Biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ sáng bừng đón Giáng sinh sớm

Thứ hai, 15:02 15/12/2025
GĐXH - Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo trang trí cây thông, treo đèn và bày các hình nộm để đón không khí lễ hội khi Giáng sinh đang đến gần.

Không khí Giáng sinh sớm trong biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ - Ảnh 1.

Vợ chồng Thanh Thảo bên nhau nhiều năm. Họ sống chủ yếu ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm bạn bè, người thân, đi diễn hoặc du lịch. 'Giờ tôi mới nhận ra ông xã không phải khó tính, khó chịu mà do mình chưa biết dung hòa với anh mà thôi. Phải chi những năm trước tôi cũng chủ động mua sắm đồ về trang trí Noel, không im im đợi chồng tự làm mọi thứ thì đã có không gian sống đúng sở thích rồi', Thanh Thảo từng chia sẻ vào những dịp Noel nhiều năm trước.

Không khí Giáng sinh sớm trong biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ - Ảnh 2.

Năm nay, chính tay Thanh Thảo tự trang trí tổ ấm của mình. Theo Ngôi sao, gia đình Thanh Thảo sống trong căn biệt thự gần ba triệu USD trên núi ở bang California. Nhà cao hai tầng, gồm nhiều phòng và khu sinh hoạt chung, nhưng cô chủ yếu trang hoàng phòng khách để đón tiếp bạn bè và người thân trong dịp lễ.

Không khí Giáng sinh sớm trong biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ - Ảnh 3.

Ca sĩ dựng cây thông lớn cạnh lò sưởi và đặt tượng ông già Noel gần đó, tạo không gian cho mọi người quây quần chụp ảnh.

Không khí Giáng sinh sớm trong biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ - Ảnh 4.

Bàn tiệc đơn giản, ấm cúng và lãng mạn.

Không khí Giáng sinh sớm trong biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ - Ảnh 5.

Mỗi góc trong nhà được Thanh Thảo tạo điểm nhấn bằng những hình nộm xinh xắn theo sở thích của con gái Talia.

Không khí Giáng sinh sớm trong biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ - Ảnh 6.

Ca sĩ cho biết Talia rất thích Giáng sinh, háo hức cả tháng trước khi lễ đến, lúc thấy đường phố và cửa hàng bắt đầu trang trí. Bé cũng nhiệt tình tham gia chọn phụ kiện và trang hoàng nhà cửa cùng bố mẹ.

Không khí Giáng sinh sớm trong biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ - Ảnh 9.

Căn nhà của vợ chồng cô trị giá gần ba triệu USD nằm trên núi ở bang California. Biệt thự cao hai tầng, có hai garage để xe hơi, 4 phòng ngủ và khuôn viên sân vườn rộng rãi.


Chồng Thanh Thảo trang hoàng biệt thự hơn 2.000 m2 đón Noel - Ảnh 2.

Nhà Thanh Thảo có sân golf nhỏ cho bé Talia thỉnh thoảng tập chơi môn thể thao quý tộc với ba mẹ.

Chồng Thanh Thảo trang hoàng biệt thự hơn 2.000 m2 đón Noel - Ảnh 3.

'Búp bê' tiết lộ cơ ngơi này do chồng cô mua. Sau khi kết hôn, ca sĩ theo ông xã chuyển về đây ở.

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 1.

Căn nhà có một góc nhỏ đặt đàn cho con gái được thỏa sức niềm đam mê với âm nhạc.


Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 2.

Trong nhà, bên trên cây đàn cô đặt những bằng khen, kỷ niệm chương với vô số các giải thưởng để nhớ về một thời cống hiến trong làng nhạc.

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 4.

Khoảng sân nhà nữ ca sĩ rất rộng.

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 5.

Khu vực bếp rộng rãi và luôn có hoa tươi.

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 7.

Góc nhà được trang trí tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 8.

Vào dịp Tết, chỉ cần 2 chậu cúc nhỏ khiến ngôi nhà rực rỡ sắc vàng.

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 9.

Phòng khách nhìn tổng thể tươm tất, gọn gàng

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 11.

Một góc khác của khu vườn được bày trí một số loại cây cảnh tạo không gian tươi mát, thoáng đãng.

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 12.

Sắc hoa đỏ rực rỡ nở trong khu vườn nhà Thanh Thảo. Cô chia sẻ, ngoài việc đi hát, bản thân nữ ca sĩ khá rảnh rỗi và yêu thích công việc chăm sóc nhà cửa, cây cối. Thanh Thảo hiện là một trong những nữ ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc trong showbiz Việt.

 

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 13.

Thanh Thảo trồng thêm hoa tươi trong khu vườn.

Tình cũ của Quang Dũng bất ngờ khoe không gian sống tại Mỹ - Ảnh 14.

Căn biệt thự của nữ ca sĩ nhìn tổng thể từ bên ngoài.

