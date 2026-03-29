Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mẹo 'đổi vận' ngay trong đêm chỉ bằng một loại củ và một món ăn quen thuộc

Chủ nhật, 07:18 29/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người rơi vào trạng thái làm việc vất vả nhưng mọi thứ vẫn “trục trặc”: tiền bạc thất thoát, tinh thần mệt mỏi, dễ cáu gắt. Trong dân gian, đây thường được lý giải là dấu hiệu “khí không thuận”, cơ thể và tâm trí đang mất cân bằng.

Từ đó, một mẹo đơn giản được nhiều người truyền tai nhau: đặt vài lát gừng dưới gối và ăn một bát cháo ấm trước khi ngủ để “đổi vận” chỉ sau một đêm. Dù mang màu sắc tâm linh, nhưng nếu nhìn kỹ, thói quen này lại ẩn chứa những cơ sở khá hợp lý về mặt sức khỏe.

Mẹo ăn gừng và cháo giúp bạn ' đổi vận ' ngay Trong đêm hiệu quả 2026 - Ảnh 1.

Vì sao lại là gừng đặt dưới gối?

Trong quan niệm Á Đông, gừng là thực phẩm mang tính ấm, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương – giúp xua đi cảm giác lạnh lẽo, trì trệ.

Nhiều người tin rằng đặt 2–3 lát gừng dưới gối sẽ tạo cảm giác an tâm, như một “lớp bảo vệ” vô hình trong lúc ngủ. Mùi thơm nhẹ của gừng cũng góp phần giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng sau một ngày dài.

Xét dưới góc độ khoa học, tinh dầu trong gừng có thể giúp làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Khi ngủ ngon, cơ thể phục hồi tốt hơn – đây chính là nền tảng để tinh thần trở nên tích cực vào ngày hôm sau.

Mẹo ăn gừng và cháo giúp bạn ' đổi vận ' ngay Trong đêm hiệu quả 2026 - Ảnh 2.

Bát cháo ấm – “liều thuốc” nhẹ nhàng cho cơ thể

Trước khi ngủ, một bát cháo trắng ấm không chỉ là món ăn dễ tiêu mà còn mang lại nhiều lợi ích thực tế.

Sau một ngày làm việc, hệ tiêu hóa thường cần được “nghỉ ngơi”. Cháo mềm, dễ hấp thu, giúp dạ dày không phải hoạt động quá nhiều vào ban đêm. Đồng thời, cảm giác ấm bụng giúp cơ thể thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Trong dân gian, cháo trắng còn được xem là món ăn “thanh lọc”, giúp con người buông bỏ những bực dọc, lo âu. Dù không mang ý nghĩa khoa học trực tiếp, nhưng việc ăn nhẹ, ăn chậm và giữ tâm thế thư thái trước khi ngủ lại có tác động tích cực rõ rệt đến sức khỏe tinh thần.

“Đổi vận” thực chất là đổi trạng thái

Điểm cốt lõi của mẹo này không nằm ở yếu tố thần bí, mà ở việc giúp cơ thể và tâm trí chuyển sang trạng thái cân bằng hơn. Một giấc ngủ sâu giúp não bộ phục hồi. Một bữa ăn nhẹ giúp hệ tiêu hóa nghỉ ngơi. Một thói quen thư giãn giúp giảm căng thẳng.

Khi thức dậy với cơ thể nhẹ nhàng và tinh thần ổn định, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định sáng suốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Từ đó, cảm giác “vận may đến” thực chất là hệ quả của việc bạn đang ở trạng thái tốt nhất của mình.

Nếu xem đây là một “nghi thức thư giãn” trước khi ngủ, thì hoàn toàn có thể áp dụng. Tuy nhiên, cần hiểu rằng: Đây không phải là phương pháp thay đổi vận mệnh theo nghĩa tuyệt đối. Không thay thế cho việc cải thiện lối sống, tài chính hay công việc.

Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là một phép màu, mà chỉ là một khoảng lặng để cơ thể và tâm trí được “reset”. Một vài lát gừng, một bát cháo ấm và một giấc ngủ sâu – những điều rất giản dị – lại có thể giúp bạn bắt đầu ngày mới với năng lượng khác hẳn.

Và biết đâu, “đổi vận” không phải là điều gì xa xôi, mà bắt đầu từ chính cách bạn chăm sóc bản thân mỗi tối trước khi đi ngủ.

3 món ăn quen thuộc giúp làm sạch mạch máu: Dễ nấu, thanh mát, hỗ trợ tuần hoàn hiệu quả

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người gặp tình trạng đầy bụng, táo bón, mỡ máu cao hay cơ thể uể oải kéo dài. Nguyên nhân thường đến từ chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít rau xanh, cộng thêm việc ít vận động và ngủ nghỉ thất thường.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng

Ăn sáng đúng cách cho người huyết áp cao trong năm 2026

6 món đồ uống giúp thanh nhiệt gan vào mùa xuân cực hiệu quả, hãy luân phiên uống mỗi ngày 1 cốc vào bữa sáng

5 nơi bán phở đắt nhất Việt Nam: Tô 4 triệu có luôn cả vàng ròng, bát rẻ nhất cũng bay nửa tháng lương

Uống nước kiểu này dễ làm hại dạ dày và thận

Cùng chuyên mục

Vì sao người Pháp thích ăn phô mai nặng mùi?

