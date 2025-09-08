Các trường đại học nào xét tuyển bổ sung ngành Y Dược?

Lần đầu tiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, trường Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Cụ thể, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có). Ngành Công tác xã hội là ngành mới, bắt đầu tuyển sinh từ năm nay.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trường nhận hồ sơ từ ngày 3/9 đến 17h ngày 18/9. Chỉ tiêu tuyển sinh và điều kiện nhận đăng ký xét tuyển cụ thể như sau:

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế cũng thông báo xét tuyển bổ sung các ngành hot như Y học dự phòng, Điều dưỡng, Y tế công cộng.

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông báo tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy dựa trên phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025:

Cụ thể, với ngành Điều dưỡng tổ hợp A00, A01, A02, B00, B08, D07, D23, D28, D33; điểm xét tuyển từ 17 điểm.

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng tổ hợp A00, A01, A02, B00, B08, D07, D23, D28, D33; điểm xét tuyển từ 17 điểm.

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học tổ hợp A00, A02, B00, B08, D07, D23, D33, X10, X14; điểm xét tuyển từ 17 điểm.

Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học tổ hợp A00, A01, A02, B00, B08, D07, D23, D28, X26; điểm xét tuyển từ 17 điểm.

Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo xét tuyển bổ sung cụ thể như sau:

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025 cho 73 ngành học với tất cả các phương thức tuyển sinh.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển ngành Y khoa là 20,5 điểm; ngành Điều dưỡng là 17 điểm; ngành Dược học là 19 điểm. Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm trúng tuyển ngành Y khoa là 85 điểm; ngành Điều dưỡng là 70 điểm; Dược học là 70 điểm.

Trường không công bố chỉ tiêu và thời hạn kết thúc tuyển bổ sung. Chi tiết mức điểm nhận hồ sơ bổ sung nhóm ngành sức khoẻ như sau:

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở xét tuyển bổ sung các ngành còn chỉ tiêu cho tất cả phương thức tuyển sinh của trường, trong đó có nhóm ngành đào tạo sức khoẻ.

Nhà trường lưu ý về ngưỡng đảm bảo đầu vào với ngành Y học cổ truyền, Dược học: Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

Với ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học: Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên), hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.

Trường Đại học Tân Tạo cũng thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 cho chương trình đại học chính quy, bắt đầu từ ngày 23/8-31/8. Điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cụ thể như sau:

Với nhóm ngành sức khỏe: Y Khoa: 20,5 điểm; Điều dưỡng: 17 điểm; Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: 17 điểm.

Các nhóm ngành khác: 15 điểm

Nhà trường lưu ý, ngoài điều kiện về điểm, thí sinh xét tuyển khối ngành sức khỏe cần đạt học lực lớp 12 loại giỏi (đối với ngành Y Khoa) và loại khá (đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học).

Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung năm 2025 với thời gian từ 23/8-4/9, thông qua các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi V-SAT.

Nhà trường lưu ý, với tất cả các phương thức xét tuyển khối ngành Khoa học sức khỏe (trừ phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025), ngành Y học cổ truyền, Dược học cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) và điểm tổ hợp xét tuyển đạt 24 điểm trở lên.

Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Hộ sinh cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) và điểm tổ hợp xét tuyển đạt 19.5 điểm trở lên.