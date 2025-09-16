Mới nhất
Các loại thực phẩm quen thuộc có thể gây ra chứng đau nửa đầu khó chịu

Thứ ba, 08:06 16/09/2025 | Sống khỏe
Đau nửa đầu là tình trạng nhiều người gặp phải, gây cảm giác khó chịu. Chế độ ăn uống với một số loại thực phẩm, đồ uống có thể góp phần gây ra chứng đau nửa đầu.

Sau khi uống rượu, nhất là rượu vang hay cà phê, tôi thường bị đau đầu, đau nửa đầu, rất khó chịu dù chỉ kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ. Tôi nghe nói một số loại thực phẩm, đồ uống là tác nhân gây ra chứng bệnh này, đúng không thưa bác sĩ? (Hoàng Lam, Hà Nội).

Bác sĩ Hoài Thu, Phòng khám chuyên khoa Dinh dưỡng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, tư vấn:

Nguyên nhân khởi phát cơn đau nửa đầu khác nhau ở mỗi người. Một số thực phẩm và đồ uống phổ biến có thể gây ra hoặc góp phần gây ra chứng này.

Caffeine

Khi bạn sử dụng nhiều caffeine và trải qua quá trình cai caffeine có thể gây ra chứng đau nửa đầu hoặc nhức đầu. Tuy nhiên theo các chuyên gia, caffeine có thể giúp ngăn chặn các cơn đau nửa đầu sắp tới nếu bạn sử dụng caffeine một cách điều độ. Những thực phẩm và đồ uống có caffeine bao gồm: cà phê, trà, chocolate, chất làm ngọt nhân tạo.

Nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn có chứa chất làm ngọt nhân tạo. Đây là những chất thay thế đường được cho vào thực phẩm và đồ uống để thêm vị ngọt. Aspartame được cho là nguyên nhân gây ra các cơn đau nửa đầu.

Rượu

Rượu là một trong những sản phẩm phổ biến gây ra chứng đau nửa đầu. Theo một nghiên cứu, hơn 35% những người bị chứng đau nửa đầu nói rằng rượu là một trong những tác nhân phổ biến gây ra cơn đau, trong đó hơn 77% do rượu vang đỏ. Rượu có thể gây mất nước, góp phần đáng kể vào việc phát triển chứng đau đầu.

Chocolate

Chocolate được cho là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây ra các cơn đau nửa đầu sau rượu. Thực phẩm này chứa cả caffeine và beta-phenylethylamine, ảnh hưởng đến khoảng 22% những người bị chứng đau nửa đầu.

Thực phẩm chứa bột ngọt

Bột ngọt (MSG) là muối natri của axit glutamic, tồn tại tự nhiên trong cơ thể chúng ta. Bột ngọt được tìm thấy trong một số loại thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Bột ngọt được coi là an toàn để ăn, nhưng một số nhà nghiên cứu liên cho thấy bột ngọt có liên quan tới các cơn đau nửa đầu. Bột ngọt có thể gây ra các cơn đau nửa đầu nghiêm trọng ở 10-15% những người bị chứng đau nửa đầu. Các chất bảo quản khác cũng có thể là tác nhân gây đau nửa đầu ở một số người.

Thịt nguội

Thịt ướp muối trong đó có thịt nguội, dăm bông, xúc xích đều chứa chất bảo quản gọi là nitrat, giúp giữ màu và hương vị cho thực phẩm. Những thực phẩm này có thể giải phóng oxit nitric vào máu, làm giãn mạch máu trong não. Có một số bằng chứng rằng oxit nitric có thể gây ra hoặc góp phần gây ra chứng đau nửa đầu.

Phô mai

Phô mai được ủ lâu năm có chứa một chất gọi là tyramine. Tyramine hình thành trong quá trình thoái hóa của thực phẩm gây ra sự phân hủy protein. Phô mai ủ càng lâu thì hàm lượng tyramine càng cao. Tyramine là một hóa chất gây đau đầu và đau nửa đầu.

Thực phẩm ngâm chua, lên men

Giống như phô mai được ủ lâu năm, thực phẩm ngâm chua lên men có thể chứa một lượng lớn tyramine. Những thực phẩm ngâm chua lên men như dưa muối, kim chi, kombucha...

Thực phẩm đông lạnh

Ăn thực phẩm và đồ uống đông lạnh như kem có thể gây ra những cơn đau đầu dữ dội, như dao đâm. Bạn có thể bị đau đầu hoặc đau nửa đầu nếu bạn ăn đồ lạnh một cách bất ngờ hoặc sau khi tập thể dục hoặc khi quá nóng.

Thức ăn mặn

Thực phẩm mặn, đặc biệt là thực phẩm chế biến sẵn có quá nhiều muối, có thể chứa chất bảo quản có hại - nguy cơ gây ra chứng đau nửa đầu ở một số người. Tiêu thụ lượng natri cao có thể làm tăng huyết áp, gây đau đầu hoặc đau nửa đầu.

Thanh Xuân
Top