Biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ sáng bừng đón Giáng sinh sớm

Vợ chồng Thanh Thảo bên nhau nhiều năm. Họ sống chủ yếu ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm bạn bè, người thân, đi diễn hoặc du lịch. 'Giờ tôi mới nhận ra ông xã không phải khó tính, khó chịu mà do mình chưa biết dung hòa với anh mà thôi. Phải chi những năm trước tôi cũng chủ động mua sắm đồ về trang trí Noel, không im im đợi chồng tự làm mọi thứ thì đã có không gian sống đúng sở thích rồi', Thanh Thảo từng chia sẻ vào những dịp Noel nhiều năm trước.