Tượng Phật không thờ nữa phải làm sao?
GĐXH - Nếu không còn thờ tượng Phật, gia chủ cần xử lý một cách thành kính, tránh vứt bỏ hoặc làm tổn hại đến tượng. Dưới đây là những phương pháp xử lý đúng đắn và hợp đạo lý.
Ý nghĩa thờ tượng Phật trong gia đình người Việt
Thờ tượng Phật trong nhà không đơn thuần là một nghi thức tôn giáo mà còn mang nhiều giá trị tinh thần sâu sắc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, gia chủ có thể băn khoăn tượng Phật không thờ nữa phải làm sao để xử lý đúng cách, tránh phạm phải những điều kiêng kỵ trong phong thủy và tín ngưỡng.
Nhắc nhở tu tâm dưỡng tính: Mỗi khi nhìn thấy tượng Phật, chúng ta sẽ được nhắc nhở về lòng từ bi, trí tuệ và những lời dạy cao quý trong đạo Phật. Điều này khuyến khích mỗi người hướng thiện, sống bao dung và nhân ái hơn.
Biểu tượng của sự thanh tịnh: Tượng Phật giúp không gian gia đình trở nên trang nghiêm, thanh tịnh, giảm bớt những năng lượng tiêu cực.
Kết nối văn hoá lâu đời: Thờ tượng Phật chính là di sản văn hoá của người Việt, không chỉ tạo ra một không gian thiêng liêng trong gia đình, mà còn gắn kết các thành viên trong gia đình với các giá trị văn hoá truyền thống.
Cầu mong bình an, sức khoẻ: Nhiều gia đình thường dành thời gian để cầu nguyện, thể hiện lòng thành kính với tượng Phật để cầu mong sự bình an, sức khoẻ và thuận buồm xuôi gió.
Bảo vệ và chở che: Nhiều gia đình tin rằng, thờ tượng Phật sẽ được bảo vệ, tránh khỏi những tai ương và khó khăn trong cuộc sống.
Tượng Phật không thờ nữa phải làm sao?
Đối với tượng Phật bằng gỗ
Gia chủ có thể gửi vào chùa, chôn xuống đất hoặc đốt theo nghi thức. Đặc biệt, không nên bỏ vào thùng rác hoặc bán vì không thể hiện sự tôn kính.
Đối với tượng Phật bằng sứ
Nếu tượng Phật còn nguyên vẹn, gia chủ hãy gửi lại chùa hoặc tặng lại cho người khác. Nếu bị vỡ, hãy gói tượng cẩn thận và chôn ở nơi sạch sẽ, không nên vứt bỏ tùy tiện, gây mất tôn nghiêm.
Đối với tượng Phật bằng kim loại
Đối với tượng bằng kim loại, tốt nhất là đưa đến chùa để nhờ xử lý. Nếu không thể, có thể chôn sâu dưới đất nơi trang nghiêm, tuyệt đối không nấu chảy hoặc bỏ vào phế liệu.
Đối với tượng Phật bằng đá
Nếu tượng Phật bằng đá không còn đuợc thờ cúng nữa, gia chủ nên mang lên chùa để cất giữ hoặc nhờ các chư vị thánh Tăng bố trí tại các vị trí phù hợp trong khuôn viên chùa. Ngoài ra, gia chủ có thể đập bể tượng Phật cũ và gói vào thùng, sau đó chôn trong vườn hoặc ở chùa.
Có nên bán tượng Phật cũ không?
Không nên bán tượng Phật vì điều này có thể bị xem là thiếu tôn kính và không đúng với đạo lý.
Nếu không còn nhu cầu thờ cúng, gia chủ có thể: Tặng lại cho người có nhu cầu để tiếp tục thờ phụng. Gửi vào chùa hoặc cơ sở Phật giáo để được sắp xếp lại một cách trang trọng.
Nhặt tượng Phật cũ về thờ tốt hay xấu?
