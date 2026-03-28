Ăn gì để 'bớt thị phi' trong tháng 2 âm lịch?

Không ít người cho rằng đây là “tháng dễ sinh thị phi”. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ khoa học và sinh lý, nguyên nhân lại đến từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể – đặc biệt là hệ thần kinh và chức năng gan.

Khi cơ thể “nóng trong”, ngủ kém, ăn uống nhiều dầu mỡ hoặc thiếu rau xanh, cảm xúc rất dễ bị đẩy lên cao. Và khi cảm xúc không được kiểm soát, những va chạm nhỏ trong công việc hay gia đình cũng có thể trở thành mâu thuẫn lớn.

Vì vậy, thay vì tìm cách “tránh thị phi” bằng những yếu tố bên ngoài, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng điều quan trọng hơn là điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Một vài thay đổi nhỏ trong bữa cơm hằng ngày có thể giúp cơ thể dịu lại, từ đó tâm trí cũng nhẹ nhàng hơn.

Rau xanh – “liều hạ nhiệt” tự nhiên cho cảm xúc

Trong những ngày giao mùa, các loại rau lá xanh như cải chíp, rau muống, súp lơ xanh hay rau mồng tơi nên xuất hiện thường xuyên hơn trên mâm cơm.

Những thực phẩm này giàu chất xơ, magie và các chất chống oxy hóa – những thành phần giúp hệ thần kinh thư giãn, giảm căng thẳng. Khi cơ thể được “làm mát” từ bên trong, cảm giác nóng nảy, bức bối cũng giảm đi đáng kể.

Không phải ngẫu nhiên mà sau những bữa ăn nhiều rau xanh, nhiều người thường cảm thấy nhẹ người và dễ chịu hơn. Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi được cân bằng lại.

Một chút vị chua – giúp “kéo” cảm xúc về trạng thái ổn định

Các món ăn có vị chua nhẹ như canh chua, nước chanh ấm, cam hoặc quýt cũng rất phù hợp trong thời điểm này.

Vị chua có tác dụng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ gan và giúp cơ thể giải nhiệt. Khi chức năng gan hoạt động tốt hơn, cảm xúc cũng ổn định hơn – đây là mối liên hệ đã được nhiều nghiên cứu y học chỉ ra.

Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng, hoặc một bát canh chua thanh nhẹ trong bữa cơm có thể là cách đơn giản để “hạ nhiệt” cả cơ thể lẫn tâm trạng.

Các loại hạt – giúp ngủ sâu, giảm cáu gắt

Một yếu tố quan trọng nhưng часто bị bỏ qua chính là giấc ngủ. Thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu khiến não bộ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, từ đó làm tăng phản ứng tiêu cực trong giao tiếp.

Các loại hạt như hạt sen, óc chó, hạnh nhân chứa nhiều chất béo tốt và vi chất hỗ trợ hệ thần kinh, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Một bát chè hạt sen ấm vào buổi tối, hoặc một nắm nhỏ hạt dinh dưỡng mỗi ngày không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tâm trí ổn định hơn rõ rệt.

Uống đủ nước – thói quen đơn giản nhưng bị xem nhẹ

Nhiều người chỉ uống nước khi khát, nhưng thực tế, cơ thể thiếu nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng.

Uống đủ nước giúp điều hòa thân nhiệt, hỗ trợ tuần hoàn và giảm cảm giác mệt mỏi. Ngoài nước lọc, bạn có thể dùng thêm các loại trà nhẹ như trà hoa cúc, trà hoa nhài – vừa giúp thư giãn vừa tạo cảm giác dễ chịu.

Ăn thế nào cũng quan trọng không kém ăn gì

Không chỉ thực phẩm, cách ăn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái cảm xúc.

Những bữa ăn vội vàng, vừa ăn vừa tranh luận hay sử dụng điện thoại liên tục dễ khiến não bộ không được “nghỉ”, từ đó làm tăng căng thẳng.

Ngược lại, một bữa cơm ăn chậm, không khí nhẹ nhàng, ít tranh luận sẽ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn và tâm trí cũng ổn định hơn.

Khi cơ thể “dịu lại”, thị phi cũng tự giảm

Thực tế, phần lớn mâu thuẫn trong cuộc sống không bắt đầu từ những vấn đề lớn, mà từ những phản ứng nhỏ khi con người đang mệt mỏi, căng thẳng hoặc mất cân bằng.

Khi cơ thể được chăm sóc đúng cách – ăn thanh đạm hơn, ngủ đủ hơn, vận động đều hơn – cảm xúc cũng trở nên mềm mại và linh hoạt hơn. Lúc đó, nhiều tình huống vốn dễ gây tranh cãi lại được xử lý nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nói cách khác, “xả thị phi” đôi khi không phải là tránh người, tránh việc, mà là học cách điều chỉnh chính mình từ những điều rất nhỏ – bắt đầu từ bữa ăn mỗi ngày.

