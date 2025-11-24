Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Cây bạc hà

Bạc hà nổi tiếng nhờ tinh dầu menthol với mùi hương nồng khiến chuột cảm thấy khó chịu. Loài gặm nhấm này có khứu giác nhạy bén nên sẽ nhanh chóng tránh xa khu vực có cây bạc hà.

Bạc hà nổi tiếng nhờ tinh dầu menthol với mùi hương nồng khiến chuột cảm thấy khó chịu.

Trong khi đó, mùi bạc hà lại mang đến cảm giác sảng khoái, dễ chịu cho con người, đồng thời còn giúp khử mùi hôi trong nhà.

Húng quế

Húng quế có mùi hương hăng và nồng đặc trưng, đủ mạnh để khiến chuột không dám bén mảng tới.

Khi trồng kết hợp cùng bạc hà, hiệu quả xua đuổi càng cao. Ngoài ra, húng quế còn là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày.

Cây sả

Trong thân và lá sả có chứa hoạt chất citronella, là "khắc tinh" của muỗi, rắn, rệp và cả chuột. Đây là loại cây dễ trồng, không kén đất, có thể trồng trực tiếp trong vườn hoặc thùng xốp. Ngoài công dụng xua đuổi, tinh dầu sả còn giúp thư giãn, làm sạch không khí.

Trong thân và lá sả có chứa hoạt chất citronella, là "khắc tinh" của muỗi, rắn, rệp và cả chuột.

Hành, tỏi

Các loại hành, tỏi chứa hợp chất lưu huỳnh và tinh dầu hăng đặc trưng. Khi trồng quanh vườn hoặc đặt trong chậu nhỏ, mùi hương này sẽ khiến chuột khó chịu, tránh xa.

Hành tỏi còn là gia vị thiết yếu trong gian bếp, vừa có tác dụng đuổi chuột, vừa tiện lợi sử dụng.

Cây hương thảo

Hương thảo tỏa ra mùi thơm mạnh, dễ chịu với con người nhưng lại là "nỗi ám ảnh" của chuột.

Cây có thể trồng trong chậu đặt ở phòng khách, ban công hoặc ngoài vườn, vừa làm gia vị, vừa đuổi chuột và côn trùng.

Hoa cúc, cúc vạn thọ

Hoa cúc và cúc vạn thọ có mùi hương nồng, chứa hoạt chất pyrethrins gây rối loạn thần kinh của chuột.

Hoa cúc và cúc vạn thọ có mùi hương nồng, chứa hoạt chất pyrethrins gây rối loạn thần kinh của chuột.

Khi trồng xen trong vườn rau, cúc còn giúp xua rệp, bọ chét, đồng thời thu hút ong bướm hỗ trợ thụ phấn tự nhiên.

Hoa oải hương

Oải hương vốn được ưa chuộng nhờ mùi thơm thư giãn, nhưng với chuột thì đây là mùi hương khó chịu.

Trồng oải hương trong chậu nhỏ hoặc ngoài vườn vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa giúp đuổi chuột. Ngoài ra, oải hương còn có thể phơi khô, chiết tinh dầu để sử dụng tiện lợi.

Hoa thủy tiên, hoa loa kèn

Hoa thủy tiên và loa kèn đều có hương thơm đặc trưng mà chuột không thích. Bên cạnh công dụng xua chuột, loài hoa này còn mang lại vẻ đẹp nổi bật, tạo cảnh quan sinh động cho ngôi nhà. Đặc biệt, thủy tiên nở vào mùa xuân hay loa kèn vào mùa hè đều góp phần làm rực rỡ khu vườn.

Cây bạch đàn, long não

Chuột rất sợ mùi hăng từ bạch đàn và long não. Đây là loại cây mà bạn nên lựa chọn để trồng quanh nhà, tạo bóng mát đồng thời ngăn ngừa loài gặm nhấm này.

Chuột rất sợ mùi hăng từ bạch đàn và long não.

Cách trồng cây để đuổi chuột hiệu quả

Để phát huy tối đa công dụng, bạn nên trồng các cây đuổi chuột ở những vị trí chuột thường qua lại như góc vườn, chân tường, ban công hoặc cửa sổ.

Có thể kết hợp nhiều loại cây với nhau để mùi hương trở nên mạnh hơn. Với cây dễ chăm sóc như bạc hà, húng quế hay sả, chỉ cần đất tơi xốp, đủ ánh sáng và tưới nước đều đặn là có thể phát triển tốt.