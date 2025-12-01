Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà Nội

Những năm đầu vào nghề, Vượng Râu không có nhiều thuận lợi. Anh phải đi diễn phụ, chạy show lẻ, thậm chí có thời gian đạp xe đi làm trợ lý đạo diễn để theo đuổi đam mê. Nhưng chính giai đoạn đầy thử thách ấy đã tạo nên một Vượng Râu bền bỉ, giàu trải nghiệm và có khả năng hóa thân linh hoạt trong nhiều dạng vai. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Vượng Râu còn sản xuất chương trình, làm ông bầu, tổ chức show lớn trong nhiều năm liền. Anh là một trong số ít nghệ sĩ hài phía Bắc có thể tự xây dựng tuyến chương trình riêng, tạo thương hiệu cá nhân trong công chúng.