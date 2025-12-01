Các tác hại từ 'Hỏa hình sát' đối với ngôi nhà trong phong thủy
GĐXH - Giữa hình thế ngôi nhà hay các tác nhân từ môi trường có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời. Một trong các thế phạm về phong thủy hình thế phổ biến, rất dễ dàng bắt gặp đó là “Hỏa hình sát”.
Hỏa hình sát là gì?
Hỏa hình sát là một loại sát khí được xem xét dựa trên các hình dạng mà các vật xung xạ như góc tường nhà, đền, đình chiếu thẳng vào ngôi nhà của bạn. Hỏa hình sát được coi là không may mắn và có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với sức khỏe và tài vận của người sống trong nhà.
Theo phong thủy, Hỏa hình sát có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh cấp tính và tăng nguy cơ hỏa hoạn cho ngôi nhà.
Các tác hại từ "Hỏa hình sát"
Theo phong thủy, "Hỏa hình sát" là dạng hình sát nhanh, mạnh, có thể bất lợi cho gia vận và sức khỏe của gia chủ cùng các thành viên trong gia đình.
Theo đó, người cư trú trong nhà vướng phạm "Hỏa hình sát" có thể gặp bất lợi về nhiều mặt, như: Tâm tính thất thường, dễ cáu bẳn, khắc khẩu hay dính sự thị phi; Các thành viên sống trong ngôi nhà phạm phải thế sát cũng dễ ảnh hưởng tới sức khỏe. Sự nghiệp khó thuận lợi, gặp tiểu nhân ngáng trở.
Đặc biệt với các gia đình liên quan tới lĩnh vực kinh doanh hay buôn bán, tài vận sẽ khó tụ... Trạch vận có thể bị hỏa tai.
Cách khắc phục về phong thủy
Để hóa giải sát khí từ "Hỏa hình sát", gia chủ có thể áp dụng các phương thức cụ thể như sau: Gia chủ có thể thực hiện các biện pháp như sử dụng vật liệu chắn xạ khí, thiết kế lại ngôi nhà hoặc đặt các vật trang trí để che đi năng lượng tiêu cực mà chúng gây ra. Ngoài ra, để hóa giải sát khí từ Hỏa hình sát, gia chủ có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy sau:
Đặt Tỳ hưu: Đặt một tượng Tỳ Hưu phong thủy trước cửa nhà giúp hóa giải thế kỵ phạm từ Hỏa hình sát. Tỳ Hưu được coi là biểu tượng của tài vận, may mắn và sức khỏe và được sử dụng để chống lại các năng lượng tiêu cực.
Treo tiền xu Ngũ đế: Treo tiền xu Ngũ đế (ngũ hành) dưới cửa nhà cũng là một cách hữu ích để tăng thêm sức mạnh hóa giải sát khí. Ngũ Đế đại diện cho năm yếu tố ngũ hành trong phong thủy: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, và Thủy, giúp cân bằng và làm dịu các năng lượng tiêu cực.
Gấu trắng bằng đồng: Sử dụng một tượng gấu trắng bằng đồng đặt trước cửa nhà cũng được cho là có thể ngăn chặn hoặc hóa giải sát khí. Gấu trắng được liên kết với sức mạnh và sự bảo vệ trong nhiều truyền thống phong thủy.
Gương Bát quái lồi: Gương Bát quái lồi được sử dụng để phản xạ và hóa giải năng lượng tiêu cực. Bằng cách đặt gương này ở các vị trí chiếu thẳng vào ngôi nhà từ hỏa hình sát, nó có thể giúp phản xạ lại năng lượng xấu và bảo vệ không gian sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
