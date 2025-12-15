Treo lịch năm mới đúng phong thủy hút may mắn, tài lộc

Treo lịch ở phòng khách

Khi nói đến cách treo lịch trong nhà hợp phong thủy thì treo lịch phòng khách là lựa chọn phù hợp nhất. Bởi vì phòng khách là nơi các thành viên thường xuyên ra vào. Chỉ cần treo ở vị trí dễ thấy thì ai cũng có thể dễ dàng xem ngày tháng.

Theo phong thủy, treo lịch ở phòng khách giúp thanh lọc năng lượng xấu, xua đuổi tà khí, thu hút nhiều năng lượng tốt vào nhà. Gia chủ nên lựa chọn lịch treo phòng khách hợp mệnh, hợp tuổi để mang lại nhiều tài lộc, may mắn, bình an.

Khi nói đến cách treo lịch trong nhà hợp phong thủy thì treo lịch phòng khách là lựa chọn phù hợp nhất.

Hướng thích hợp treo lịch hợp phong thủy là ở hướng Bắc. Cách treo lịch trong nhà ở hướng Bắc giúp kích thích vận may, công việc thuận lợi.

Treo lịch ở phòng thờ

Ngoài phòng khách, phòng thờ cũng là nơi lý tưởng để treo lịch. Vì là phòng sinh hoạt chung nên gia chủ và các thành viên dễ dàng theo dõi ngày tháng.

Ở một nơi linh thiêng, trang nghiêm như phòng thờ thì một đặt một quyển lịch là lựa chọn hợp lí. Treo lịch ở phòng thờ giúp điều hòa âm dương, thu hút vận may, mang lại hạnh phúc, ấm êm cho gia đình.

Vị trí treo lịch hợp phong thủy nhất trong phòng là gần ban thờ. Đây là vị trí giúp gia chủ làm ăn phát tài phát lộc, các thành viên gặp nhiều may mắn.

Treo lịch ở phòng làm việc

Nhiều người lựa chọn treo lịch ở phòng làm việc để thuận tiện sắp xếp công việc. Bạn có thể dễ dàng xem lịch mà không cần phải mở điện thoại hay đi ra phòng khách.

Nhiều người lựa chọn treo lịch ở phòng làm việc để thuận tiện sắp xếp công việc.

Ngoài ra, cách treo lịch trong nhà này mang lại vận khí tốt cho sự nghiệp, công việc kinh doanh.

Những kiêng kị cần chú ý khi treo lịch trong nhà

Cách treo lịch trong nhà hợp phong thủy không phải là điều đơn giản. Gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh mang vận rủi vào nhà:

Không treo lịch ở trước cửa nhà vì sẽ hạn chế năng lượng tích cực vào trong nhà mình. Không treo lịch ở trong phòng tắm, nhà vệ sinh. Vì phòng tắm, nhà vệ sinh là nơi không nhiều khí tốt, không sạch sẽ.

Không treo lịch ở phòng ngủ. Vì phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần, năng lượng cho ngày hôm sau. Do vậy, đặt lịch ở đây sẽ làm giảm khí tốt, khiến bạn khó ngủ ngon.

Không treo lịch ở phòng ăn. Vì lịch sẽ làm không khí bữa ăn không còn tích cực, vui vẻ nhiều như trước.

Không treo lịch trong nhà ở phía Đông. Vì sẽ giới hạn sức khỏe dồi dào, gia chủ dễ ốm yếu, bệnh tật.

Mẹo chọn vị trí treo lịch trong nhà

Treo lịch có độ cao hợp lý

Độ cao thuận tiện khi treo lịch giúp các thành viên có thể dừng lại xem, lật các trang lịch. Phần về ngày tháng trên lịch ngang tầm mắt là phù hợp cho người xem. Người dùng dễ dàng xem ngày tháng và các nội dung trên cuốn lịch.

Độ cao thuận tiện khi treo lịch giúp các thành viên có thể dừng lại xem, lật các trang lịch.

Không nên treo quá cao sẽ khiến người xem mỏi cổ và gặp khó khăn khi ghi chú lại các ngày quan trọng, thấp quá sẽ làm mất đi tính thẩm mĩ của ngôi nhà.

Vứt bỏ lịch cũ

Lịch cũ là những ngày chúng ta đã từng trải qua và không nên treo chúng. Trong phong thủy, treo lịch cũ được coi là lộn xộn. Lịch cũ sẽ là trì trệ năng lượng, giữ bạn bị mắc kẹt trong quá khứ và ngăn bạn tiến về phía trước.

Nếu vì thích hình ảnh của lịch cũ, bạn cũng không nên giữ hình ảnh đó. Nếu bạn thích một bức ảnh thì cắt nó ra và đặt vào sổ lưu niệm để giữ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.