Định) đã là cái tên đình đám trong cộng đồng fitness - gây chú ý khi đăng ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện video với Vũ Văn Thanh sau khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở trận chung kết lượt về ASEA Cup 2024. Sau đó ít ngày, Vũ Văn Thanh "khẳng định chủ quyền" với bạn gái khi nhận cô nàng là "vợ tôi" trong một bức ảnh trên Instagram.