Vì sao người Pháp thích ăn phô mai nặng mùi?

Ăn - 35 phút trước

Mùi của phô mai Epoisses, Roquefort, Maroilles hay Camembert của Pháp có thể khiến nhiều du khách rùng mình, thế nhưng với người bản địa lại là món ngon khó cưỡng.

Ăn gì để 'bớt thị phi' trong tháng 2 âm lịch?

Ăn gì để 'bớt thị phi' trong tháng 2 âm lịch?

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Tháng 2 âm lịch là thời điểm giao mùa rõ rệt nhất trong năm. Trời ấm lên, độ ẩm tăng, nhịp sống cũng dần. Nhưng chính lúc này, nhiều người lại dễ rơi vào trạng thái bức bối, khó chịu, dễ cáu gắt hơn bình thường.

Mật ong để lâu bị đen có an toàn không? cách nhận biết mật ong

Mật ong để lâu bị đen có an toàn không? cách nhận biết mật ong

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Thực tế, mật ong là thực phẩm có thời hạn bảo quản rất dài nếu được giữ đúng cách. Tuy nhiên, màu sắc của mật ong có thể thay đổi trong quá trình lưu trữ do nhiều yếu tố tự nhiên.

Người bị suy thận có ăn được giá đỗ không, cách sử dụng?

Người bị suy thận có ăn được giá đỗ không, cách sử dụng?

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Giá đỗ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng liệu người bị suy thận có ăn được giá đỗ không? Câu trả lời cụ thể sẽ có trong bài viết dưới đây.

Nhất định phải bổ sung kali cho cơ thể vào mùa xuân: 4 món ăn ngon, dễ nấu lại giàu kali, tốt cho não bộ

Nhất định phải bổ sung kali cho cơ thể vào mùa xuân: 4 món ăn ngon, dễ nấu lại giàu kali, tốt cho não bộ

Ăn - 1 ngày trước

Kali rất quan trọng để duy trì khả năng kích thích thần kinh cơ bình thường, và thiếu kali có thể dẫn đến mệt mỏi và suy nhược. 4 món ăn dễ làm này sẽ giúp bổ sung kali và năng lượng cho cơ thể gia đình bạn.

Người suy thận uống nước chanh được không, cách dùng hiệu quả?

Người suy thận uống nước chanh được không, cách dùng hiệu quả?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chế độ dinh dưỡng đối với người bị bệnh thận rất quan trọng. Vì vậy nhiều người thắc mắc khi bị suy thận uống nước chanh được không? Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp chi tiết câu hỏi này.

Món ăn giúp 'gia cố' tài chính khi cuộc sống bấp bênh

Món ăn giúp 'gia cố' tài chính khi cuộc sống bấp bênh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong những giai đoạn kinh tế nhiều biến động, không ít người tìm đến các vật phẩm phong thủy với hy vọng cải thiện vận may tài chính. Tuy nhiên, theo góc nhìn đời sống – văn hóa, đôi khi sự ổn định lại đến từ những điều rất giản dị. Một trong số đó là món ăn quen thuộc nhưng giàu ý nghĩa: cơm niêu đất.

Tại sao người xưa dặn “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa”?

Tại sao người xưa dặn “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa”?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong kho tàng kinh nghiệm dân gian, câu nói “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa” không đơn thuần là lời khuyên ẩm thực.

Hóa ra chỉ thêm "thứ hạt" này sẽ có món trứng luộc vị ngon xuất sắc, bí quyết giữ dáng mang đến công ty ai cũng xin công thức!

Hóa ra chỉ thêm "thứ hạt" này sẽ có món trứng luộc vị ngon xuất sắc, bí quyết giữ dáng mang đến công ty ai cũng xin công thức!

Ăn - 2 ngày trước

Trứng luộc thì ai cũng biết làm, nhưng trứng ngâm trà (trà diệp đản) làm sao để lòng trắng ngấm màu nâu cánh gián đẹp mắt, lòng đỏ bùi béo, đậm đà hương thảo mộc thì lại cần chút bí quyết. Món ăn vặt kiêm bữa sáng "quốc dân" này thực ra dễ làm hơn bạn tưởng rất nhiều.

Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơn

Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơn

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 bắt đầu cảm thấy một điều rất rõ: buổi sáng quyết định gần như toàn bộ năng lượng của cả ngày. Có người chỉ cần ăn sáng “sai một chút” là thấy mệt mỏi, uể oải, làm việc kém tập trung, thậm chí nhanh đói và dễ cáu gắt.

Xem nhiều

Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biết

Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biết

Ăn

GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.

5 thực phẩm tốt cho gan người tuổi trung niên cần bổ sung để gan khỏe mạnh

5 thực phẩm tốt cho gan người tuổi trung niên cần bổ sung để gan khỏe mạnh

Ăn
Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụng

Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụng

Ăn
Loại nước càng uống càng hại thận

Loại nước càng uống càng hại thận

Ăn
Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơn

Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơn

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top