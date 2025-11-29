Vị trí cấm kỵ khi đặt gương, lưu ý khi lựa chọn gương treo trong nhà

Vị trí cấm kỵ khi đặt gương trong nhà

Gương xung chiếu với cửa chính

Theo phong thủy, cửa chính là nơi hấp thụ và dẫn sinh khí vào nhà, được xem là "miệng khí" – điểm khởi đầu cho toàn bộ vận khí của gia đạo. Trong khi đó, gương mang tính phản xạ mạnh, có tác dụng đẩy ngược hoặc phân tán năng lượng.

Vì vậy, khi đặt gương đối diện cửa chính, hai nguồn năng lượng này xung khắc với nhau, tạo nên sự mất cân bằng trong lưu thông khí.

Về lâu dài, gia chủ có thể gặp tình trạng hao tài, công việc trắc trở, quan hệ trong nhà thiếu hòa hợp. Đặc biệt, thế "Phạm Tam Kiến" – tức mở cửa chính mà nhìn thấy gương, bếp hoặc nhà vệ sinh được coi là đại kỵ, bởi nó khiến khí vận bị nhiễu loạn, khó quy tụ vào trung tâm nhà.

Gương đối diện trên bàn làm việc

Gương là vật có tính phản chiếu mạnh, được dùng để quan sát và phản xạ sát khí, nhưng nếu đặt ở vị trí đối diện bàn làm việc, đặc biệt tại cung vị không tốt, nó có thể tạo ra nguồn sát khí ngầm, khiến trường năng lượng xung quanh bị dao động. Ngoài ra, việc thường xuyên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong khi làm việc cũng có thể dễ gây phân tâm, mất tập trung và giảm hiệu quả công việc.

Về lâu dài, bố trí gương tại vị trí này có thể khiến tinh thần gia chủ bị bất ổn, dễ căng thẳng, lo âu hoặc gặp các vấn đề về thần kinh. Vì vậy, bàn làm việc nên được bố trí ở nơi sáng sủa, tĩnh lặng, tránh đặt gương đối diện để đảm bảo nguồn năng lượng ổn định và tập trung cao nhất.

Gương chiếu vào giường ngủ

Trong phong thủy, gương là vật phẩm thường được dùng để phản xạ và hóa giải sát khí, nhưng khi chiếu trực tiếp vào giường ngủ – vị trí trung tâm chứa năng lượng bản mệnh của gia chủ nó lại vô tình phản ngược sinh khí và dương khí của con người, có thể gây bất lợi cho sức khỏe và tinh thần.

Về mặt phong thủy, gương chiếu vào giường ngủ được xem là bố cục rất xấu, có thể dẫn đến mất ngủ, mộng mị, tinh thần bất an, hoặc khiến vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Ngoài ra, hiện tượng ảo ảnh phản chiếu khi tỉnh giấc ban đêm cũng gây tâm lý hoảng sợ, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và năng lượng của gia chủ.

Gương tại gian bếp

Gương vốn mang năng lượng Thủy, có tác dụng phản xạ và khuếch tán năng lượng. Khi đối diện với bếp nơi sinh Hỏa khí mạnh sự tương xung giữa hai hành này sẽ làm mất cân bằng âm dương, khiến trường khí trong bếp trở nên hỗn loạn, khó tụ tài và dễ sinh bất hòa.

Sự phản chiếu của gương trong bếp có thể làm tăng hỏa khí, khiến không gian nóng bức, nặng nề hơn. Đồng thời, nếu gương phản chiếu hình ảnh bếp nấu, điều này sẽ tạo thành "hai bếp" trong phong thủy, tượng trưng cho hai nguồn năng lượng đối lập, có thể dễ dẫn đến mâu thuẫn trong gia đạo, tình cảm vợ chồng không được như ý và tài khí bị chia đôi.

Gương là vật phẩm phong thủy có tác động mạnh mẽ đến trường khí, tài vận và tâm lý của gia chủ. Vì vậy, việc tìm hiểu phong thủy gương trong nhà với cách bố trí gương đúng vị trí, đúng hướng đúng không gian là yếu tố then chốt giúp ngôi nhà duy trì sự hài hòa, sinh khí và thịnh vượng lâu dài.

Lưu ý khi lựa chọn gương treo trong nhà

Kích thước gương

Gương nên có kích thước cân đối với không gian – không quá nhỏ khiến năng lượng bị giới hạn, cũng không quá lớn gây cảm giác chói hoặc nhiễu khí.

Trong phong thủy, gương lớn thường dùng ở phòng khách hoặc phòng ăn để nhân đôi vượng khí, còn gương nhỏ phù hợp cho phòng ngủ, hành lang hoặc khu vực phụ. Khi treo, mép gương nên cao hơn đầu người để tạo cảm giác nâng đỡ, biểu trưng cho sự thăng tiến và may mắn.

Hình dáng gương

Gương tròn: Tượng trưng cho sự viên mãn, hòa hợp, rất tốt cho phòng khách hoặc phòng ăn.

Gương vuông, chữ nhật: Mang năng lượng ổn định, thích hợp dùng ở nơi làm việc hoặc không gian cần sự vững vàng.

Gương bát giác: Thường dùng trong phong thủy trấn trạch, phản tà khí – không nên treo tùy tiện trong nhà ở.

Gương có khung gỗ hoặc màu ấm: Giúp trung hòa hành Thủy của gương, tạo cảm giác cân bằng, ấm cúng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.