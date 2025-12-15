Cách tránh tình trạng dùng điều hòa đắp chăn lông bị giật điện

Hiện tượng tĩnh điện

Tĩnh điện là một trong những hiện tượng phổ biến thường gặp khi sinh hoạt hằng ngày. Hiện tượng này xảy ra do sự mất cân bằng điện tích của bề mặt một vật liệu nhất định.

Khi hai vật chất tiếp xúc với nhau thì điện tích của vật này sẽ truyền sang vật kia dẫn đến thừa điện tích dương hoặc âm.

Cơ thể con người cũng tạo ra được lượng điện năng rất thấp chính là cảm giác giật nhẹ, tê tê hoặc chạm vào một vật nào đó phát ra. Thế nhưng dòng điện này khá yếu không thể gây nên tác hại đến sức khỏe hoặc cơ thể.

Nguyên nhân

Dùng điều hòa sẽ khiến các luồng không khí trong phòng được luân chuyển dẫn đến độ ẩm không khí giảm. Lúc này các phân tử nước tồn tại trong không khí thiếu ẩm sẽ ngăn cản quá trình đưa ion điện từ trong cơ thể ra môi trường bên ngoài nhằm trung hòa với điện tích gây nên tình trạng tĩnh điện.

Không khí khô là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tĩnh điện trong trường hợp các vật ma sát với nhau.

Đặc biệt tình trạng này xuất hiện rõ ràng hơn khi nhiệt độ điều hòa thấp. Khi người dùng chạm tay vào gối, tay nắm cửa bằng kim loại hoặc các đồ vật thiếu ẩm sẽ có cảm giác tay giật nhẹ.

Biện pháp khử tĩnh điện phòng điều hòa

Dùng máy tạo ẩm

Nếu độ ẩm trên 60% thì hiện tượng tĩnh điện rất khó xảy ra. Do đó sắm một máy tạo ẩm trong nhà là một trong những biện pháp hiệu quả mà bạn có thể áp dụng.

Dùng máy phun sương vừa có thể giảm thiểu tối đa điện tích thừa tích tụ trong cơ thể lại giúp người dùng giảm nguy cơ viêm họng, khô da.

Bạn dùng các thiết bị như máy cân bằng ẩm, máy phun sương... nhằm giúp bổ sung độ ẩm không khí khi dùng điều hòa trong phòng kín.

Hơn nữa, người dùng có thể đặt chậu nước trong phòng rồi hơi nước sẽ giúp trung hòa điện tích của cơ thể, tối ưu chi phí hiệu quả.

Không đi dép, giày cao su

Cao su chính là một trong những vật liệu có tính cách điện cao nhưng lại dễ tĩnh điện. Do đó, bạn hãy đi giày dép làm từ da, tránh đi giày dép cao su nhằm hạn chế tình trạng tĩnh điện và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Hạn chế mặc quần áo, đi tất len

Các chất liệu may mặc như polyester, vải len hay sợi tổng hợp,… đều là môi trường dễ gây nên hiện tượng tĩnh điện.

Bạn nên mặc quần áo được làm bằng các sợi tĩnh điện như cotton nhằm ngăn chặn hiện tượng áp quần tĩnh điện. Hơn nữa, hãy ngâm quần áo với nước xả vải rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

Mở cửa sổ trong khi không dùng điều hòa

Đây là một trong những biện pháp phổ biến được nhiều người áp dụng do dễ thực hiện nhất. Không khí trong phòng sẽ được tăng độ ẩm, giảm độ khô đi. Nhờ đó bạn có thể hạn chế tình trạng đắp chăn lông bị nhiễm điện hay tĩnh điện.