Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà Nội

Thứ hai, 13:36 01/12/2025
GĐXH - Thành công trong sự nghiệp giúp Vượng Râu có được cuộc sống ổn định, sung túc.


Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 1.

Vượng Râu sinh năm 1980 tại Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Anh tốt nghiệp chuyên ngành kịch hát, sau đó tiếp tục học đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nền tảng đào tạo bài bản đã giúp anh sớm gây tiếng vang với lối diễn mộc mạc, tinh tế và mang đậm tinh thần dân gian.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 2.

Những năm đầu vào nghề, Vượng Râu không có nhiều thuận lợi. Anh phải đi diễn phụ, chạy show lẻ, thậm chí có thời gian đạp xe đi làm trợ lý đạo diễn để theo đuổi đam mê. Nhưng chính giai đoạn đầy thử thách ấy đã tạo nên một Vượng Râu bền bỉ, giàu trải nghiệm và có khả năng hóa thân linh hoạt trong nhiều dạng vai. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Vượng Râu còn sản xuất chương trình, làm ông bầu, tổ chức show lớn trong nhiều năm liền. Anh là một trong số ít nghệ sĩ hài phía Bắc có thể tự xây dựng tuyến chương trình riêng, tạo thương hiệu cá nhân trong công chúng.

Sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền

Thành công trong sự nghiệp giúp Vượng Râu có được cuộc sống ổn định, sung túc. Ngày thường, vợ chồng anh và 5 người con sinh sống trong một căn nhà có diện tích mặt sàn rộng 40 m2 trên phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. Dù diện tích khiêm tốn, ngôi nhà được bài trí khoa học, tinh tế, mang đậm dấu ấn nghệ thuật của chủ nhân.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 3.

Một góc khác trong nhà được anh dành làm không gian thiền, đọc sách. Tượng Phật, hoành phi, câu đối và ánh sáng vàng dịu khiến nơi này trở thành góc tâm linh giúp anh tĩnh tâm sau những ngày làm việc áp lực.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 4.

Nghệ sĩ cho biết đây là góc “giữ lửa” tinh thần, nơi anh chiêm nghiệm về cuộc sống và cũng là nơi cân bằng giữa công việc và gia đình. Vượng Râu có thú vui nuôi chim. Mỗi sáng, anh đều chăm sóc từng lồng chim, coi đây là cách giải tỏa năng lượng tiêu cực, kết nối với thiên nhiên giữa lòng phố thị. Trong khi đó, vợ và các con anh lại thích mèo, khiến ngôi nhà nhỏ trên phố luôn rộn ràng tiếng cười và tràn đầy hơi ấm gia đình.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 5.

Phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng, với bàn trà bầu dục, đèn Tiffany màu sắc cổ điển, lồng chim treo cạnh cửa sổ và nhiều tranh hội họa tươi sáng.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 6.

Những bức tranh Vượng Râu lựa chọn đều mang thông điệp về sự bình yên, sum họp và hạnh phúc, đúng tinh thần mà anh muốn gìn giữ trong tổ ấm.

Phủ thờ dát vàng tại Nam Định

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 7.

Nguyễn Công Việt Phủ là ngôi Phủ thờ do vợ chồng nghệ sĩ Vượng Râu đứng lên xây dựng.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 8.

Phủ thờ mới khánh thành này ở Làng Ngọc Tiên, Nam Định - quê hương của Vượng Râu. Trước đó vợ chồng anh xây phủ thờ khác ở Hoà Lạc (Hà Nội).

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 9.

Phủ thờ này được thiết kế đậm chất Bắc Bộ.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 10.

Vượng Râu chia sẻ, đây là không gian nhỏ và ấm áp được vợ chồng anh xây dựng trong 3 năm.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 11.

Phần gỗ được chạm khắc rất tỷ mỉ và phải làm trong 2 năm.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 12.

Sau khi làm xong phần gỗ, Vượng Râu đã mất 11 tháng để dựng và hoàn thiện.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 13.

Vượng Râu cho biết, Phủ thờ này là nơi thờ Phật, Thành Hoàng làng và gia tiên. Bên cạnh có dãy nhà sinh hoạt chung dành cho con cháu mỗi dịp lễ lạt về để nghỉ ngơi.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 14.

Vượng Râu cho biết, công trình là tâm huyết của vợ chồng anh.

Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 15.
Vượng Râu và cuộc sống đẳng cấp ở phố Nguyễn Thượng Hiền , Hà Nội - Ảnh 16.

Vượng Râu cho biết, phần nội thất được dát vàng nên tạo nên sự sang trọng cho Phủ thờ. Những bộ cánh cửa được đục nguyên khối dày 12 cm, rộng 70cm bền bỉ, anh muốn lưu lại cho đời sau.

GĐXH - Cựu tiền đạo Lê Công Vinh khiến nhiều khán giả 'không nhận ra' khi xuất hiện với mái tóc muối tiêu trong lễ bế mạc một khóa học do VFF tổ chức. Biệt thự của Thủy Tiên và Công Vinh đã hoàn thành vào đầu năm 2023 sau khi phá bỏ và xây mới hoàn toàn và gia đình cả hai cũng chuyển vào đây sinh sống.

GĐXH - Diễn viên Phan Minh Huyền được chú ý với phong cách sang chảnh cùng hàng hiệu khi hóa thân nhân vật Ngân trong phim giờ vàng 'Cách em 1 milimet'. Căn nhà cô sống mang phong cách Hàn Quốc lãng mạn.

Phương Nghi (t/h)
