Những điều kiêng kỵ trong đám tang bạn nên biết

Cần vận trang phục màu đen hay trắng khi có tang

Sẽ hết sức phản cảm và thiếu phù hợp khi dự một đám tang lại vận trang phục có màu sắc lòe loẹt hay được thiết kế với điệu bộ lố lăng.

Vì vậy, để bày tỏ lòng thành kính, khi dự tang lễ, chúng ta chỉ cần vận trang phục giản dị với tông màu đen trắng; tránh thái độ suồng sã hay nói cười lớn tiếng.

Tránh để nước mắt rơi vào thi hài khi khâm liệm

Người thân mất đi là nỗi đau không thể bù đắp, những giọt nước mắt xót thương là điều có thể lý giải và đồng cảm.

Tuy nhiên, theo quan niệm "Sống gửi, thác về" (xem trần gian chỉ là cõi tạm, khi thác mới là về nơi vĩnh hằng), để người đã khuất được thanh thản, giảm thiểu bịn rịn mà siêu thoát cần hết sức tránh để nước mắt rơi vào thi hài người đã khuất khi nhập liệm. Đây là một trong các kiêng kỵ trong đám tang mỗi gia chủ cần hết sức lưu tâm.

Không để người đã mất ở trần

Theo phong thủy, khi có tang sự, người thân trong gia đình sẽ dùng nước thơm sạch tắm rửa cho người đã khuất (còn gọi là Lễ Mộc dục), thay quần áo mới cho người quá cố.

Áo khâm liệm dùng trong Lễ Mộc dục thường bằng lụa, số lượng thường từ 3 đến 5 chiếc. Kiêng kỵ các chất liệu bằng gấm, satin; da hoặc lông (bởi theo quan niệm sẽ đầu thai làm động vật) cũng hết sức tránh.

Kiêng kị để chó mèo đến gần thi hài người mất

Khi chưa tiến hành khâm liệm, người trong gia đình cắt cử việc coi giữ ngày đêm, một mặt bày tỏ lòng thành kính; mặt khác để tránh hiện tượng được dân gian quan niệm là "quỷ nhập tràng" có thể xảy đến khi có chó, đặc biệt là mèo đến gần hay nhảy qua mình người đã mất.

Áo quan không dùng gỗ cây liễu

Chất liệu dùng cho áo quan (quan tài) tối ưu nhất từ gỗ tùng hay gỗ bách; trong khi gỗ cây liễu lại được xem là loại cây không có hạt, dễ gợi liên tưởng đến việc khuyết thiếu người nối dõi đời sau.

Cần đi chậm rãi khi chuyển linh cữu

Dân gian quan niệm người đã khuất là đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Do đó, khi di chuyển linh cữu cần đi với tốc độ vừa phải; vừa tránh gây xáo trộn cho sự an nghỉ của người đã khuất, lại thể hiện được lòng thành kính mà người thân muốn hướng đến.

Tránh qua loa khi lựa ngày tổ chức lễ tang, lựa nơi an táng

Theo phong thủy, để tránh phạm phải cấm kỵ trùng tang, cần hết sức tránh lựa ngày tổ chức tang lễ mà trước đó trong nhà cũng có người mất. Dân gian cho rằng, nếu phạm phải trùng tang, trong nhà sẽ lại có người "bị bắt đi" tiếp.

Bên cạnh đó, theo tín ngưỡng dân gian: Nơi an nghỉ của người đã khuất cũng có ảnh hưởng không tách rời với vận thế, thịnh suy của dòng tộc, gia đình hay những người thân còn sống.

Các kiêng kỵ về lựa chọn nơi an táng vô cùng phong phú. Có thể liệt ra ở đây một số thí dụ như: Không được chôn cất ở nơi có tảng đá lớn. Không chôn cất ở nơi có bãi cát và nước chảy xiết.

Không chôn xung quanh đền, chùa, miếu. Không chôn gần nhà tù. Không chôn nơi phong cảnh u sầu. Không chôn nơi có nhiều nước hoặc địa hình không ổn định.

Không chôn cất ở kênh rạch và nơi hoang vắng. Không chôn trên đỉnh núi cô độc. Không chôn nơi đồi núi hỗn loạn...

Cha mẹ tránh đưa tang con cái

Theo quan niệm dân gian, cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" là nghịch lẽ thông thường. Vì lẽ này, cha mẹ nên tránh đưa tang người đã khuất nếu đó là con mình.

Không dùng lại di vật cửa người đã khuất

Trang phục, giường nằm, các đồ vật thân thuộc của người đã khuất... theo quan niệm không nên dùng lại.

Phong thủy cho hay, việc kiêng kỵ dùng lại di vật của người đã khuất mục đích chính để tránh một số tác nhân hay chủng bệnh có thể phát tán, bất lợi với người còn sống.

Tránh để người đã khuất mang theo đồ vật của người sống

Bạn có thể dùng đồ mới mua cho người sắp lâm chung hay người đã khuất, song hết sức tránh việc mang đồ đã dùng của người sống mặc vào cho người đã khuất hay đặt trong áo quan.

Quan niệm cho rằng làm như trên có thể sẽ đưa đến những xui rủi, các chuyện không lành cho người còn sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.