Các triệu chứng bất thường của bệnh lây truyền qua đường tình dục cần chú ý

Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu không được điều trị có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể và dễ lây truyền sang người khác qua quan hệ tình dục .

1. Các loại bệnh lây truyền qua đường tình dục

Nhiễm trùng được phân loại là bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu nó chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục. HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, cùng với bệnh chlamydia và bệnh lậu .

Nên khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục khi nghi ngờ hoặc có bất kỳ triệu chứng bất thường nào.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), các bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến khác bao gồm mụn rộp sinh dục , bệnh giang mai, nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV)… Nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu được điều trị kịp thời sẽ có hiệu quả cao và hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho đối tác.

Không phải tất cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có thể chữa khỏi, HPV là một ví dụ. Một số chủng HPV có thể dẫn đến ung thư , vì vậy việc thường xuyên sàng lọc những thay đổi bất thường của tế bào là chìa khóa để chẩn đoán sớm.

2. Triệu chứng bất thường cần chú ý

Các triệu chứng bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể từ nhẹ đến nặng và chúng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể.

Sau lần nhiễm trùng đầu tiên, có thể mất vài ngày, vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để các triệu chứng xuất hiện.

Vết loét hoặc mụn cóc ở vùng sinh dục

Không nên bỏ qua những vết loét hay mụn cóc đau nhức tồn tại lâu ngày gần bộ phận sinh dục . Những thứ này có thể không ảnh hưởng đến hoạt động tình dục nhưng nếu nguyên nhân là do bệnh lây truyền qua đường tình dục thì không điều trị dễ gây nguy hiểm. Ngoài ra còn có nguy cơ lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể cao hơn. Vết loét không được chăm sóc có thể bùng phát nếu không có phương pháp điều trị y tế thích hợp.

Triệu chứng này thấy rõ ở nhiễm trùng virus papilloma ở người (HPV) và mụn cóc sinh dục.

Ngứa hậu môn, đau nhức hoặc chảy máu

Điều này được đặc trưng bởi ngứa và đôi khi chảy máu từ vùng hậu môn. Ngứa hậu môn dễ nhận thấy ở các bệnh lây truyền qua đường tình dục như mụn rộp sinh dục, nhiễm virus u nhú ở người (HPV) và mụn cóc sinh dục, viêm gan, bệnh lậu.

Dịch tiết bất thường từ dương vật hoặc âm đạo

Dịch tiết có màu như nâu, máu, vàng hoặc xanh lá cây có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng.

Trong một số trường hợp, dịch tiết dương vật hoặc âm đạo có màu nâu hoặc máu có thể là dấu hiệu của ung thư nội mạc tử cung, ung thư cổ tử cung , u xơ tử cung hoặc các khối u bất thường khác. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải khám phụ khoa hàng năm và làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung. Bác sĩ phụ khoa sẽ kiểm tra các bất thường ở cổ tử cung bằng thủ thuật.



Dịch tiết ra có màu vàng hoặc xanh lá cây, đặc biệt là khi nó đặc, dai hoặc kèm theo mùi khó chịu là không bình thường. Loại tiết dịch này có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng trichomonas . Nó thường lây lan qua quan hệ tình dục.

Đi tiểu nhiều và đau



Đau nhiều khi đi tiểu là một dấu hiệu của bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các chuyên gia cho rằng đây là triệu chứng chính của bệnh. Nhiều khi người ta bỏ qua và thường điều trị giảm đau tại nhà do đi tiểu đau cũng liên quan đến một số nguyên nhân khác như rối loạn đường ruột và mất nước. Nhưng thực tế, đau khi đi tiểu hoặc quan hệ tình dục có thể là dấu hiệu mắc chlamydia, hoặc lậu hoặc mụn rộp sinh dục.

Ngứa và đỏ vùng sinh dục

Cảm giác ngứa dai dẳng kèm theo dịch tiết ra báo hiệu cần đi khám. Bộ phận sinh dục rất dễ bị nổi mẩn ngứa nhưng nguyên nhân chủ yếu là do vệ sinh kém.

Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục gây ra các vết phát ban dai dẳng, đau đớn ở trong và xung quanh bộ phận sinh dục.

Mụn nước hoặc vết loét trong hoặc xung quanh miệng

Nếu từng quan hệ tình dục không an toàn thì đừng bỏ qua triệu chứng đau miệng. Những vết phồng rộp thành từng đám xuất hiện trên môi và xung quanh miệng của người bệnh. Nếu mắc bệnh Herpes , ban đầu môi sẽ có cảm giác ngứa rát râm ran hoặc cảm thấy môi bỏng rát khó chịu. Mụn rộp ở môi là bệnh Herpes môi hay còn được gọi với tên khác như mụn nước sốt.

Âm đạo có mùi bất thường

Âm đạo có mùi bất thường có thể do nhiễm trùng hoặc viêm. Khi lượng vi khuẩn bình thường trong âm đạo bị mất cân bằng, điều này có thể dẫn đến viêm âm đạo . Nguyên nhân cụ thể là viêm âm đạo do vi khuẩn. Tình trạng nhiễm trùng thường xảy ra do sự phát triển quá mức bình thường của vi khuẩn âm đạo.

Triệu chứng này là điển hình của Trichomonas , một dạng của bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu chất dịch đặc, đục hoặc có máu từ dương vật hoặc âm đạo là dấu hiệu của bệnh lậu.