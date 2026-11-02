Loài cây tỏa hương thơm dễ chịu lại mang may mắn nếu trồng trước nhà

Đặc điểm của cây hoa hàm tiếu

Theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, hoa hàm tiếu thuộc họ ngọc lan, hoa có hương thơm dịu nhẹ thanh tao quý phái. Hoa hàm tiếu có nguồn gốc từ Trung Quốc sau đó được phát triển ở nhiều quốc gia châu Á. Hoa hàm tiếu còn được gọi là dạ hợp hương, lan tiêu, ngọc lan chuối, hương tiêu hoa...

Hoa hàm tiếu là một loại cây thân gỗ cao khoảng 4-6 mét, có thân cây tròn và vỏ màu xám nhạt. Các lá của hoa hàm tiếu có kích thước trung bình khoảng 10-15 cm, hình bầu dục và màu xanh đậm. Loài hoa này có hoa đơn giản, hình sao nhỏ, mọc thành chùm tại đầu cành, có màu trắng tinh khiết, mùi hương thơm ngát đặc trưng.

Hoa hàm tiếu thường nở vào mùa xuân, từ tháng 2 đến tháng 4 và thỉnh thoảng có thể có hoa vào mùa thu. Hoa hàm tiếu hương thơm thanh mát tạo không gian thanh tịnh khi cây nở hoa.

Loài hoa này có hoa đơn giản, hình sao nhỏ, mọc thành chùm tại đầu cành, có màu trắng tinh khiết, mùi hương thơm ngát đặc trưng.

Loài hoa này cũng được trồng rộng rãi trong các khu vườn, công viên, đường phố và là cây cảnh phổ biến trong các gia đình để tạo dáng bonsai. Cây hoa hàm tiếu dễ trồng, ít bệnh hại và khá chịu hạn, phù hợp với khí hậu và đất đai ở nhiều vùng miền.

Ý nghĩa phong thủy của cây hoa hàm tiếu và có nên trồng trước nhà không?

Thông tin trên VTC News, cây hoa hàm tiếu không chỉ được yêu thích bởi vẻ đẹp bên ngoài mà còn bởi những ý nghĩa sâu sắc mà nó mang lại. Trong phong thủy, cây hoa hàm tiếu tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng.

Trồng cây trong nhà hoặc sân vườn được cho là sẽ mang lại những điều tốt lành cho gia chủ. Ngoài ra, cây còn có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại không gian sống yên bình và hòa thuận.

Với vẻ đẹp thanh tao và hương thơm dịu nhẹ, cây hoa hàm tiếu còn là biểu tượng của sự thanh cao, thuần khiết và khiêm nhường. Loài hoa này thường được dùng để trang trí trong những không gian trang trọng, thể hiện sự tinh tế và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Cách trồng và chăm sóc hoa hàm tiếu

Cũng theo Báo Lâm Đồng điện tử, bạn nên vệ sinh nền đất trồng cho sạch cỏ, rác, côn trùng sau đó bón thêm lớp lót mùn, vỏ trấu, xơ dừa để đất được tơi xốp, thoát nước nhanh. Tiếp theo, bạn nên lựa chọn giống cây cao trên 80cm để cây phát triển tốt hơn sau này, sau đó bạn đào hố to rồi bón thêm phân hữu cơ xuống để cây phát triển tối ưu nhất.

Với vẻ đẹp thanh tao và hương thơm dịu nhẹ, cây hoa hàm tiếu còn là biểu tượng của sự thanh cao, thuần khiết và khiêm nhường.

Nên tưới nước cho cây vào sáng sớm hoặc chiều tối, nên tưới 2 lần/tuần là thích hợp. Nhiệt độ thích hợp cho cây là khoảng 18-30 độ C vì cây ưa khí hậu nóng ẩm, chịu nóng tốt hơn là lạnh.

Cây ít khi bị bệnh cho nên không cần bón phân quá nhiều, chỉ cần bón khoảng 2-3 tháng/lần trong giai đoạn cây phát triển và chuẩn bị ra hoa là thích hợp nhất. Nên cắt tỉa cây thường xuyên để cây sinh trưởng tốt hơn.

Hoa hàm tiếu đối với sức khỏe

Theo y học dân gian, hoa hàm tiếu cho vào nước tắm có thể giúp thư giãn tinh thần, mùi hương hoa ngọt ngào giúp xả stress. Hoa hàm tiếu phơi khô có thể làm trà, hương thơm trong tách trà giúp thư giãn, thanh lọc cơ thể.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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