Có thể thờ tượng Phật cũ được nhặt về, tuy nhiên gia chủ cần xem xét nguồn gốc và tình trạng của tượng. Nếu tượng không bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu bất kính, gia chủ có thể: Làm sạch và thực hiện nghi thức an vị tượng trước khi thờ. Nếu không có ý định thờ, hãy gửi vào chùa để được xử lý đúng cách.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 1/12 - 7/12 giúp gia chủ nhiều tài lộcỞ - 49 phút trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 1/12 - 7/12. Đừng bỏ lỡ cơ hội mang tài lộc về nhà với những giờ hoàng đạo tốt nhất.
Xây nhà trên miếng đất xéo có tốt không?Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Xây nhà là một vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp tới phong thủy. Có rất nhiều hình dáng đất, tuy nhiên, nhiều gia chủ thắc mắc về miếng đất xéo nghĩa là gì? Để giải đáp hãy đọc bài viết dưới đây.
Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhàỞ - 19 giờ trước
GĐXH – Việc trồng cây trước nhà theo quan niệm phong thủy Á Đông có ảnh hưởng lớn đến vận khí của gia chủ. Trong đó, trúc cảnh vẫn được nhà giàu thích trồng vì dáng thanh mảnh, cao ráo vừa đẹp vừa hút tài lộc, xua đi đen đủi.
Vị trí cấm kỵ khi đặt gương, lưu ý khi lựa chọn gương treo trong nhàỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Gương là một vật dụng phổ biến trong không gian sống, không chỉ giúp trang trí mà còn mang ý nghĩa phong thủy quan trọng. Nhưng đặt gương ở những vị trí dưới đây theo phong thủy lại là điều cấm kỵ.
Đòn dông nhà khác đâm vào nhà mình ảnh hưởng gì tới vận mệnh, sức khỏe?Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, đòn dông nhà khác đâm vào nhà mình sẽ gây tích tụ những luồng khí tích cực vào nhà, khiến cho căn phòng trở nên u ám, ảnh hưởng tới vận mệnh, sức khỏe, tâm lý của các thành viên trong gia đình.
Giới trẻ Hà Nội bùng nổ check-in Giáng sinh với tuyết rơi giá 0 đồngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, bầu không khí lễ hội đã bắt đầu "rục rịch" tại Hà Nội.
Công Vinh gây chú ý với diện mạo tuổi 40, hiện sống ra sao?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Cựu tiền đạo Lê Công Vinh khiến nhiều khán giả 'không nhận ra' khi xuất hiện với mái tóc muối tiêu trong lễ bế mạc một khóa học do VFF tổ chức. Biệt thự của Thủy Tiên và Công Vinh đã hoàn thành vào đầu năm 2023 sau khi phá bỏ và xây mới hoàn toàn và gia đình cả hai cũng chuyển vào đây sinh sống.
Cách hóa giải phong thủy cột điện trước cửa nhà để cuộc sống được bình an, hạnh phúcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có nhiều trường hợp khi xây nhà có vật cản trước cửa nhà gây ảnh hưởng, tác động tới phong thuỷ của cả căn nhà cũng như gia chủ. Một trong số đó phải kể tới là cột điện trước cửa nhà.
Hướng của gương là hướng nào? Nên đặt gương vị trí nào trong nhà để thu hút tài lộc, tránh xui xẻoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này, bạn hãy tìm hiểu cách bố trí gương đúng cách nhằm giúp cân bằng khí trường, đồng thời góp phần mang lại tài lộc, sức khỏe và sự hài hòa cho gia đình.
Đậu đỏ có thể hóa giải vận xui, chiêu tài lộc và cải thiện đường tình duyên nếu được sử dụng đúng cáchỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, đậu đỏ không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực, mà còn là vật phẩm phong thủy mang năng lượng cát tường, giúp thu hút may mắn, tài lộc và bình an.
Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanhỞ
GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc bằng chanh được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhờ khả năng thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sinh khí tích cực.