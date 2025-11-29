Mới nhất
Không gian sống

Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhà

Thứ bảy, 19:01 29/11/2025
GĐXH – Việc trồng cây trước nhà theo quan niệm phong thủy Á Đông có ảnh hưởng lớn đến vận khí của gia chủ. Trong đó, trúc cảnh vẫn được nhà giàu thích trồng vì dáng thanh mảnh, cao ráo vừa đẹp vừa hút tài lộc, xua đi đen đủi.

Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhà - Ảnh 1.Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạt

GĐXH – Trong phong thủy, có một loại cây cảnh trồng trước nhà được giới nhà giàu rất thích. Không chỉ làm đẹp không gian mà chúng có ý nghĩa đón tài lộc, trấn trạch, giúp con cháu trong nhà không giàu sang cũng hiển đạt.

Ý nghĩa phong thủy khi trồng trúc cảnh trước nhà?

Trúc cảnh là một trong những cây cảnh phong thủy ngày nay càng được nhiều người dùng, nhất là với những gia đình nhà giàu. Loại cây phong thủy này có dáng thanh mảnh, cao ráo. Giống như cây tre, trúc cảnh mang nét mềm mại, dù gặp mưa gió hay điều kiện khắc nghiệt vẫn đứng hiên ngang, thể hiện sự trường thọ.

Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhà - Ảnh 2.

Cây trúc cảnh được nhiều nhà thích trồng. Ảnh HM

Trong phong thủy, trước nhà trồng một khóm trúc sẽ đem lại may mắn, tốt lành. Thân trúc thẳng, đốt rõ ràng thể hiện sự chính trực, quang minh đem tới phúc khí cho gia chủ. Không chỉ vậy, trong phong thủy, tre và trúc còn được xem là lá bùa hộ vệ giúp xua đuổi tà khí, tạo sinh khí dồi dào, giúp gia đình sung túc.

Ngày nay, nhiều gia đình, văn phòng, cửa hàng hay ngôi nhà biệt thự vẫn thường thấy trồng trúc cảnh trước cửa hay đặt chậu tre bonsai trong nhà để thu hút tài lộc, vượng khí.

Những lưu ý khi trồng trúc cảnh trước nhà

Những cây như tre, trúc phát triển nhanh và có bộ rễ phát triển tốt. Bởi vậy, nếu trồng trước cửa nhà có thể dễ dàng lấn chiếm không gian, ảnh hưởng nền móng. Cành lá của trúc cảnh cũng rậm rạp, nếu không thường xuyên tỉa, dọn dẹp khi lá rơi xuống dễ sinh ra nấm mốc, vi khuẩn, thậm chí là nơi trú ngụ cho các loại côn trùng gây hại cho sức khỏe.

Bởi vậy, để cây cảnh phong thủy trúc cảnh không gây hại, gia chủ nên nhớ khi trồng trước nhà tốt nhất là trồng ở trong bồn cây, cách xa nhà một khoảng.

Mọi người nên lưu ý thường xuyên phát quang, cắt tỉa cành và quét dọn lá rụng thường xuyên để tránh cây phát triển quá rậm rạp, tạo điều kiện cho vi khuẩn và côn trùng trú ngụ; đồng thời, tạo dáng cho cây gọn đẹp, thoáng khí để thu hút luồng khí tốt cho không gian sống.

Một số loại trúc cảnh có thể tham khảo

Cây trúc mây

Trúc mây thường trồng trong chậu cây cảnh, thích hợp bố trí ở các gian phòng gia đình hoặc phòng làm việc công sở. Trúc mây cảnh vẫn thường được lựa chọn làm quà tặng để thể hiện sự động viện, khích lệ vượt qua mọi khó khăn.

Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhà - Ảnh 3.

Cây trúc mây


Cây cảnh trúc quân tử

Cây cảnh trúc quân tử thường được trồng thành hàng rào hoặc cạnh bờ tường nhà giúp bảo vệ ngôi nhà. Vừa tạo không khí trong lành, cảnh quan đẹp cho ngôi nhà, trúc quân tử được trồng còn có ý nghĩa bảo vệ, tránh ánh nhìn tò mò từ bên ngoài.

Cây cảnh trúc phú quý

Cây có thân thẳng nhưng dễ dàng uốn nắn thành nhiều hình dáng khác nhau. Vừa có thể trồng đất, trúc phú quý còn trồng được cả thủy sinh. Cây thường được mọi người lựa chọn đặt ở trong nhà như phòng khách hay phòng làm việc với ý nghĩa đem tới phú quý cho gia chủ.

Cây cảnh trúc Quan âm

Còn được gọi là cây trúc Phật bà vì thân cây thoạt nhìn như Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Cây chắc khỏe, thích hợp trồng ở trong khuôn viên sân vườn trước nhà.

Cây cảnh trúc Nhật

Cây trúc Nhật thường trồng ở lối cửa chính hoặc ở trong chậu đặt trong không gian phòng khách làm việc với ý nghĩa đem lại may mắn. Cây còn giúp lọc không khí, bụi bẩn quanh nhà hiệu quả cho gia chủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhà - Ảnh 2.Thu đông trồng ngay cây phong thủy này, Tết đến đỏ rực, thêm may mắn tràn nhà

GĐXH - Hoa trạng nguyên ngày càng được nhiều người thích trồng vì ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Sắc đỏ rực rỡ của cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, đỗ đạt, thu hút năng lượng tốt cho gia chủ. Tháng 11 được xem là thời điểm vàng để trồng trạng nguyên, chỉ cần chăm đúng cách là Tết đến cây đỏ rực, đem lại nhiều may mắn.

Hà My
