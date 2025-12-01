Đại kỵ khi sắp xếp bàn thờ gia tiên nên tránh
GĐXH - Trong phong thủy, vị trí quan trọng không thể không nhắc đến đó chính là bàn thờ gia tiên. Nếu phong thủy bàn thờ gia tiên đặt sai vị trí, có thể ảnh hưởng đến công việc làm ăn, cũng như công danh của con cháu sau này.
Bàn thờ gia tiên ở vị trí có khí xấu
Nơi xấu nhất tuyệt đối gia chủ không nên đặt bàn thờ là ở trên bể phốt (hầm chứa phân). Không tốt tiếp theo là trên bể nước, bể cá.
Nhà vệ sinh đối diện bàn thờ là trường hợp khó xảy ra nhưng có một số nhà vẫn phạm phải. Bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh hoặc trên nhà vệ sinh cũng cần tránh vì kể cả trên lầu vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi uế khí.
Thế nên để hóa giải cần đổi vị trí đặt bàn thờ sang nơi khác, tránh những vị trí trên. Hoặc cùng vị trí đó nhưng cách 1 lầu thì sẽ ổn hơn.
Vị trí chịu áp lực và xung lực
Bàn thờ đặt dưới dầm xà ngang cũng xấu không kém, vì xà ngang là nơi chịu phần lớn lực từ mái nhà, nếu đặt ở vị trí này người trong gia đình có thể dễ gánh nợ cho người khác. Để hóa giải, bạn có thể làm trần giả để che bớt xung lực từ trên xà ngang xuống.
Những nơi phát ra xung lực như hộp kỹ thuật (hộp điều khiển điện trong nhà), không nên để gần bàn thờ gia tiên. Trường hợp trong chung cư cũng không nên tựa lưng bàn thờ vào hộp kỹ thuật của thang máy hay thang máy. Vì bàn thờ tổ tiên là nơi cần khí tĩnh, không được động, những thứ hay động hoặc có xung khí động đều không nên đặt gần. Dẫn đến gia đình có xào xáo, dễ bất hòa, người trong nhà nóng nảy không kiểm soát được lời nói và hành động.
Vị trí bàn thờ ngược ngũ hành với nhà
Nhà hướng Bắc (thủy) thì không đặt bàn thờ hướng Đông Bắc (thổ), Tây Nam (thổ).
Nhà hướng Đông Bắc (thổ) hoặc Tây Nam (thổ) không nên đặt bàn thờ hướng Đông (mộc), Đông Nam (mộc).
Nhà hướng Đông (mộc) và Đông Nam (mộc) không nên đặt bàn thờ hướng Tây (kim) và Tây Bắc (kim).
Nhà hướng Nam (hỏa) không nên đặt bàn thờ hướng Bắc.
Nhà hướng Tây (kim), Tây Bắc (kim) bàn thờ không nên đặt hướng Nam.
Bàn thờ tổ tiên bị xung khí đâm vào
Những vị trí phải lưu ý khi đặt bàn thờ đó là không được cửa đối cửa chính ra vào, cửa phòng thờ đối diện cửa sổ hoặc cửa chính hàng xóm, đối diện lối đi cầu thang. Bàn thờ gia tiên là nơi cần yên tĩnh, ít động khí nhất có thể.
Bạn cần lưu ý, bàn thờ gia tiên thì cần tĩnh khí nhưng bàn thờ thần tài và thổ địa thì vẫn có thể đặt vào những nơi có động khí như lối ra vào. Vì theo quan niệm phong thủy là đáo khí thì sinh tài.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
