Món ăn giúp cơ thể bớt mệt mỏi khi thời tiết giao mùa hiệu quả nhất
GĐXH - Dưới đây là một số món ăn dễ thực hiện, phù hợp với bữa ăn hàng ngày nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết để hỗ trợ cơ thể phục hồi năng lượng.
Cá hồi áp chảo sốt bơ chanh, măng tây
Đây là món ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt phù hợp khi cơ thể cần phục hồi nhanh chóng. Cá hồi chứa nhiều omega-3 giúp giảm viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch.
Bơ cung cấp chất béo tốt, giúp duy trì năng lượng ổn định. Măng tây giàu vitamin và chất chống oxy hóa.
Sự kết hợp này không chỉ giúp giảm cảm giác mệt mỏi mà còn hỗ trợ cải thiện chức năng tim mạch và tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, món ăn này khá dễ tiêu hóa, không gây áp lực cho hệ tiêu hóa trong giai đoạn cơ thể đang nhạy cảm.
Salad cầu vồng, quả bơ, trứng
Salad là lựa chọn nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ vi chất cần thiết. Rau củ nhiều màu sắc cung cấp vitamin A, C, E giúp tăng sức đề kháng.
Trứng là nguồn protein chất lượng cao, hỗ trợ phục hồi cơ thể. Bơ bổ sung chất béo lành mạnh và kali giúp giảm mệt mỏi.
Món ăn này đặc biệt phù hợp với những người cảm thấy chán ăn khi giao mùa. Kết cấu dễ ăn, thanh nhẹ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn mà không gây đầy bụng.
Cháo gạo, đậu xanh, gà hầm gừng
Đây là món ăn truyền thống nhưng rất phù hợp trong thời điểm giao mùa. Gạo và đậu xanh giúp bổ sung năng lượng và dễ tiêu hóa.
Thịt gà cung cấp protein giúp phục hồi thể lực. Gừng có tác dụng làm ấm cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa.
Món cháo ấm nóng không chỉ giúp cơ thể giữ nhiệt mà còn giảm cảm giác mệt mỏi, đặc biệt khi thời tiết thay đổi thất thường. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng khi bạn cảm thấy uể oải hoặc có dấu hiệu cảm lạnh nhẹ.
Vì sao cơ thể dễ mệt mỏi khi thời tiết giao mùa?
Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ và độ ẩm khiến cơ thể phải liên tục điều chỉnh để duy trì trạng thái cân bằng. Quá trình này ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng và sức đề kháng.
Rối loạn nhịp sinh học: Sự thay đổi ánh sáng và nhiệt độ ảnh hưởng đến giấc ngủ và hormone.
Suy giảm miễn dịch tạm thời: Cơ thể chưa kịp thích nghi với môi trường mới.
Mất nước nhẹ: Thay đổi nhiệt độ khiến cơ thể không nhận biết rõ nhu cầu nước.
Thiếu dinh dưỡng: Chán ăn hoặc ăn uống không đầy đủ.
Những yếu tố này kết hợp lại khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải và tăng nguy cơ mắc các bệnh như cảm lạnh, viêm họng.
Nguyên tắc ăn uống giúp giảm mệt mỏi khi giao mùa
Bên cạnh việc bổ sung 3 món ăn giúp cơ thể bớt mệt mỏi khi thời tiết giao mùa, bạn nên duy trì chế độ ăn uống khoa học để hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn.
Ăn đủ chất và đa dạng thực phẩm
Một chế độ ăn cân đối, đa dạng là nền tảng quan trọng giúp cơ thể duy trì năng lượng và tăng cường sức đề kháng.
Kết hợp đầy đủ các nhóm: Đạm, tinh bột, chất béo tốt, vitamin. Tránh bỏ bữa hoặc ăn uống qua loa.
Uống đủ nước mỗi ngày
Cung cấp đủ nước giúp duy trì hoạt động trao đổi chất và hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi môi trường. Khoảng 1,5 - 2 lít/ngày. Có thể bổ sung nước ấm, trà gừng để hỗ trợ giữ ấm cơ thể.
Hạn chế thực phẩm gây hại
Việc kiểm soát các loại thực phẩm không phù hợp giúp hạn chế tình trạng mệt mỏi và bảo vệ hệ tiêu hóa trong giai đoạn nhạy cảm. Đồ ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu. Đồ uống chứa cồn hoặc caffeine quá mức.
