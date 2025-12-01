Kiêng kỵ phòng tân hôn bạn cần biết

Đại kỵ đặt gương đối diện giường

Gương đối diện hay chiếu vào giường ngủ là bố cục phong thủy cực xấu. Theo phong thủy, gương vốn dùng để phản xạ sát khí hay giảm thiểu hung sát; do đó, bất kỳ bên nào nơi phòng ngủ có gương chiếu vào đều bất lợi.

Bên cạnh đó, ánh sáng phản xạ của gương là loại ánh sáng tiêu cực, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, về lâu dài có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong phòng ngủ đó.

Kiêng kỵ phòng tân hôn đặt các vật thiếu cát lành

Các vật không may mắn, tránh đặt nơi phòng tân hôn như di vật, ảnh, đồ lưu niệm của người yêu cũ; các vật sắc nhọn dễ mang tính sát thương (dao, kéo, đinh…) cần tránh đặt nơi phòng tân hôn.

Để hôn lễ được thập phần viên mãn, bên cạnh mối lương duyên được vun đắp, sự chuẩn bị từ hai họ thì các kiêng kỵ phòng tân hôn cũng là điều không thể xem nhẹ.

Phong thủy cho biết, các vật đó dễ khơi gợi các ký ức cũ hay chứa hung khí, bất lợi cho đôi uyên ương trong ngày mới cưới.

Kiêng kỵ phòng tân hôn dùng giường cũ

Một trong các kiêng kỵ giường cưới là không dùng giường cũ để làm giường cho đôi tân hôn.

Dân gian quan niệm, khi dùng giường cũ, điều không may mắn của chủ cũ có thể sẽ "vận" vào vợ chồng mới cưới, từ đó mà có những bất lợi dễ nảy sinh.

Tránh đặt giường cưới đối diện cửa ra vào

Một trong các kiêng kỵ phòng tân hôn là kê giường cưới đối diện cửa ra vào. Cửa phòng là nơi bắt buộc đi qua khi ra vào phòng, vừa bước vào phòng nhìn ngay thấy giường thì gây cảm giác vừa thiếu tế nhị, kém thẩm mỹ, là cách cục không hề cát lợi.

Cũng theo phong thủy, khi đặt giường đối diện cửa ra vào có thể còn khiến khí bị tán, hung khí xung trực với người nằm; khiến giấc ngủ khó trọn vẹn, tinh thần dễ lo âu, căng thẳng.

Kiêng người "nặng vía" vào phòng tân hôn

Theo quan niệm phong thủy, người có gia đình thiếu hòa thuận, phụ nữ có bầu, người đang để tang hay từng trải qua hôn nhân đổ vỡ... không nên vào phòng tân hôn hay tùy tiện ngồi trên giường của cặp đôi ngày cưới.

Theo quan niệm phong thúy, người có gia đình thiếu hòa thuận, phụ nữ có bầu, người đang để tang hay từng trải qua hôn nhân đổ vỡ... không nên vào phòng tân hôn hay tùy tiện ngồi trên giường của cặp đôi ngày cưới.

Tối ưu hơn cả, để lựa người trải chiếu hoa cho giường của cặp đôi tân hôn nên là phụ nữ có hôn nhân viên mãn, sinh con đủ gái, đủ trai... với mong muốn cuộc hôn nhân được vẹn cả tình yêu và con cái.

Tránh bài trí rườm rà hay dùng các gam màu thiếu phù hợp

Kiêng kỵ phòng tân hôn dùng các gam màu tối (màu xám tro, xanh lục đậm…) hay các gam màu quá nóng (sơn tường đỏ, cam sậm…), bởi đây là các màu có thể khiến tâm trạng không thoải mái, dễ gây tâm trạng bất an hay thiếu kiềm chế tâm trạng, phát sinh sự khắc khẩu.

Cạnh đó, cách trang trí cần làm sao đảm bảo sự trang nhã, không quá rườm rà hay cầu kỳ (không treo quá nhiều tranh ảnh, tránh trang trí trần nhà rườm rà hay dùng hoa văn lạ; không bày quá nhiều đồ nơi phòng tân hôn…).

Khuyến nghị nên làm cho phòng tân hôn

Không gian chung quanh: Nên trang trí phòng tân hôn với các sắc màu biểu trưng cho sự may mắn, tươi sáng (ảnh chụp cô dâu, chú rể sánh đôi hạnh phúc; bày trí hoa, đèn ngủ hay nến... tô điểm sự lãng mạn).

Đây là nơi thư giãn, gắn kết hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ. Màu chăn nệm ta có thể lựa tông màu trang nhã, lãng mạn và nhẹ nhàng, như màu hồng phấn sẽ là phù hợp nhất.

Tô điểm cho cửa phòng tân hôn: Bên ngoài phòng tân hôn ta có thể treo (dán) chữ "song hỷ" cách điệu, chùm hoa hay hình ảnh dễ thương, nhấn về sự gợi mở, tương lai hạnh phúc của cặp đôi tân hôn.

Trang trí giường tân hôn: Đây là nơi thư giãn, gắn kết hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ. Màu chăn nệm ta có thể lựa tông màu trang nhã, lãng mạn và nhẹ nhàng, như màu hồng phấn sẽ là phù hợp nhất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.